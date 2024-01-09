Intel Arrow Lake ve Lunar Lake CPU’lar 2024’te geliyor: Üç kat AI ve GPU performansı

Arrow Lake, mobilde bulunan mevcuttaki Intel Core Ultra mimarisinin oyun için yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlara bir uzantısı olacak. Holthaus, bunun yapay zeka yeteneklerine sahip PC için ilk oyun işlemcisi olacağını söyledi. Ancak AMD’nin yapay zeka hızlandırma özelliklerine sahip kendi Ryzen çiplerini gördüğümüze göre bu iddianın altı boş gibi duruyor. Bununla birlikte Intel'in dizüstü bilgisayarlar için genel Meteor Lake tasarımını kullanması ve ardından bunu (muhtemelen) soketli bir form faktörüne yerleştirmesi, AMD'nin dizüstü APU'larını masaüstü bilgisayarlar için de yeniden kullanma yaklaşımını anımsatıyor.
Intel Lunar Lake
Intel'in istemci bilgisayar grubundan (CCG) sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Michelle Johnston Holthaus, açılış konuşmasında yeni nesil Core Ultra "Lunar Lake" yongasını havaya kaldırarak sergiledi. Buradaki Lunar Lake-MX paketi, MOP (paket üzerinde bellek) özelliğine sahip. Paket üzerinde LPDDR5x bellek yığınları ile "Meteor Lake"e benzeyen bir Foveros tabana sahip olunacak. Yani temelde chiplet tasarımı kullanılacak diyebiliriz.
"Lunar Lake", Core Ultra 2 serisi markasıyla bu yılın sonlarına doğru (2024'ün ikinci yarısında çıkacağını tahmin ediyoruz) çıktığında U-segmenti ve H-segmentinde (yani ultra taşınabilir ve ince ve hafif) mevcut "Meteor Lake"in yerini alacak.
Intel Arrow Lake
Elbette en büyük yükseltme, Raptor Lake silikonundaki "Raptor Cove" ve "Gracemont" çekirdeklerinin mevcut kombinasyonuna göre muhtemelen büyük bir IPC artışı sunan "Lion Cove" P-çekirdekleri ve "Skymont" E-çekirdekleri ile yeni Compute (Hesaplama) karosu olacak. En nihayetinde 2024 yılında yeni bir mimariye dayanan bir Intel masaüstü işlemcisi göreceğiz ki buradaki en büyük olay da o. Şimdilik Intel çok fazla detay paylaşmadı ancak ilerleyen dönemlerde her iki aile hakkında da tüm detayları sizlerle paylaşacağız.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-announces-arrow-lake-and-lunar-lake-will-arrive-in-2024-with-3-times-more-gpu-and-ai-acceleration-performance https://www.techpowerup.com/317530/intel-unveils-arrow-lake-for-desktops-lunar-lake-for-mobile-coming-this-year Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.