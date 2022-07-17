Intel Arc masaüstü ekran kartı serisinin fiyatları sızdırıldı

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Çin pazarına özel Arc Alchemist serisi ekran kartlarını tanıtan Intel, geçtiğimiz günlerde RTX 3060’a rakip olacak Arc A750 modelinin performans testlerini paylaşmıştı. Şimdi de Wccftech, Tayvan’da düzenlenen bir Intel sunumundan masaüstü Arc serisinin fiyat listesine ulaşmayı başardı.

Intel Arc masaüstü ekran kartı serisi fiyatları

Slaytlara göre 225W TDP, 16 ve 8 GB olmak üzere farklı bellek yapılandırmaları ile gelen tepe model Arc A770, 399 dolar altı bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte yeni kart, önceki RTX 3070 iddialarına kıyasla Radeon RX6650XT ve GeForce RTX 3060 Ti ile rekabet edecek. Intel tarafından RTX 3060’dan yüzde 17’ye kadar daha yüksek bir performans sunacağı iddia edilen Arc A750 ise, 8 GB bellek yapılandırması ile beraber 349 dolar veya daha düşük bir fiyata sahip olacak.

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Listenin devamına bakıldığında 175W TDP ve yerleşik 8GB belleğe sahip olan Arc A580 modelinin 200 ila 300 dolar fiyat aralığında kullanıcılara sunulacağını söyleyebiliriz. Buna ek olarak yeni kart, RTX 3050 ve RX6500XT modelleri ile rekabet edecek. Intel Alchemist serisindeki en yavaş ekran kartları olan Arc A380 ve Arc A310 ise, 75W TDP ile gelecek ancak A310 modeli üst modele kıyasla 4GB bellek çözümünü kullanacak.

Intel’in masaüstü ekran kartı Arc A750, RTX 3060’ı geride bıraktı 1 gün önce eklendi

Wccftech, yeni Arc ekran kartların ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Bu nedenle Intel, kartların çıkışı ile beraber farklı yapılandırmalara da imza atabilir.

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