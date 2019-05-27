Intel Core i9-9900KS tüm çekirdekleri 5GHz seviyesinde çalıştırıyor

Computex 2019 fuarının başlamasına çok az bir süre kala Intel ilk bombayı patlattı. Oyun odaklı en hızlı işlemci olarak lanse edilen Intel Core i9-9900K modeli şimdi çok daha hızlı bir versiyona sahip oldu.

Intel Core i9-9900KS neler sunuyor?

Intel Core i9-9900KS adındaki yeni işlemci yine 8 çekirdekli ancak en önemli farkı tüm çekirdeklerin 5GHz seviyesine ulaşması. Orijinal işlemcide 5GHz seviyeleri sadece tek çekirdekte görülebiliyordu.

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Intel tanıtım esnasındaki kısa bir sunumda Windows Task Manager üzerinden yeni işlemciyi gösterdi ve işlemcinin tüm çekirdeklerinin 5GHz seviyesine çıktığı bizzat da görülmüş oldu. İşlemcinin temel hızı ise 4GHz seviyesinde.

Intel Core i9-9900KS işlemcisi yarın yapılacak olan açılış konuşmasında detaylara kavuşacak. Özellikle tüm çekirdeklerin 5GHz seviyesinde çalışmasının termal tasarım gücüne nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.