Intel XDK geliştirici dünyasına veda etti

Intel’in HTML5 ve Javascript tabanlı olarak mobil uygulama geliştirmeye imkan veren aracı XDK, kepenk kapattı. Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelmek isteyen firma, geliştirici aracını tamamen iptal etmiş durumda.

Kötü haber

HTML5 ve Javascript konusunda kendisini geliştirmek isteyenlere iyi bir imkan sunan Intel XDK, pek çok eklentiyi desteklediği için geliştiriciler tarafından da seviliyordu. Intel XDK ile hem Android hem iOS hem de web tarafına uygulama geliştirmek mümkündü. Bulut tabanlı sunucular üzerinden çıktı alınabildiği için kaynakları da çok fazla kullanmıyordu.

Özellikle Android Studio veya Unity gibi ana unsurlara çok kafa yormak istemeyen ancak mobil dünyaya de bir yerden giriş yapmak isteyenlere hitap eden Intel XDK, Haziran sonu itibariyle çalışmalarını durdurdu. Bu tarihten sonra araç herhangi bir uygulama çıktısı vermiyor. Firma, Mayıs ayında aracını iptal edeceğini duyurmuştu.

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Apache Cordova tabanlı uygulama geliştirmek isteyenler artık PhoneGap Build, Cordova CLI veya benzer bir çıktı sistemi kullanmak zorunda. Nesnelerin İnterneti için uygulama geliştirmek isteyenler ise Intel XDK IoT Edition platformunu kullanmaya devam edebilecek.