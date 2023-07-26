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    Intel 14.Nesil işlemcilerin çıkış tarihi doğrulandı

    Ryzen 7000X3D serisine rakip olacak Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi doğrulandı. Yeni CPU'lar 2023 sonuna kadar tanıtılacak. İşte detaylar...
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    Intel 14.Nesil işlemcilerin çıkış tarihi doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Intel Raptor Lake Refresh işlemciler hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki yeni CPU ailesinde yer alacak kilitli ve kilitsiz çözümlerin detaylarından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Raptor Lake Refresh'in çıkış tarihini de doğrulandı. İşte detaylar

    Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi doğrulandı

    Bildirilenlere göre Çin'in popüler donanımı şirketi Mechenike, Şangay'daki Bilibili World fuarında yeni nesil donanımlarını tanıttı. Ancak bu duyurunun en öne çıkan noktası, Inte 14.Nesil işlemciler oldu diyebiliriz. Öyle ki Mechenike, Ekim ayında piyasaya çıkacak yeni bir Mini-PC sistemini tanıttı. Bilmeyenler için Intel 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler için Ekim ayına işaret edilmişti. Mechenike'nin lansman zamanlası ise, daha önceki sızıntıları doğrulamış oldu.

    Intel 14.Nesil işlemcilerin çıkış tarihi doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    Yeni tanıtılan Mechenikemini-PC çözümleri, 420 dolar başlangıç ​​fiyatı, iki adet DDR5 SO-DIMM desteği, bir PCIe 4.0 M.2 SSD + HDD kombinasyonu, çift 2,5 GbE LAN bağlantı noktası, WiFi 6E/BT 5.3 desteği ve aktif soğutma çözümü ile geliyor. Şirketin üst düzey masaüstü bilgisayarlar serisi olan "LIGHT-05" serisi ise, Windcross 5.0 soğutma çözümüne sahip ARGB aydınlatmalı kasa ile gelecek. Bu çözümlere DDR5-6800 belleği, 10 GB/sn'ye varan hızlara sahip PCIe 5.0 SSD'leri, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 eşlik edecek.

    Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemciler, mevcut modellere kıyasla küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Böylelikle yeni CPU'lar Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Bu bağlamda Meteor Lake/Arrow Lake mimarisinden önce masaüstü sistemler için ara çözüm niteliğinde olacak diyebiliriz.

    Intel Lansman Programı:

    • Raptor Lake Refresh-K serisi: Ekim 2023
    • Raptor Lake Refresh: Kasım/Aralık 2023
    • Sapphire Rapids Refresh : 2024 başı (Xeon W2500/W3500)
    • Meteor Lake-H : Q4 2023
    • Meteor Lake-S : İptal edildi
    • Arrow Lake-S : Q4/2024 – Q1/2025

    Intel, henüz Raptor Lake Refresh işlemciler hakkında resmi bir bilgi paylaşmadı. Ancak yeni sızıntılar ve mevcut LGA1700 anakartlar için paylaşılan BIOS güncellemeleri, Raptor Lake Refresh'in varlığını doğrulamış durumda. Bu bağlamda önümüzde haftalarda daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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