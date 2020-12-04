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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Atom ve Xeon işlemcileri TSMC üretecek

    Bir yanda mevcut üretim sıkıntıları diğer yanda pandeminin getirdiği zorluklar Intel’i iyice zorlamaya başladı. Firma Xeon işlemcilerini de TSMC üzerinden dökmeyi planlıyor.
    2 hf.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Atom ve Xeon işlemcileri TSMC üretecek
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    Özellikle pandemi dönemi ile birlikte uzaktan eğitim ve çalışma konseptleri önem kazanmaya başladı. Bunun sonıucunda da görüntülü görüşme uygulamalarına olan talep inanılmaz artış gösterdi.

    Bu noktada görüntülü görüşme uygulamalarının kendisi kadar kullanım ve altyapı tercihleri de belirgin bir artış içerisinde. Son kullanıcı tarafında dizüstü bilgisayar ve tablet modellerine ilgi artarken kurumsal tarafta da sunucu sistemlerine talep arttı.

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    Intel kendisine yetmiyor

    Yaşanan bu talep artışları iki noktada Intel’i doğrudan ilgilendiriyor. Dizüstü tarafında düşük güç tüketen işlemciler ve kurumsal tarafta da Xeon işlemciler. Ne yazık ki tam da üretim sıkıntılarının ortasında rüzgara yakalanan Intel çözüm arayışında.

    Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

    Geçtiğimiz yıl sonlarında bir kısım Celeron ve Pentium işlemcilerin üretmini ilk etapta TSMC ardından da Samsung’a kaydıran firma yavaş yavaş yükü arttırmaya başladı. Gelen bilgilere göre Atom ve Xeon işlemcilerin bir kısmı TSMC tarafından üretilecek.

    Düşük güçteki Atom işlemcilerin rakip dökümcülere kaydırılması beklenen bir gelişmeydi ancak tasarımı biraz daha karmaşık olan Xeon işlemcilerin de TSMC tarafından dökülecek olması sürpriz oldu.

    Intel Atom ve Xeon işlemcileri TSMC üretecek
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    Halen üretim verimliliğinde istediği noktayı yakalayamayn Intel’in pandemi dönemi nedeniyle sıkıntılarının artmasın tüm gidişatı olumsuz etkiliyor. Henüz masa üstü tarafında 10nm sürecine geçilmiş değil. Üstelik grafik pazarında iddialı olmaya çalışacak Intel Xe grafikleri de üzerine binince işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başladı. Firmanın önümüzdeki dönemde daha fazla üretim hattını TSMC ve Samsung’a kaydıracağı tahmin ediliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/04/intel-outsource-atom-xeon-processors-to-tsmc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furuichi 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Son nesil atom işlemciler başarılıydı ( z8750, z8550 ). Windows tabletleri uygun fiyatlara bulabiliyorduk. İntel, atom platformunu daha da geliştirmek yerine durdurmayı seçti. Neyin kafasını yaşadılarsa artık. Geliştirmeye devam etselerdi şuan uzun pil ömürlü ve uygun fiyatlı windows tablet ve netbooklar yaygınlaşabilirdi. Şimdi ise muhtemelen ARM işlemcilerle uzun pil ömürlü, fansız windows cihazlar göreceğiz. İntel ise vizyonsuzluğuna yansın.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xeon en pahalı ve en karışık işlemcileri onları bile TSMC’ye yaptırıyorsa çok yazık nereden nereye geldi.
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    forumun hali gibi nereden nereye geldi... şu saçma referansları mobılde göçüp duran hepsıburada reklamlarına bır cozum gelecekmı artık..


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    scutaro (Gökhan Yalçın) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    10 nm'ye geçişte verimlilik sorunu olabilir. Xeon işlemcilerin zar alanı zaten büyük, gayet normal bir durum. AMD kime ürettiriyor, kendi üretim teknolojisi veya fabrikaları mı var ?
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şu atom işlemcilerden nefret ediyorum.
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