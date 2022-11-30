Intel dijital voltaj düzenleyicisi ne zaman kullanıma sunulacak?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda bir patent başvurusunda ortaya çıkan ve Intel Raptor Lake işlemciler ile birlikte kullanıma sunulmasına kesin gözüyle bakılan dijital voltaj düzenleyici teknolojisi halen ortalarda yok. Anakart üreticileri de tereddütte.

Dijital voltaj düzenleyici nedir?

Intel tarafından patenti alınan dijital voltaj düzenleyici, ana voltaj düzenleyicinin yanına eklenerek anakartın voltaj değerlerini optimize ediyor ve yüzde 20-25 seviyesine kadar verimliliği arttırabiliyor. DLVR teknolojisinin ilk olarak mobil işlemcilerde boy göstermesi ve sonrasında masaüstüne gelmesi bekleniyordu.

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Başta Asus olmak üzere bazı anakart üreticileri Intel Raptor Lake işlemciler için Intel DLVR desteğine yer vermişti ancak şimdiye kadar herhangi bir işlemcide buna rastlanmadı. Bu destek olmadığı zaman da işlemcilerde verimlilik elde edilemiyor.

Kaynaklar Raptor Lake geliştirme aşamasında DLVR entegrasyonundan vazgeçildiğini belirtiyor. Intel ortaklarına net bir açıklama yapmamış ancak Raptor Lake Refresh veya Meteor Lake gibi nesillerde geleceğine dair beklentiler var. Bu nedenle bazı anakart modellerinde DLVR desteği mevcut.

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