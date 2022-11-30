Intel dijital voltaj düzenleyicisi ne zaman kullanıma sunulacak?

Dijital voltaj düzenleyici nedir?
Intel tarafından patenti alınan dijital voltaj düzenleyici, ana voltaj düzenleyicinin yanına eklenerek anakartın voltaj değerlerini optimize ediyor ve yüzde 20-25 seviyesine kadar verimliliği arttırabiliyor. DLVR teknolojisinin ilk olarak mobil işlemcilerde boy göstermesi ve sonrasında masaüstüne gelmesi bekleniyordu.
Başta Asus olmak üzere bazı anakart üreticileri Intel Raptor Lake işlemciler için Intel DLVR desteğine yer vermişti ancak şimdiye kadar herhangi bir işlemcide buna rastlanmadı. Bu destek olmadığı zaman da işlemcilerde verimlilik elde edilemiyor.
Kaynaklar Raptor Lake geliştirme aşamasında DLVR entegrasyonundan vazgeçildiğini belirtiyor. Intel ortaklarına net bir açıklama yapmamış ancak Raptor Lake Refresh veya Meteor Lake gibi nesillerde geleceğine dair beklentiler var. Bu nedenle bazı anakart modellerinde DLVR desteği mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam