Intel akıllı TV pazarından çekiliyor

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Günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan televizyonlar artık bir akıllı telefon ve tablet kadar akıllı hale geldi. Hal böyle olunca donanım ve yazılım pazarında akıllı TV'ler için de bir segment açılmış oldu.Akıllı TV pazarı hem televizyon hem de set üstü kutuları kapsıyor. Sistemlerin hafif olması gerektiği için işlemci anlamında ARM ve Intel Atom gibi platformlara yer veriliyor. Sektörün hakimi tabii ki ARM. Intel ise Atom CE4100 gibi modellerle pay kapmaya çalışıyor.AnandTech sitesinin firmaya doğrulattığı haberine göre Intel akıllı TV pazarına havlu atmak üzere. Intel, Digital Home Group adındaki ekibi dağıtarak kaynaklarını tablet bölümüne aktarma kararı aldı. Boxee Box ve Logitech Revue gibi CE serisi işlemci kullanan ürünler satılmaya devam edecek ancak sonrasında ARM platformuna geçiş olacak.Bu hareket ARM tabanlı donanımlara geniş bir hareket alanı bırakacak. Bu mimaride üretim yapan Nvidia, OMAP gibi markalar da segmentin hakimi olacak.