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Intel McAfee uygulaması, Samsung Galaxy Note 7 ve Z2 modellerinde ön yüklü geliyor

Intel ve Samsung arasında yapılan ortaklık kapsamında, MacAfee VirusScan uygulamasının Galaxy Note 7 ve Z2 akıllı telefonlarında ön yüklü olarak geleceği açıklandı.
2 yıl
5,2b
1
18
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel McAfee uygulaması, Samsung Galaxy Note 7 ve Z2 modellerinde ön yüklü geliyor

Yazılım ürünleri için belirli bir üreticinin mobil cihazlarında ön yüklü olarak gelmek, yaygın kullanım adına büyük önem taşıyor. Örneğin Microsoft uygulamaları pek çok Android cihazında ön yüklü olarak geliyor. Intel de, MacAfee için benzer bir yöntem izliyor.

Intel ve Samsung arasında yapılan ortaklık kapsamında, MacAfee VirusScan uygulamasının Galaxy Note 7 ve Z2 akıllı telefonlarında ön yüklü olarak geleceği açıklandı. Özellikle mobil alanda güvenliğe önem veren bahse konu cihazların kullanıcıları, başka bir anti-virüs yazılımı aramaya ihtiyaç duymayacak.

Ayrıca Bkz. "Microsoft uygulamaları, Lenovo telefonlarında ön yüklü olarak gelecek"

Intel, her dakika 305 yeni tehdidin ortaya çıktığını ve yıl bazında mobil zararlı yazılımların yüzde 110 gibi dikkat çekici bir artış rakamı yakaladığına dikkat çekiyor. Bu bakımdan, MacAfee teklifi, Samsung kullanıcılarına en iyi korumayı sunacak.

Galaxy Note 7 modeli amiral gemisi sınıfında çok satacağına kesin gözüyle bakılan bir cihaz. Samsung Z2 ise özellikle Asya kıtasında büyük satış rakamlarına ulaşma potansiyeline sahip. Intel MacAfee yazılımı böylece kendisine geniş bir kullanım tabanı kazandırmış olacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Intel-announces-McAfee-VirusScan-comes-pre-installed-on-Galaxy-Note-7-and-Tizen-powered-Samsung-Z2_id84498 Yorum Yaz
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viper17 2 yıl en beğenilen
kimi neyden koruyorsunuz ?

z2 de yüklü olsa ne olur
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likeablex 2 yıl
Gereksiz uygulama.
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DH Misafiri 2 yıl
Adam yazım hatası yapmış diye yerin dibine sokuyorsunuz :) Vallahi bilgisiz küçük şeylere takılan problemli insanlar hemende kendini belli ediyor.
Arkadaşlar IOS işletim sisteminde bir kaç güvenlik kapsamı var. Hiç düşündünüz mü neden ios'da jailbreak diye bir şey niye var ? Çünkü IOS işletim sistemi ve bağlı cihazlar zincir şeklinde birbirine bağlı biri olmadan diğerine geçilemeyecek bir yapı düşünün. Ve bunlar içerisinden birini kırıldığında jailbreak olmuş olur. Bir bilgi daha söylim. IOS'da en üst katmandaki jail kırıldığından siz gidip telefonunuza başka işletim sistemi yükleyemiyorsunuz. Eğer zinciri ne kadar alttan kırabilirseniz yukarıdaki tüm jaillere hakim oluyorsunuz. Dediğim gibi birbirine bağlı bu jail'ler.
Android'de ise hazırda böyle bir jail mantığı yok. Yapılamaz mı aslında linux tabanlı olması doğasında yapılabiliri gösteriyor. google isterse yapar yani. Ama android'in böyle bir amacı yok. Keza linux'larda da bu yapılabiliyor ama hiç bir linux distrosu bu şekilde gelmez.
Yani iki işletim sistemi de kategori olarak işletim sistemi olsa kullanıcılara sundukları çözümler farklı.
Android hepinizin bildiği gibi dosya transferi vs. şu bu kolay. Neden ? Çünkü bu yapıda geliştiriliyor. IOS'da ise farklı. Hiç bir proses bir diğer prosesin datasına ulaşamıyor normal koşullarda. Ee doğal olarak özünde bir güvenlik geliyor. IOS'un avantajı güvenlik konseptini en başta tutup kullanılabilirliğe de önem veriyor. Yani adamın mühendisliği burda. Bu çok zor birşey çünkü. Güvenlik + basitliği bir arada sunuyorlar yani. Android'deki tutum ise herkese ulaşabilmek. Birincil öncelik hiç bir zaman güvenlik değil. Bu da onu güvenlik yönünden sıkıntılı bir konuma getiriyor.
Kullanıcıların iphonum'la dosya bile atamıyorum diye mızmızlanmaları bilmediklerinden dolayı. Çünkü adamın konsepti bu.Baştan böyle tasarlamış.
Android'çilerinde neden güvenlik programına gerek var IOS'da yok diye mızmızlanmaları komik. Android de belli bir kısma belli başlı güvenlik denetimleri var. Ama her IOS'daki gibi her aşamada bir denetim yok. Google'un birincil odağı güvenlik değil. Bazı şirketlerin işi ise odağı güvenlik olduğundan android'de sıkıntı yaratabilecek şeyleri denetlemek ve bundan para kazanmak.Güvenligine önem veren bir kişi bu yazılımı vermeyen yüklemez. Sonuçta bu programlar belli izleri takip ediyor ve sizi uyarıyor. Doğal olarak yaptıkları işe bağlı olarak telefonunuzun kaynağını tüketir. Program başarılıdır başarısızdır bunları derinlemesine test etmeden konuşmakta komik.
İnanın siz bu tarz firmaları böyle çöp möp diye yargılıyorsunuz ya. İşin içinde olsaydınız "lan adamlar neler yapıyor derdiniz" cidden şaka demiyorum. Bu program için konuşmuyorum, genel için konuşuyorum. Malesef ülkemizde bu tarz arge yapan bir kurulus yok. Var diyenlere gülerim. Emin olun sürüsüyle kullandım, testini yaptım hepsi tırt. Bakmayın sağda solda uçup kaçıyoruz diyenlere. Kimse yogurdum eksi demez zaten. Para kazanıyorlar bu işten hiç kötüyüz derler mi ? Arge yapacak firmaları desteklemek gerek, ve denetlemek gerek. Malesef bu noktada kandırılıyoruz. Arge yapıyoruz falan diyip devleti soyanlar mı dersiniz. Sürüsüyle. Dikkatli davranmak gerekiyor bu nokta da.
Neyse uzattım biliyorum. Ama gerçekten Türkler kadar bilmedikleri konuda atıp tutan başka millet görmedim ben. Buna kendimi de dahil ediyorum. Herşey den de anlamayın. Sözüm ona hep sözdeyiz. Söz sahibi olmak için "çalışmak, çalışmak, çalışmak"
Saygılar.
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game07 2 yıl
Haber mac virali :)
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Krone 2 yıl
Zamanında bilgisayarı çok ağırlaştırıyordu bu McAfee. Aman uzak dursun.
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atilasat 2 yıl
2011 den beri akıllı telefon kullanıyorum antivirus hiç yüklemedim yüklemem de. bilgisayar da yok. hiç bi sıkıntı yaşamadım. özellikle cache cleaner vs temizlik programlarını yüklemeyin kullanmayın. yarardan çok zarar verirler
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DH Misafiri 2 yıl
MACafee?
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BekirTemel 2 yıl
sileriz
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Audi383848 2 yıl
Keep calm and root your android.
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khytr89 2 yıl
Sirketin ceosu da dahil mcafee diye biliyorduk ekrem saolsun yanlisimizi duzeltti bundan boyle koca firmanin adi macafee ??
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Hobar 2 yıl
Ciddi soruyorum bilen varsa söylesin. Bu uygulama ne işe yarıyor? Bazı telefonlarda yüklü olarak geliyor ve bazı windows uygulamalarıyla beraber kuruluyor. Ama hiçbir şekilde işe yaradığına dair belirti vermedi. Güvenliği en ufak bir katkısını görmedim. Öyle duruyor.
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Gopc@ 2 yıl
Ekrem daha antivirus adını bilmiyorsun bari ceviri yaptığın yerdekine bir baksaydın macafee ne yana?? Yılların mcafee antivirusu oldu macafee
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