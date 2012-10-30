Intel, 2 GHz'de çalışan Atom D2560 işlemcisini duyurdu

Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden Intel, düşük enerji sarfiyatıyla ön plana çıkan ''Atom'' serisi işlemcilerine yeni bir model ekledi: D2560



Intel'in yeni işlemcisi D2560'ın, 2012 yılının ilk çeyreğinde tüketicilerin kullanımına sunulan D2550 ve üretimine kısa bir süre önce son verilen D2700 arasında konumlandırıldığı görülüyor. 32 nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve Saltwell mimarisini temel alan çift çekirdekli işlemci 2 GHz saat hızında çalışıyor. Merak edenler için D2550'nin 1.83 GHz'de; D2700'ün ise 2.13 GHz'de görev yaptığını belirtelim.

640 MHz frekansında çalışan PowerVR SGX545 grafik birimini içeren D2560'ın Seviye 2 ön belleği 1 MB, maksimum ısıl tasarım gücü değeri 10 watt. Hyper Threading'e destek veren işlemcinin 1000'lik alımlarda fiyatı 47$ olacak.

