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    Satın aldığınız Core i9-13900K aslında Core i7-13700K olabilir

    Görünüşe göre sahte Intel işlemciler bir süredir piyasada dolaşıyor. Bir kullanıcı tarafından satın alınan Core i9-13900K işlemcisinin gerçekte Core i7-13700K olduğu ortaya çıktı.
    Satın aldığınız Core i9-13900K aslında Core i7-13700K olabilir Tam Boyutta Gör
    Sahte Intel işlemciler bir süredir piyasada dolaşıyor ve yeterli bilgisi olmayan kullanıcılar bunların kurbanı oluyor. Bir tüketici tarafından satın alınan yepyeni Core i9-13900K'nın aslında IHS modifikasyonlu bir Core i7-13700K olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bu dolandırıcılık tekniği ise uzunca bir süredir kullanılıyor.

    Core i9-13900K görünümlü Core i7-13700K

    Sahte Intel ve AMD işlemci vakaları yeni gördüğümüz bir şey değil ve bunların çoğu ya IHS (Entegre Isı Dağıtıcı) üzerindeki markalama ile ya da gerçek işlemci ambalajı ile karşımıza çıkıyor. Bu tür olaylar dünyanın her yerinde olabiliyor ve bunun son örneği bir Reddit kullanıcısının başına gelmiş durumda.

    Satın aldığınız Core i9-13900K aslında Core i7-13700K olabilir Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce "Much_Designer_8417" adlı Reddit kullanıcısı, Amazon'dan yepyeni bir Core i9-13900K satın aldı ancak CPU'nun bazı çekirdeklerinin eksik olduğunu ve aslından satın aldığı ürünün Core i7-13700K olduğunu keşfetti. Zira iki işlemci arasında dikkatli veya biraz bilgili bir kullanıcı tarafından fark edilecek önemli bir detay bulunuyor: E-Core çekirdeklerinin sayısı. Ve elbette saat hızlarında da farklılıklar bulunuyor.

    Günümüzde çoğu işlemci dolandırıcılığı IHS ve ambalajlama etrafında dönüyor. Bu tekniklerin en yaygını ise işlemcinin üzerine lazerle veya başka bir yolla sahte model ve model numarasının işlenmesi. Bu yöntemler ya aynı ambalaj ve IHS tasarımını kullanarak aynı aile içindeki CPU'ları etkiliyor ya da tamamen farklı IHS'ler üzerine lazerle kazıma işlemini içeriyor ki ilkini tespit etmek çok daha zor. Ek olarak geçmişte tamamen boş PCB'lere yapıştırılan IHS’ler de gördük.

    Satın aldığınız Core i9-13900K aslında Core i7-13700K olabilir Tam Boyutta Gör
    Bu vakayı sıra dışı kılan şey ise, özellikle her ikisi de premium modeller olarak kabul edilen Core i7 ve Core i9 işlemcileri içeren tam ölçekli IHS değişimi. Daha önceleri üst seviye işlemci olarak Pentium serisi gibi giriş seviyesi işlemcilerin satıldığını görüyorduk. Böyle bir durumda, olayı fotoğraflarla belgelemek, hem resmi hem de resmi olmayan araçlardan teknik özellikleri derlemek ve CPU'nun satın alındığı perakendecinin müşteri desteğiyle derhal iletişime geçmek çok önemli. Bu tip olaylarla karşılaşmamak için bilgisayar donanımlarınızı üçüncü taraf tedarikçiler yerine doğrudan resmi satıcıdan veya güvenilir satıcılardan almanızı öneririz. Ek olarak satın almayı düşündüğünüz donanımlarla ilgili bilgi toplamak veya sorularınıza cevap aramak için mutlaka DonanımHaber Forum’a uğramanızı tavsiye ederiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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