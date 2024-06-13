Intel Arrow Lake ve Panther Lake mobil işlemciler sızdırıldı

- Intel Core Ultra 200 ve Core Ultra 300 mobil işlemciler sızdı
- Sızdırılan işlemciler ise şu şekilde:
- Yorumlar
Intel Core Ultra 200 ve Core Ultra 300 mobil işlemciler sızdı
Intel'in Arrow Lake serisiyle başlayacak olursak, Core Ultra 200 işlemci ailesi, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere iki farklı platformda karşımıza çıkacak ve dört ana segmentte gelecek. Bunlar masaüstü bilgisayarlar için "S", yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için "HX", performans dizüstü bilgisayarlar için "H" ve düşük güçlü tasarımlar için "U".
Sızdırılan işlemciler ise şu şekilde:
- Arrow Lake-S 24 Çekirdek 8+16 (LGA 1851) - 3.6 GHz / 36 MB L3 Önbellek
- Arrow Lake-S 14 Çekirdek 6+8 (LGA 1851) - 2.8 GHz / 24 MB L3 Önbellek
- Arrow Lake-S 6 Çekirdek 6+0 (LGA 1851) - 2.8 GHz / 18 MB L3 Önbellek
- Arrow Lake-HX 16 Çekirdek 8+8 (FCBGA) - 2.9 GHz / 30 MB L3 Önbellek
- Arrow Lake-HX 14 Çekirdek 6+8 (FCBGA) - 3.0 GHz / 24 MB L3 Önbellek
- Arrow Lake-H 14 Çekirdek 6+8 (FCBGA) -
- Arrow Lake-U 10 Çekirdek 2+8 (FCBGA) -
Sızıntıya göre Arrow Lake-H işlemciler, Arc Alchemist Xe-LPG+ grafik mimarisine dayalı GT2 seviyesinde GPU taşıyacak. HX serisi ise, masaüstü varyantlarına benzer şekilde mevcut Arc Xe-LPG iGPU'yu koruyacak. Arrow Lake-U işlemciler ise GT1 tasarımlarında Arc Xe-LPG+ iGPU'dan güç alıyor. Ayrıca yeni sızıntıda Arrow Lake-H için N3B fabrikasyon sürecine işaret ediliyor.
Bu da Intel'in bir sonraki HX çipleri için hala TSMC'nin süreç düğümünden yararlandığı anlamına geliyor. Ancak iGPU bölümünde N4 süreci ile karşılaşacağız.
Ayrıca Intel'in Panther Lake serisinde özellik setini genişleteceğini ve daha esnek DRAM seçenekleri sunacağını biliyoruz. Bu da 16 GB veya 32 GB LPDDR5X kapasiteleriyle sınırlı kalmayacağımız anlamına geliyor. Üstelik yakın tarihli bir Dell sızıntısı, Intel Arrow Lake-H/P/U işlemcilerinin muhtemelen CES 2025'te olmak üzere 2025 başlarında hedeflendiğini doğruladı. Panther Lake işlemciler ise 2026 başlarında satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.