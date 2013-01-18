Intel geçen yıl 53.3 milyar dolar gelir, 11 milyar dolar kar elde etti





2012 yılının tamamlanması ile birlikte firmaların son çeyrek ve tüm yıl mali raporları kamuoyuna duyurulmaya başlandı. Ivy Bridge, Clover Trail ve Medfield ailesine ait işlemcilerle masaüstü, tablet ve akıllı telefon sektöründe faaliyet gösteren yonga devi Intel, geçen yılın tablolarını internette paylaştı.





Geçen yılın son çeyreğinde Intel 13.5 milyar dolar gelir elde ederken, faaliyet geliri de 3.2 milyar dolar oldu. Net kazanç 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, hisse başına 48 cent artış yaşandı. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 6 milyar dolar olurken, yatırımcılara 1.1 milyar dolar ödendi, 47 milyon hisse 1 milyar dolar ödenerek geri alındı.





Tüm yıl baktığımızda ise Intel'in 53.3 milyar dolar gelir elde ettiği görülüyor. Bir önceki yıla göre yüzde 1.2 düşüş var. Faaliyet geliri 14.6 milyar dolar olurken, net gelir 11 milyar dolar, hisse başı artış 2.13$ şeklinde gerçekleşti. Net gelir bir önceki yıla göre yüzde 16 gibi bir azalma yaşadı. Firma faaliyetlerden toplamda 18.9 milyar dolar nakit akışı elde ederken, yatırımcılara 4.4 milyar dolar ödendi ve 4.8 milyar dolara 191 milyon adet hisse geri alındı.





Departmanların elde ettiği gelirlere bakacak olursak, PC İstemci bölümü küçük bir düşüşle 34.3 milyar dolar, Veri Merkezi grubu yüzde 0.5 artışla 10.7 milyar dolar, diğer mimari grupları 4.4 milyar dolar gelir kaydetti.





2013 yılı için Intel'in beklentisi gelirlerde tek haneli düşük artışlar. Ar-Ge ve satın almalara bu yıl 18.9 milyar dolar harcanması planlanırken, yılın ilk çeyreği için gelir tahmini 12.7 milyar dolar olarak belirlenmiş.

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