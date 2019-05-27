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Intel Core i9-9900KS tüm çekirdekleri 5GHz seviyesinde çalıştırıyor

AMD’nin hamleleri karşısında alan bırakmamaya çalışan Intel, Computex 2019 fuarı öncesinde bomba bir tanıtım yaptı. 8 çekirdeği de 5GHz seviyesine çıkabilen Intel Core i9-9900KS karşınızda.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
5,1b
1
30
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2019 fuarının başlamasına çok az bir süre kala Intel ilk bombayı patlattı. Oyun odaklı en hızlı işlemci olarak lanse edilen Intel Core i9-9900K modeli şimdi çok daha hızlı bir versiyona sahip oldu.

Intel Core i9-9900KS neler sunuyor?

Intel Core i9-9900KS adındaki yeni işlemci yine 8 çekirdekli ancak en önemli farkı tüm çekirdeklerin 5GHz seviyesine ulaşması. Orijinal işlemcide 5GHz seviyeleri sadece tek çekirdekte görülebiliyordu.

Ayrıca Bkz. "Snapchat çalışanı kullanıcıları gizlice takip etti"

Intel tanıtım esnasındaki kısa bir sunumda Windows Task Manager üzerinden yeni işlemciyi gösterdi ve işlemcinin tüm çekirdeklerinin 5GHz seviyesine çıktığı bizzat da görülmüş oldu. İşlemcinin temel hızı ise 4GHz seviyesinde.

Intel Core i9-9900KS işlemcisi yarın yapılacak olan açılış konuşmasında detaylara kavuşacak. Özellikle tüm çekirdeklerin 5GHz seviyesinde çalışmasının termal tasarım gücüne nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.

 

https://www.engadget.com/2019/05/26/intel-core-i9-9900ks-5ghz/ Yorum Yaz
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Bloodin 2 hf. en beğenilen
Ryzen 3000 tanıtılalı 4 saat oldu, halen haber yapılmamış...
DH UYUMA! (Slogan atar gibi okuyunuz)
3 Yanıt Yanıtla +30
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tokatli6061 2 hf.
Şeyi hatırlattı bu bana 9000 serisi FX işlemcileri AMD nin tüy dikme hamlesiydi :)
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Conqueror26 2 hf.
Yanında delid kiti ve Corsair H150i hediye
1 Yanıt Yanıtla +24
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Coffee Lake 1 hf.

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Rennes10 1 hf.
sliconlottery.com mudur nedir onun yaptığını intel fabrikada yapıyor. Yüzlerce 9900K arasından en iyi çipi seçip adının yanına S eklemiş. En iyisini isteyen parasını verecek diyor. 700 dolar mı ister ne isterse artık
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gavanator 2 hf. yeni yorumcu
vede ısınma rekorları kırıyor... yeni açıklarda rezalet...
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badmobil 2 hf.
Performans anlamında intel biliyorum güzel olacaktır. Fakat fiyat ve soğutma konusunda ne yapacağız. Amd nin zen 2 mimarili işlemcilerine nasıl atak yapcaksın intel özellikle fiyat konusunda.
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opysium 2 hf.
Off ona birde sıvı nitrojen alıp sıcaklığı mutlak sıfıra indireceksin vereceksin gazı olacak 7-8GHz
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Bloodin 2 hf. en beğenilen
Ryzen 3000 tanıtılalı 4 saat oldu, halen haber yapılmamış...
DH UYUMA! (Slogan atar gibi okuyunuz)
3 Yanıt Yanıtla +30
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damn2u 2 hf. Bloodin
Erdi Özüağ şu an Tayvan da AMD dahil bir çok firmanın lansmanları için koşturuyor, bir ara derleyip en ince ayrıntılarına kadar haber yapacaktır. Üstün körü haberlere gerek yok, nasıl olsa tanıtılan ürünler yarın raflarda yerini almayacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ecs_elite_group 2 hf. Bloodin
Bloodin
Ryzen 3000 tanıtılalı 4 saat oldu, halen haber yapılmamış[:\-][:\-][:\-]
DH UYUMA! (Slogan atar gibi okuyunuz)

Computex 2019 u canlı izledim 3700X model isimli 65watt tdp ile muazzam bir işlemci yapmışlar
8C/16T 3.6 ghz base 4.4ghz boost 36mb total cache
IPC olarak i9 9900k dan %1 daha yavaş
Fiyat olarak 200 usd civarı daha ucuz olacapı belirtildi.
Eğer %10 civarı bir hızaşırtma potansiyeli var ise intel i hemen cevap vermek zorunda bırakacak bu işlemci.
Kazanan biz son kullanıcılar olacağız
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TorwaK 2 hf. Bloodin
Haberleri guru3d.com/... takip edebilirsiniz. Tek geçerim.
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Bloodin 2 hf.
9900K SLX de gelecek yakında :D
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fotifoti 2 hf. Bloodin
sonra da slx-k :D
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SEO-Uzmanı 2 hf.
benchmark testlerinde
%00.01 fark yapıyormuş hemen alalım yani :D
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V4LKyR 2 hf.
Model isimlendirmesinde üçüncü ve dördüncü harflerin gelişini dört gözle bekliyorum. Özellikle dördüncü harf.
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tokatli6061 2 hf.
Şeyi hatırlattı bu bana 9000 serisi FX işlemcileri AMD nin tüy dikme hamlesiydi :)
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