Intel, 2 GHz'de çalışan Atom D2560 işlemcisini duyurdu

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Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden Intel, düşük enerji sarfiyatıyla ön plana çıkan ''Atom'' serisi işlemcilerine yeni bir model ekledi: D2560
Intel'in yeni işlemcisi D2560'ın, 2012 yılının ilk çeyreğinde tüketicilerin kullanımına sunulan D2550 ve üretimine kısa bir süre önce son verilen D2700 arasında konumlandırıldığı görülüyor. 32 nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve Saltwell mimarisini temel alan çift çekirdekli işlemci 2 GHz saat hızında çalışıyor. Merak edenler için D2550'nin 1.83 GHz'de; D2700'ün ise 2.13 GHz'de görev yaptığını belirtelim.
640 MHz frekansında çalışan PowerVR SGX545 grafik birimini içeren D2560'ın Seviye 2 ön belleği 1 MB, maksimum ısıl tasarım gücü değeri 10 watt. Hyper Threading'e destek veren işlemcinin 1000'lik alımlarda fiyatı 47$ olacak.
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Amd den daha iyi diyorsun bazı yönleri ile buda ilginç bir bakış oldu pek karışmayı polemik yapmayı sevmem ama hangi amd işlemciye rakip yazarmısınız ben amd olarak bu seriye rakip çıkarmadıgını biliyorum.
Bu seriye rakip sayılmaz ama piyasada olan diğer firma olarak düşünürsek AMD'nin Fusion serisinin sadece işlemci bazından Atomlara göre çok da iyi bir performans sunmadığını belirtmeye çalıştım. Ki rakip olmamasına rağmen ben de Atomun tercih edilmemesini öneriyorum zaten.
Dikkat et sanada takıp uçurmasın da sen lazımsın intele
iş GPUya dayalı işlemlere gelince (oyunlara ve grafik işlemci kullanabilen programlara) Atomların dahili GPUları aynı seviyede 5 kata kadar daha yavaş olduğu için Atom platformu kesinlikle ama kesinlikle tercih edilebilir bir platform değil bu pazarda. AMD şayet biraz daha iyi işlemcilere sahip olsaydı bu platformda (ve elbette iyi reklam yapsaydı) Atom adı çoktan tarihe gömülürdü. Yine de Atom tercih etmeyin, mecbursanız eğer AMD çözümlerine yönelin.
Bu mesajı da HD6290lı bir netbooktan yazıyorum, GPU birçok yerde işlemci limitine takılıyor gözlemlerime göre. Aynı işlemci 2 kat daha hızlı olsaydı muhtemelen 6290'nın gerçek performansını alabilirdim ancak.
atomlari sadece netbooklara koymuyorlar home sinema pc denen kucuk kasalara koyuyorlar onlarda cok se yarar.
Korku iyi bir makale!
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