Intel Arrow Lake ve Panther Lake mobil işlemciler sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Yakın tarihte Arrow Lake masaüstü işlemcilerini duyuran Intel, mimarinin mobil sürümleri ve Panther Lake için çalışmalara başlamış durumda. Son olarak Çin'e ait nakliye kayıtlarında Intel Arrow Lake "Core Ultra 200" ve Panther Lake "Core Ultra 300" mobil işlemciler ortaya çıktı.

Intel Core Ultra 200 ve Core Ultra 300 mobil işlemciler sızdı

Intel'in Arrow Lake serisiyle başlayacak olursak, Core Ultra 200 işlemci ailesi, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere iki farklı platformda karşımıza çıkacak ve dört ana segmentte gelecek. Bunlar masaüstü bilgisayarlar için "S", yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için "HX", performans dizüstü bilgisayarlar için "H" ve düşük güçlü tasarımlar için "U".

Tam Boyutta Gör Bu doğrultuda Arrow Lake-HX "Core Ultra 200" işlemciler, masaüstü sürüme benzer şekilde Lion Cove mimarisine ait 8 P-Çekirdeği ve Skymont çekirdek mimarisine dayalı 16 E-Çekirdeği kullanacak. Arrow Lake-H işlemciler ise, mevcut Raptor Lake-P/H CPU'lara benzer şekilde 6 P-Çekirdeği ve 8 E-Çekirdeği içeren 14 çekirdekli tasarımda sunulacak. Son olarak Arrow Lake-U serisi, 2 P-Çekirdeği ve 8 E-Çekirdeği içeren 10 çekirdekli bir yapılandırmada geliyor.

Sızdırılan işlemciler ise şu şekilde:

Arrow Lake-S 24 Çekirdek 8+16 (LGA 1851) - 3.6 GHz / 36 MB L3 Önbellek

Arrow Lake-S 14 Çekirdek 6+8 (LGA 1851) - 2.8 GHz / 24 MB L3 Önbellek

Arrow Lake-S 6 Çekirdek 6+0 (LGA 1851) - 2.8 GHz / 18 MB L3 Önbellek

Arrow Lake-HX 16 Çekirdek 8+8 (FCBGA) - 2.9 GHz / 30 MB L3 Önbellek

Arrow Lake-HX 14 Çekirdek 6+8 (FCBGA) - 3.0 GHz / 24 MB L3 Önbellek

Arrow Lake-H 14 Çekirdek 6+8 (FCBGA) -

Arrow Lake-U 10 Çekirdek 2+8 (FCBGA) -

Sızıntıya göre Arrow Lake-H işlemciler, Arc Alchemist Xe-LPG+ grafik mimarisine dayalı GT2 seviyesinde GPU taşıyacak. HX serisi ise, masaüstü varyantlarına benzer şekilde mevcut Arc Xe-LPG iGPU'yu koruyacak. Arrow Lake-U işlemciler ise GT1 tasarımlarında Arc Xe-LPG+ iGPU'dan güç alıyor. Ayrıca yeni sızıntıda Arrow Lake-H için N3B fabrikasyon sürecine işaret ediliyor.

Bu da Intel'in bir sonraki HX çipleri için hala TSMC'nin süreç düğümünden yararlandığı anlamına geliyor. Ancak iGPU bölümünde N4 süreci ile karşılaşacağız.

Tam Boyutta Gör Intel'in Arrow Lake ek olarak, nakliye kayıtlarında Intel Panther Lake'e ait UH, UPH ve P işlemciler de ortaya çıktı. Bu çipler şu anda referans platformlarda değerlendiriliyor ve Intel, 18A düğümünde "Power On" (güç verme) aşamasına ulaştığını doğruladı. Buna göre Intel Panther Lake-U serisi, LPDDR5X paket içi bellekle geliyor.

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Ayrıca Intel'in Panther Lake serisinde özellik setini genişleteceğini ve daha esnek DRAM seçenekleri sunacağını biliyoruz. Bu da 16 GB veya 32 GB LPDDR5X kapasiteleriyle sınırlı kalmayacağımız anlamına geliyor. Üstelik yakın tarihli bir Dell sızıntısı, Intel Arrow Lake-H/P/U işlemcilerinin muhtemelen CES 2025'te olmak üzere 2025 başlarında hedeflendiğini doğruladı. Panther Lake işlemciler ise 2026 başlarında satışa çıkacak.

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Intel Core Ultra 200 ve Core Ultra 300 mobil işlemciler sızdı