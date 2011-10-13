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Intel akıllı TV pazarından çekiliyor

7 yıl
4,5b
1
7
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan televizyonlar artık bir akıllı telefon ve tablet kadar akıllı hale geldi. Hal böyle olunca donanım ve yazılım pazarında akıllı TV'ler için de bir segment açılmış oldu.

Akıllı TV pazarı hem televizyon hem de set üstü kutuları kapsıyor. Sistemlerin hafif olması gerektiği için işlemci anlamında ARM ve Intel Atom gibi platformlara yer veriliyor. Sektörün hakimi tabii ki ARM. Intel ise Atom CE4100 gibi modellerle pay kapmaya çalışıyor.

AnandTech sitesinin firmaya doğrulattığı haberine göre Intel akıllı TV pazarına havlu atmak üzere. Intel, Digital Home Group adındaki ekibi dağıtarak kaynaklarını tablet bölümüne aktarma kararı aldı. Boxee Box ve Logitech Revue gibi CE serisi işlemci kullanan ürünler satılmaya devam edecek ancak sonrasında ARM platformuna geçiş olacak.

Bu hareket ARM tabanlı donanımlara geniş bir hareket alanı bırakacak. Bu mimaride üretim yapan Nvidia, OMAP gibi markalar da segmentin hakimi olacak.


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Wilson Fisk 7 yıl en beğenilen
herkes bildigi isi yapsin.
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nacer 7 yıl
Bu cihazların androidTV box farkı nedir? Bende android 2.2 yüklü bir TV box var ve neredeyse her şeyi yapabiliyor.
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turbo-powwer 7 yıl
Eh böyle olacağı belliydi , ARM birçok pazara hakim olmaya başlayacak gibi görünüyor. Intel in çekilme amacının yatırımını diğer pazarlara kaydırmak için olduğunu düşünüyorum. Zira akıllı tv segmenti henüz tam olgunlaşmamış bir sektör. Intel her zamanki gibi önce pazarın olgunlaşmasını bekleyip öyle yatırım yapacaktır. Ama şu anki hedefinin çekilmesiyle birlikte bu olmadığı kesinleşti. Intel ya ARM ye çok ciddi bir rakip olur yada zamanla yerini ARM ye bırakır.Peki bu kolay olur mu , hiç sanmam hepimizin bildiği Intel kolay vazgeçmez.Bekleyip görelim Savaş daha yeni başlıyor.
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artcraft35 7 yıl
akıllı tv yerine akıllı uydu daha iyi olur bence. hem mini bir uydu alıcısı ve ufak bir bilgisayar tv yi de monitör olarak kullanır
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aceleciburak 7 yıl
Akilli tvlerdeki kullanilan islemci ile bulldozerin arasindaki iliskiyi anlamadim dogru.amd ye camur atmaya calisiysan segmentleri karistrma derim oncelikle sonrada intelin burda arm in basarisini ve buyuklugunu kabul ettigi bir gerck x86 zamanla yerini guclenmis arm mimarisine birakabilir win 8 arm edition bunun ornegi.hele bi arm A15 mimarisini gorelimde bakalim piyssa nasil sekillnck.
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SystemApps 7 yıl
baktıki buldozer eline su dökemedi adamların kaygısı kalmadı ki :D bu kadar açılmaın manası yok diye düşünmüş olabilirler.İntel bundan sonra kendini aşar anca.Amd ise fiyat konusunda indirim yapıp yeni nesil işlemcilerini piyasaya sürmesi gerekir.Böylece F/p fanları amd performans fanları da intel alır :P
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Wilson Fisk 7 yıl
herkes bildigi isi yapsin.
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soar.kerrigan 7 yıl SystemApps
SystemApps

baktıki buldozer eline su dökemedi adamların kaygısı kalmadı ki :D bu kadar açılmaın manası yok diye düşünmüş olabilirler.İntel bundan sonra kendini aşar anca.Amd ise fiyat konusunda indirim yapıp yeni nesil işlemcilerini piyasaya sürmesi gerekir.Böylece F/p fanları amd performans fanları da intel alır :P

AHAHAHAHAAAAGAAHHAH
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