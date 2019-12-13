Intel dünyanın en küçük Lidar kamerasını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Intel ve bir süre önce bünyesine kattığı Movidius firmasının ortak ürettiği RealSense kamera teknolojisi endüstride standartları belirlemeye devam ediyor. Intel RealSense L515 dünyanın en küçük Lidar kamerası oldu.

Intel RealSense L515 özellikleri ve fiyatı

Derinlik algılama dediğimiz zaman genelde akıllı telefonlarımızdaki yardımcı sensörler aklımıza geliyor. Endüstriyel olarak ise çok daha gelişmiş kamera sistemlerine ihtiyaç var. Lidar bunun için geliştirildi.

Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı"

Light Detection and Ranging olarak bilinen Lidar için ışık tabanlı radar tanımlaması da kullanılıyor. Radyo dalgalarının aksine Lidar teknolojisi lazer alıcı-vericiler kullanarak nesnelerin mesafesini ve boyutlarını çok doğru bir biçimde algılayabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Intel RealSense L515 kamerası 0.25m - 9m mesafe aralığını destekliyor ve saniyede 23 milyon derinlik pikseli algılayabiliyor. Çözünürlük ise 1024 x 768 piksel olarak belirlenmiş. Kamera içerisinde görüntü işlemcisi, bulanıklık giderme ve gecikmeyi engelleme yazılımları yer alıyor. 3.5W enerji tüketen kamera taşınabilir cihazlara kolayca tutturulabiliyor.

Kamerayı kullanmak için kalibre etmek gerekmiyor. Ayrıca ivme ölçer, jiroskop ve Full HD RGB sensör de özellikler arasında. Daha çok lojistik sektörünü hedefleyen Intel RealSense L515 kamerası 349$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/262057/intel-realsense-lidar-camera-technology-redefines-computer-vision