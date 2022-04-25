Intel Arc masaüstü kartları toplamda 8 tane olacak

Intel’in merakla beklenen yeni Arc serisi masaüstü ekran kartları için ilk etapta 4 farklı modelin bilgileri sızdırılmıştı. Şimdi ise birbirine benzeyenler de dahil toplamda 8 ekran kartının piyasaya çıkacağı bildirildi.

Intel Arc ekran kartları kaç tane olacak?

Intel Arc masaüstü ekran kartı serisinde tepe modelin Arc 770 olacağı gündeme gelmişti. Bu kartta 4096 çekirdek yer alırken 8GB/10GB veya 8GB/16GB GDDR6 seçenekleri olacak. Ayrıca Limited Edition adı altında özel bir üretim daha olacak belirtiliyor ancak bu Arc 780 Limited Edition adıyla pazarlanacak.

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Alt seviyede iki ekran kartı modeli daha yer alıyor. Arc A350 modeli 768 çekirdek ve 4GB GDDR6 bellek ile gelirken Arc A310 modelinde ise 512 çekirdek ve 4GB GDDR6 bellek bulunuyor. Veriyolu ise 64-bit olarak belirlenmiş.

Computex 2022 fuarı sonrasında piyasaya çıkması beklenen Intel Arc masaüstü kartlarının bazıları yıl sonuna sarkacak. Ayrıca RTX 3080 ve üzeri kartlarla mücadele edecek bir Arc A9 serisinin de yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.



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