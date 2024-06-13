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    Intel Arrow Lake ve Panther Lake mobil işlemciler sızdırıldı

    Çin'e ait nakliye ve gümrük kayıtlarında Intel Core Ultra 200 ve Core Ultra 300 mobil işlemciler ortaya çıktı. İşte seride yer alacak modeller ve daha fazlası..
    Intel Core Ultra 200 ve Core Ultra 300 mobil işlemciler sızdı Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte Arrow Lake masaüstü işlemcilerini duyuran Intel, mimarinin mobil sürümleri ve Panther Lake için çalışmalara başlamış durumda. Son olarak Çin'e ait nakliye kayıtlarında Intel Arrow Lake "Core Ultra 200" ve Panther Lake "Core Ultra 300" mobil işlemciler ortaya çıktı.  

    Intel Core Ultra 200 ve Core Ultra 300 mobil işlemciler sızdı

    Intel'in Arrow Lake serisiyle başlayacak olursak, Core Ultra 200 işlemci ailesi, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere iki farklı platformda karşımıza çıkacak ve dört ana segmentte gelecek. Bunlar masaüstü bilgisayarlar için "S", yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için "HX", performans dizüstü bilgisayarlar için "H" ve düşük güçlü tasarımlar için "U".

    Intel Core Ultra 200 ve Core Ultra 300 mobil işlemciler sızdı Tam Boyutta Gör
    Bu doğrultuda Arrow Lake-HX "Core Ultra 200" işlemciler, masaüstü sürüme benzer şekilde Lion Cove mimarisine ait 8 P-Çekirdeği ve Skymont çekirdek mimarisine dayalı 16 E-Çekirdeği kullanacak. Arrow Lake-H işlemciler ise, mevcut Raptor Lake-P/H CPU'lara benzer şekilde 6 P-Çekirdeği ve 8 E-Çekirdeği içeren 14 çekirdekli tasarımda sunulacak. Son olarak Arrow Lake-U serisi, 2 P-Çekirdeği ve 8 E-Çekirdeği içeren 10 çekirdekli bir yapılandırmada geliyor.

    Sızdırılan işlemciler ise şu şekilde:

    • Arrow Lake-S 24 Çekirdek 8+16 (LGA 1851) - 3.6 GHz / 36 MB L3 Önbellek
    • Arrow Lake-S 14 Çekirdek 6+8 (LGA 1851) - 2.8 GHz / 24 MB L3 Önbellek
    • Arrow Lake-S 6 Çekirdek 6+0 (LGA 1851) - 2.8 GHz / 18 MB L3 Önbellek
    • Arrow Lake-HX 16 Çekirdek 8+8 (FCBGA) - 2.9 GHz / 30 MB L3 Önbellek
    • Arrow Lake-HX 14 Çekirdek 6+8 (FCBGA) - 3.0 GHz / 24 MB L3 Önbellek
    • Arrow Lake-H 14 Çekirdek 6+8 (FCBGA) - 
    • Arrow Lake-U 10 Çekirdek 2+8 (FCBGA) -

    Sızıntıya göre Arrow Lake-H işlemciler, Arc Alchemist Xe-LPG+ grafik mimarisine dayalı GT2 seviyesinde GPU taşıyacak. HX serisi ise, masaüstü varyantlarına benzer şekilde mevcut Arc Xe-LPG iGPU'yu koruyacak. Arrow Lake-U işlemciler ise GT1 tasarımlarında Arc Xe-LPG+ iGPU'dan güç alıyor. Ayrıca yeni sızıntıda Arrow Lake-H için N3B fabrikasyon sürecine işaret ediliyor.

    Bu da Intel'in bir sonraki HX çipleri için hala TSMC'nin süreç düğümünden yararlandığı anlamına geliyor. Ancak iGPU bölümünde N4 süreci ile karşılaşacağız. 

    Intel Core Ultra 200 ve Core Ultra 300 mobil işlemciler sızdı Tam Boyutta Gör
    Intel'in Arrow Lake ek olarak, nakliye kayıtlarında Intel Panther Lake'e ait UH, UPH ve P işlemciler de ortaya çıktı. Bu çipler şu anda referans platformlarda değerlendiriliyor ve Intel, 18A düğümünde "Power On" (güç verme) aşamasına ulaştığını doğruladı. Buna göre Intel Panther Lake-U serisi, LPDDR5X paket içi bellekle geliyor. 

    Ayrıca Intel'in Panther Lake serisinde özellik setini genişleteceğini ve daha esnek DRAM seçenekleri sunacağını biliyoruz. Bu da 16 GB veya 32 GB LPDDR5X kapasiteleriyle sınırlı kalmayacağımız anlamına geliyor. Üstelik yakın tarihli bir Dell sızıntısı, Intel Arrow Lake-H/P/U işlemcilerinin muhtemelen CES 2025'te olmak üzere 2025 başlarında hedeflendiğini doğruladı. Panther Lake işlemciler ise 2026 başlarında satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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