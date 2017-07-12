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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel XDK geliştirici dünyasına veda etti

Yonga tarafında mobil dünyadan tamamen çekilen Intel, yazılım tarafında da son noktayı koydu. Apache Cordova tabanlı uygulama geliştirme aracı Intel XDK artık yok.
1 yıl
2,3b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in HTML5 ve Javascript tabanlı olarak mobil uygulama geliştirmeye imkan veren aracı XDK, kepenk kapattı. Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelmek isteyen firma, geliştirici aracını tamamen iptal etmiş durumda.

 

Kötü haber

 

HTML5 ve Javascript konusunda kendisini geliştirmek isteyenlere iyi bir imkan sunan Intel XDK, pek çok eklentiyi desteklediği için geliştiriciler tarafından da seviliyordu. Intel XDK ile hem Android hem iOS hem de web tarafına uygulama geliştirmek mümkündü. Bulut tabanlı sunucular üzerinden çıktı alınabildiği için kaynakları da çok fazla kullanmıyordu.

 

Özellikle Android Studio veya Unity gibi ana unsurlara çok kafa yormak istemeyen ancak mobil dünyaya de bir yerden giriş yapmak isteyenlere hitap eden Intel XDK, Haziran sonu itibariyle çalışmalarını durdurdu. Bu tarihten sonra araç herhangi bir uygulama çıktısı vermiyor. Firma, Mayıs ayında aracını iptal edeceğini duyurmuştu.

 

Ayrıca Bkz. "Windows dosya paylaşımlarına Samba ile erişebilirsiniz"

Apache Cordova tabanlı uygulama geliştirmek isteyenler artık PhoneGap Build, Cordova CLI veya benzer bir çıktı sistemi kullanmak zorunda. Nesnelerin İnterneti için uygulama geliştirmek isteyenler ise Intel XDK IoT Edition platformunu kullanmaya devam edebilecek.

 

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DH Misafiri 1 yıl
Web tabanlı uygulamalar en başından beri yanlıştı zaten hala yanlış. Uygulamaların ilk başlangıçları hafif ve güzel oluyor ancak geliştiricide bir doyumsuzluk başlıyor her halde ne var ne yok doldurmaya başlıyorlar. Web tabanlı sistemlerin nasıl işlediğini bilmiyorlarmış gibi. Böylece üst düzey bir cihaz bile yetemez oluyor web tabanlı uygulamaya. Halbuki bu uygulamalar düşük güçteki cihazların bile açabilmesi için başlatılan bir akımdı. Kullanıcıların uzaklaşmasının sebebi geliştiricilerin uygulamalara ne var ne yok doldurmasından.
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