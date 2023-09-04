Satın aldığınız Core i9-13900K aslında Core i7-13700K olabilir

Core i9-13900K görünümlü Core i7-13700K
Sahte Intel ve AMD işlemci vakaları yeni gördüğümüz bir şey değil ve bunların çoğu ya IHS (Entegre Isı Dağıtıcı) üzerindeki markalama ile ya da gerçek işlemci ambalajı ile karşımıza çıkıyor. Bu tür olaylar dünyanın her yerinde olabiliyor ve bunun son örneği bir Reddit kullanıcısının başına gelmiş durumda.
Günümüzde çoğu işlemci dolandırıcılığı IHS ve ambalajlama etrafında dönüyor. Bu tekniklerin en yaygını ise işlemcinin üzerine lazerle veya başka bir yolla sahte model ve model numarasının işlenmesi. Bu yöntemler ya aynı ambalaj ve IHS tasarımını kullanarak aynı aile içindeki CPU'ları etkiliyor ya da tamamen farklı IHS'ler üzerine lazerle kazıma işlemini içeriyor ki ilkini tespit etmek çok daha zor. Ek olarak geçmişte tamamen boş PCB'lere yapıştırılan IHS’ler de gördük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.