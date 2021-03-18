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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel haftaya yeni bir etkinlik düzenliyor

    Intel’in yeni CEO’su Pat Gelsinger gelecek hafta Unleashed etkinliğinde kameralar karşısına geçecek ve firmanın yeni dönemdeki planları hakkında açıklamalarda bulunacak.
    18 Mart 2021, 23:00 (3 sa.)
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    3
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel haftaya yeni bir etkinlik düzenliyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta Rocket Lake tabanlı on birinci nesil masa üstü işlemcilerini duyuran Intel’in ay sonunda da piyasaya sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte firma haftaya detayları açıklayacağı bir etkinlik düzenliyor.

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    Intel Unleashed

    Intel Unleashed adıyla web üzerinden yapılacak olan etkinlik çiçeği burnunda CEO Pat Gelsinger için de ilk olacak. Muhtemelen Gelsinger’in Intel patronu olarak teknoloji dünyasına hitap etmesi amacıyla düzenleniyor.

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    Rocket Lake tabanlı yeni nesil Intel Core masa üstü ailesi geçtiğimiz hafta detaylanmıştı ve Core i9 11900K modeline kadar pek çok seçenek yer alıyor. Yüzde 19 IPC artışı, grafik tarafında yüzde 50’ye varan artış, PCIe 4.0 desteği, RAM hız aşırtma özelliği gibi avantajlar mevcut.

    Gelsinger yeni işlemcilerin avantajlarına değinmenin yanı sıra önümüzdeki dönem ürün geliştirme planları, üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik planlar ve projelerden bahsedecek. Bunun haricinde yeni bir ürün tanıtımı beklenmiyor.



    https://www.techpowerup.com/279855/intel-ceo-pat-gelsinger-announces-intel-unleashed-webcast-on-march-23rd
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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