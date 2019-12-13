Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel dünyanın en küçük Lidar kamerasını duyurdu

    Lazer ışınlarıyla yüksek doğruluk oranında mesafe ve boyut algılayabilen Lidar kameralarda yeni bir devrim başladı. Intel RealSense dünyanın en küçük Lidar kamerasını duyurdu.
    18 sa.
    1,6b
    1
    1
    Video Kameralar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel dünyanın en küçük Lidar kamerasını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Intel ve bir süre önce bünyesine kattığı Movidius firmasının ortak ürettiği RealSense kamera teknolojisi endüstride standartları belirlemeye devam ediyor. Intel RealSense L515 dünyanın en küçük Lidar kamerası oldu.

    Intel RealSense L515 özellikleri ve fiyatı

    Derinlik algılama dediğimiz zaman genelde akıllı telefonlarımızdaki yardımcı sensörler aklımıza geliyor. Endüstriyel olarak ise çok daha gelişmiş kamera sistemlerine ihtiyaç var. Lidar bunun için geliştirildi.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı"

    Light Detection and Ranging olarak bilinen Lidar için ışık tabanlı radar tanımlaması da kullanılıyor. Radyo dalgalarının aksine Lidar teknolojisi lazer alıcı-vericiler kullanarak nesnelerin mesafesini ve boyutlarını çok doğru bir biçimde algılayabiliyor.

    Intel dünyanın en küçük Lidar kamerasını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Intel RealSense L515 kamerası 0.25m - 9m mesafe aralığını destekliyor ve saniyede 23 milyon derinlik pikseli algılayabiliyor. Çözünürlük ise 1024 x 768 piksel olarak belirlenmiş. Kamera içerisinde görüntü işlemcisi, bulanıklık giderme ve gecikmeyi engelleme yazılımları yer alıyor. 3.5W enerji tüketen kamera taşınabilir cihazlara kolayca tutturulabiliyor.

    Kamerayı kullanmak için kalibre etmek gerekmiyor. Ayrıca ivme ölçer, jiroskop ve Full HD RGB sensör de özellikler arasında. Daha çok lojistik sektörünü hedefleyen Intel RealSense L515 kamerası 349$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/262057/intel-realsense-lidar-camera-technology-redefines-computer-vision Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 14 sa.
    çabuk çabuk amd ciler gelmeden..
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 sa. Bankacılık devi ING'den kripto para hamlesi 10 sa. Motorola'nın 5.000 mAh pil kapasiteli Moto G8 Power modeli gün yüzüne çıktı 10 sa. Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi 11 sa. Apple için kötü haber: Çin'deki iPhone satışları yüzde 35 azaldı 11 sa. Ebeveynler dikkat: Çocuk akıllı saatlerinde ciddi güvenlik açıkları tespit edildi 12 sa. Fast & Furious Crossroads oyunu Mayıs ayında geliyor 12 sa. Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor? 12 sa. Tim Cook'tan inovasyon eleştirilerine yanıt: iPhone daha 12 yaşında bir çocuk 13 sa. Facebook mesajlaşma uygulamalarının birleşmesi suya düşmek üzere 13 sa. Steam Game Awards indirimleri başladı 14 sa. Beta blokerlerin kronik alkolizm tedavisinde kullanılması düşünülüyor 14 sa. Volkswagen, Türkiye kararını bir kez daha erteledi 15 sa. 1 milyon Galaxy Fold satıldı 15 sa. Galaxy Note 10 serisi, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı 16 sa. Oppo Find X2 önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek 16 sa. Netflix'in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye'nin fragmanı yayınlandı 17 sa. Apple’ın yeni satın alımıyla iPhone fotoğrafları daha kaliteli hâle gelebilir 17 sa. Chrome artık, şifrenizin çalınıp çalınmadığını size söyleyecek 18 sa. TEMSA'dan haciz iddialarıyla ilgili resmi açıklama 18 sa. Yılın Oyunu açıklandı: İşte The Game Awards 2019 kazananları 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel dünyanın en küçük Lidar kamerasını duyurdu Sonraki Epic Store "The Game Awards" indirimleri başladı 19 sa. Radeon RX 5500 XT satışa başladı 20 sa. Microsoft, yeni nesil Xbox konsolunu tanıttı: Karşınızda Xbox Series X! 22 sa. Yosundan yerli uçak yakıtı, gıda ve enerji elde edilecek 1 gün Avrupa'dan 'uzay çöpü' problemine ilginç çözüm: Kamikaze Robotu 1 gün Angry Birds, 4.5 milyar indirme sayısı ile 10'uncu yılını kutladı 1 gün Google, 2019'un en çok aranan film ve dizilerini açıkladı 1 gün Twitter artık JPEG dosyalarının görüntü kalitesini bozmayacak 1 gün Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı 1 gün Yeni Kia logosu ortaya çıktı 1 gün Rick and Morty 4. sezonun Netflix Türkiye’ye ekleneceği tarih 1 gün 2020 Skoda Rapid, Rusya'da tanıtıldı 1 gün Youtube, videolardaki denetimleri sıkılaştırdığını açıkladı 1 gün Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu W20 5G satışa çıktı 1 gün BMW modellerine Android Auto desteği geliyor 1 gün Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu 1 gün PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti 1 gün Microsoft'un Telefonunuz uygulaması artık PC'den telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlıyor 1 gün Dört arka kameralı Galaxy A71 duyuruldu 1 gün The Witcher dizisinin final fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Anksiyete ve yaşam sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim