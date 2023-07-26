Intel 14.Nesil işlemcilerin çıkış tarihi doğrulandı

Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi doğrulandı
Bildirilenlere göre Çin'in popüler donanımı şirketi Mechenike, Şangay'daki Bilibili World fuarında yeni nesil donanımlarını tanıttı. Ancak bu duyurunun en öne çıkan noktası, Inte 14.Nesil işlemciler oldu diyebiliriz. Öyle ki Mechenike, Ekim ayında piyasaya çıkacak yeni bir Mini-PC sistemini tanıttı. Bilmeyenler için Intel 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler için Ekim ayına işaret edilmişti. Mechenike'nin lansman zamanlası ise, daha önceki sızıntıları doğrulamış oldu.
Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemciler, mevcut modellere kıyasla küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Böylelikle yeni CPU'lar Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Bu bağlamda Meteor Lake/Arrow Lake mimarisinden önce masaüstü sistemler için ara çözüm niteliğinde olacak diyebiliriz.
Intel Lansman Programı:
- Raptor Lake Refresh-K serisi: Ekim 2023
- Raptor Lake Refresh: Kasım/Aralık 2023
- Sapphire Rapids Refresh : 2024 başı (Xeon W2500/W3500)
- Meteor Lake-H : Q4 2023
- Meteor Lake-S : İptal edildi
- Arrow Lake-S : Q4/2024 – Q1/2025
Intel, henüz Raptor Lake Refresh işlemciler hakkında resmi bir bilgi paylaşmadı. Ancak yeni sızıntılar ve mevcut LGA1700 anakartlar için paylaşılan BIOS güncellemeleri, Raptor Lake Refresh'in varlığını doğrulamış durumda. Bu bağlamda önümüzde haftalarda daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: