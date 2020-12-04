Intel Atom ve Xeon işlemcileri TSMC üretecek

Tam Boyutta Gör

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte uzaktan eğitim ve çalışma konseptleri önem kazanmaya başladı. Bunun sonıucunda da görüntülü görüşme uygulamalarına olan talep inanılmaz artış gösterdi.

Bu noktada görüntülü görüşme uygulamalarının kendisi kadar kullanım ve altyapı tercihleri de belirgin bir artış içerisinde. Son kullanıcı tarafında dizüstü bilgisayar ve tablet modellerine ilgi artarken kurumsal tarafta da sunucu sistemlerine talep arttı.

İlginizi Çekebilir

TSMC pazar değeri olarak en büyük yarı iletken firması haline geldi

Intel kendisine yetmiyor

Yaşanan bu talep artışları iki noktada Intel’i doğrudan ilgilendiriyor. Dizüstü tarafında düşük güç tüketen işlemciler ve kurumsal tarafta da Xeon işlemciler. Ne yazık ki tam da üretim sıkıntılarının ortasında rüzgara yakalanan Intel çözüm arayışında.

Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

Geçtiğimiz yıl sonlarında bir kısım Celeron ve Pentium işlemcilerin üretmini ilk etapta TSMC ardından da Samsung’a kaydıran firma yavaş yavaş yükü arttırmaya başladı. Gelen bilgilere göre Atom ve Xeon işlemcilerin bir kısmı TSMC tarafından üretilecek.

Düşük güçteki Atom işlemcilerin rakip dökümcülere kaydırılması beklenen bir gelişmeydi ancak tasarımı biraz daha karmaşık olan Xeon işlemcilerin de TSMC tarafından dökülecek olması sürpriz oldu.

Tam Boyutta Gör

Halen üretim verimliliğinde istediği noktayı yakalayamayn Intel’in pandemi dönemi nedeniyle sıkıntılarının artmasın tüm gidişatı olumsuz etkiliyor. Henüz masa üstü tarafında 10nm sürecine geçilmiş değil. Üstelik grafik pazarında iddialı olmaya çalışacak Intel Xe grafikleri de üzerine binince işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başladı. Firmanın önümüzdeki dönemde daha fazla üretim hattını TSMC ve Samsung’a kaydıracağı tahmin ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/12/04/intel-outsource-atom-xeon-processors-to-tsmc/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.