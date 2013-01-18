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Intel geçen yıl 53.3 milyar dolar gelir, 11 milyar dolar kar elde etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılının tamamlanması ile birlikte firmaların son çeyrek ve tüm yıl mali raporları kamuoyuna duyurulmaya başlandı. Ivy Bridge, Clover Trail ve Medfield ailesine ait işlemcilerle masaüstü, tablet ve akıllı telefon sektöründe faaliyet gösteren yonga devi Intel, geçen yılın tablolarını internette paylaştı.

Geçen yılın son çeyreğinde Intel 13.5 milyar dolar gelir elde ederken, faaliyet geliri de 3.2 milyar dolar oldu. Net kazanç 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, hisse başına 48 cent artış yaşandı. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 6 milyar dolar olurken, yatırımcılara 1.1 milyar dolar ödendi, 47 milyon hisse 1 milyar dolar ödenerek geri alındı.

Tüm yıl baktığımızda ise Intel'in 53.3 milyar dolar gelir elde ettiği görülüyor. Bir önceki yıla göre yüzde 1.2 düşüş var. Faaliyet geliri 14.6 milyar dolar olurken, net gelir 11 milyar dolar, hisse başı artış 2.13$ şeklinde gerçekleşti. Net gelir bir önceki yıla göre yüzde 16 gibi bir azalma yaşadı. Firma faaliyetlerden toplamda 18.9 milyar dolar nakit akışı elde ederken, yatırımcılara 4.4 milyar dolar ödendi ve 4.8 milyar dolara 191 milyon adet hisse geri alındı.

Departmanların elde ettiği gelirlere bakacak olursak, PC İstemci bölümü küçük bir düşüşle 34.3 milyar dolar, Veri Merkezi grubu yüzde 0.5 artışla 10.7 milyar dolar, diğer mimari grupları 4.4 milyar dolar gelir kaydetti.

2013 yılı için Intel'in beklentisi gelirlerde tek haneli düşük artışlar. Ar-Ge ve satın almalara bu yıl 18.9 milyar dolar harcanması planlanırken, yılın ilk çeyreği için gelir tahmini 12.7 milyar dolar olarak belirlenmiş. 

http://www.intc.com/ Yorum Yaz
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M@U 6 yıl en beğenilen cagataykoroglu
cagataykoroglu

AMD nin piyasa değeri 5-6 milyar dolardı.


AMD'nin piyasa değeri an itibari ile 2 milyar doların altında: google.com/...

Tabi herhangi bir satış durumunda bu değişir ama öyle katlanarak artma gibi bir durum olamaz. Özetle Intel, yıllık yaptığı kâr ile AMD'yi 5 kere satın alabilir duruma gelmiş.

Ben, "Intel, AMD'yi göstermelik bir rakip olarak yaşatıyor. İstese ortadan kaldırır!" dediğimde bunu anlamayan fanatik ergenlere tekrar duyurmak isterim. Intel, tekel olduğunu çok iyi biliyor, ama göstermelik bir rakip bulundurarak tekel konumunda görünmüyor. Böylece elde ettiği gelir ve de kâr, devasa oluyor. Abartısız söylüyorum, AMD'nin son 10 yıldaki kârını toplayalım (o zamanlar Conroe mimarisi bile yoktu), Intel'in şu 1 yılda yaptığı kârı tutmaz. Hatta yarısını bile tutmaz. Zira uzunca bir süredir kâr yapmıyor firma. Cepten yiyor. Hele ki 2012'de yaşanan küçülme ve kayıplar o kadar büyük oldu ki; AMD ciddi ciddi gidiyor lafları başladı.
cagataykorogluAMD nin piyasa değeri 5-6 milyar dolardı.AMD'nin piyasa değeri an itibari ile 2 milyar doları...
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OverClocK1ng 6 yıl
Paraya bak.
AMD de gitsin kumda oynasın...
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V4LKyR 6 yıl
cagataykoroglu
M@U
cagataykoroglu AMD nin piyasa değeri 5-6 milyar dolardı.
AMDnin piyasa değeri an itibari ile 2 milyar doların altında: google.com/... Tabi herhangi bir satış durumunda bu değişir ama öyle katlanarak artma gibi bir durum olamaz. Özetle Intel, yıllık yaptığı kâr ile AMDyi 5 kere satın alabilir duruma gelmiş. Ben, Intel, AMDyi göstermelik bir rakip olarak yaşatıyor. İstese ortadan kaldırır! dediğimde bunu anlamayan fanatik ergenlere tekrar duyurmak isterim. Intel, tekel olduğunu çok iyi biliyor, ama göstermelik bir rakip bulundurarak tekel konumunda görünmüyor. Böylece elde ettiği gelir ve de kâr, devasa oluyor. Abartısız söylüyorum, AMDnin son 10 yıldaki kârını toplayalım (o zamanlar Conroe mimarisi bile yoktu), Intelin şu 1 yılda yaptığı kârı tutmaz. Hatta yarısını bile tutmaz. Zira uzunca bir süredir kâr yapmıyor firma. Cepten yiyor. Hele ki 2012de yaşanan küçülme ve kayıplar o kadar büyük oldu ki; AMD ciddi ciddi gidiyor lafları başladı.
Aslında AMD bir çok firmanın elinde elmas gibi parlayabilir.

Kesinlikle haklısınız, zira AMD'nin elinde İNANILMAZ patentler var. Bu endüstrinin temelini oluşturan patentlerden tutun da, GPU mimarisi, vs. Her şey var yani.
Onu geçtim de Intel 11 milyar dolar NET GELİR mi elde etmiş? Yani 11 milyar dolar temiz para? Vergisiz zartsız zortsuz? LÖP PARA YANİ? Oha. Bunlar AR-GE'ye bu kadar para yatırıyorlarsa... Şu an itibariyle geliştirdikleri şeyleri düşünemiyorum. Ya da bol kepçeden para da dağıtıyor olabilirler, tabi.
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lapry 6 yıl
Vay bea bizde 3-5 kuruşa sistem toplayalım.
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cnr_kfks 6 yıl
Yakın zamanda mobil pazarda da lider olup büyük paralar kazanacaklardır, öyle görünüyor.
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R-10 6 yıl
adamlar tomarla para kazanıyor
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ozgur112 6 yıl
Yaptıkları ar-ge yatırımcıları sonucunda 20-22 nm lik mobil işlemcileri üretebilirlerse yıl bitmeden,harcadıkları parayı fazlasıyla çıkarırlar!
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carter 6 yıl
Gözünüzü toprak doyursun. Bu kadar kar etmelerine rağmen fiyatlar aynen yerinde sayıyor.
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-MoDeStUs- 6 yıl
yari iletken sektorunde tekel olmus durumdalar.dehset bir rakam.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Yuh
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fbkaya 6 yıl
amd iyi ayakta duruyo
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DraGonS 6 yıl
Sektörde alanında sayılı firmaların bir birine karşı AĞIR üstünlükler sağlamaları tüketici için hiç iyi olmadı bu güne kadar.
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DH Misafiri 6 yıl
cagataykoroglu
Yuh!! Adamların ar-ge ve satın alma için ayırdıkları parayla 3 kere AMD alınıyor. AMD nin piyasa değeri 5-6 milyar dolardı.

Evet maalesef. Buna rağmen AMD, Intel karşısında yine de iyi tutunuyor.
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cagataykoroglu 6 yıl
Yuh!!

Adamların ar-ge ve satın alma için ayırdıkları parayla 3 kere AMD alınıyor. AMD nin piyasa değeri 5-6 milyar dolardı.
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demircibu 6 yıl
bu saatten sonra kimse durduramaz inteli

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M@U 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

AMD nin piyasa değeri 5-6 milyar dolardı.


AMD'nin piyasa değeri an itibari ile 2 milyar doların altında: google.com/...

Tabi herhangi bir satış durumunda bu değişir ama öyle katlanarak artma gibi bir durum olamaz. Özetle Intel, yıllık yaptığı kâr ile AMD'yi 5 kere satın alabilir duruma gelmiş.

Ben, "Intel, AMD'yi göstermelik bir rakip olarak yaşatıyor. İstese ortadan kaldırır!" dediğimde bunu anlamayan fanatik ergenlere tekrar duyurmak isterim. Intel, tekel olduğunu çok iyi biliyor, ama göstermelik bir rakip bulundurarak tekel konumunda görünmüyor. Böylece elde ettiği gelir ve de kâr, devasa oluyor. Abartısız söylüyorum, AMD'nin son 10 yıldaki kârını toplayalım (o zamanlar Conroe mimarisi bile yoktu), Intel'in şu 1 yılda yaptığı kârı tutmaz. Hatta yarısını bile tutmaz. Zira uzunca bir süredir kâr yapmıyor firma. Cepten yiyor. Hele ki 2012'de yaşanan küçülme ve kayıplar o kadar büyük oldu ki; AMD ciddi ciddi gidiyor lafları başladı.
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