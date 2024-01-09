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    Intel Arrow Lake ve Lunar Lake CPU’lar 2024’te geliyor: Üç kat AI ve GPU performansı

    Intel, bu yılın sonlarına doğru çıkacak olan yeni nesil Arrow Lake oyun CPU'larının yapay zeka hızlandırıcısına ve büyük IPC iyileştirmelerine sahip ilk oyun CPU'su olacağını söylüyor.
    Intel, Arrow Lake ve Lunar Lake CPU’lar 2024’te geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, gerçekleştireceği iki CES 2024 sunumundan ilkini gerçekleştirdi ve şirketin masaüstü bilgisayarlar için Arrow Lake ve dizüstü bilgisayarlar için Lunar Lake işlemcilerinin 2024'ün ikinci yarısında piyasaya çıkacağını duyurdu. Intel, yılın sonunda çıkaracağı her iki işlemci ailesinde de son derece büyük yükseltmeler gerçekleştirecek. Dolayısıyla mevcut Core Ultra ailesinin pabucu dama atılmış olacak.

    Arrow Lake, mobilde bulunan mevcuttaki Intel Core Ultra mimarisinin oyun için yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlara bir uzantısı olacak. Holthaus, bunun yapay zeka yeteneklerine sahip PC için ilk oyun işlemcisi olacağını söyledi. Ancak AMD’nin yapay zeka hızlandırma özelliklerine sahip kendi Ryzen çiplerini gördüğümüze göre bu iddianın altı boş gibi duruyor. Bununla birlikte Intel'in dizüstü bilgisayarlar için genel Meteor Lake tasarımını kullanması ve ardından bunu (muhtemelen) soketli bir form faktörüne yerleştirmesi, AMD'nin dizüstü APU'larını masaüstü bilgisayarlar için de yeniden kullanma yaklaşımını anımsatıyor.

    Intel Lunar Lake

    Intel, Arrow Lake ve Lunar Lake CPU’lar 2024’te geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, Lunar Lake'in bu yıl dizüstü bilgisayarlar için geleceğini duyurdu. Bu yeni çip radikal bir şekilde yeni bir düşük güç mimarisine ve önemli IPC iyileştirmelerine ve hem GPU hem de NPU'da Meteor Lake'e göre üç kat daha fazla yapay zeka performansına sahip olacak.

    Intel'in istemci bilgisayar grubundan (CCG) sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Michelle Johnston Holthaus, açılış konuşmasında yeni nesil Core Ultra "Lunar Lake" yongasını havaya kaldırarak sergiledi. Buradaki Lunar Lake-MX paketi, MOP (paket üzerinde bellek) özelliğine sahip. Paket üzerinde LPDDR5x bellek yığınları ile "Meteor Lake"e benzeyen bir Foveros tabana sahip olunacak. Yani temelde chiplet tasarımı kullanılacak diyebiliriz.

    "Lunar Lake", Core Ultra 2 serisi markasıyla bu yılın sonlarına doğru (2024'ün ikinci yarısında çıkacağını tahmin ediyoruz) çıktığında U-segmenti ve H-segmentinde (yani ultra taşınabilir ve ince ve hafif) mevcut "Meteor Lake"in yerini alacak.

    Intel Arrow Lake

    Intel, Arrow Lake ve Lunar Lake CPU’lar 2024’te geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel ayrıca masaüstü segmentindeki yavaş gelişimini hızlandıracak Arrow Lake’e de atıfta bulunda. Bu yılın sonunda piyasaya çıktığında Arrow Lake, Soket LGA1851'i kullanıma alacak. Arrow Lake ayrıca Arc Battlemage entegre grafik birimiyle birlikte AI Boost NPU'yu masaüstüne getirecek.

    Elbette en büyük yükseltme, Raptor Lake silikonundaki "Raptor Cove" ve "Gracemont" çekirdeklerinin mevcut kombinasyonuna göre muhtemelen büyük bir IPC artışı sunan "Lion Cove" P-çekirdekleri ve "Skymont" E-çekirdekleri ile yeni Compute (Hesaplama) karosu olacak. En nihayetinde 2024 yılında yeni bir mimariye dayanan bir Intel masaüstü işlemcisi göreceğiz ki buradaki en büyük olay da o. Şimdilik Intel çok fazla detay paylaşmadı ancak ilerleyen dönemlerde her iki aile hakkında da tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-announces-arrow-lake-and-lunar-lake-will-arrive-in-2024-with-3-times-more-gpu-and-ai-acceleration-performance https://www.techpowerup.com/317530/intel-unveils-arrow-lake-for-desktops-lunar-lake-for-mobile-coming-this-year
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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