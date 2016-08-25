Intel McAfee uygulaması, Samsung Galaxy Note 7 ve Z2 modellerinde ön yüklü geliyor

Yazılım ürünleri için belirli bir üreticinin mobil cihazlarında ön yüklü olarak gelmek, yaygın kullanım adına büyük önem taşıyor. Örneğin Microsoft uygulamaları pek çok Android cihazında ön yüklü olarak geliyor. Intel de, MacAfee için benzer bir yöntem izliyor.

Intel ve Samsung arasında yapılan ortaklık kapsamında, MacAfee VirusScan uygulamasının Galaxy Note 7 ve Z2 akıllı telefonlarında ön yüklü olarak geleceği açıklandı. Özellikle mobil alanda güvenliğe önem veren bahse konu cihazların kullanıcıları, başka bir anti-virüs yazılımı aramaya ihtiyaç duymayacak.

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Intel, her dakika 305 yeni tehdidin ortaya çıktığını ve yıl bazında mobil zararlı yazılımların yüzde 110 gibi dikkat çekici bir artış rakamı yakaladığına dikkat çekiyor. Bu bakımdan, MacAfee teklifi, Samsung kullanıcılarına en iyi korumayı sunacak.

Galaxy Note 7 modeli amiral gemisi sınıfında çok satacağına kesin gözüyle bakılan bir cihaz. Samsung Z2 ise özellikle Asya kıtasında büyük satış rakamlarına ulaşma potansiyeline sahip. Intel MacAfee yazılımı böylece kendisine geniş bir kullanım tabanı kazandırmış olacak.