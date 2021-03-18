Intel haftaya yeni bir etkinlik düzenliyor

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Geçtiğimiz hafta Rocket Lake tabanlı on birinci nesil masa üstü işlemcilerini duyuran Intel’in ay sonunda da piyasaya sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte firma haftaya detayları açıklayacağı bir etkinlik düzenliyor.

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Intel Unleashed

Intel Unleashed adıyla web üzerinden yapılacak olan etkinlik çiçeği burnunda CEO Pat Gelsinger için de ilk olacak. Muhtemelen Gelsinger’in Intel patronu olarak teknoloji dünyasına hitap etmesi amacıyla düzenleniyor.

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Rocket Lake tabanlı yeni nesil Intel Core masa üstü ailesi geçtiğimiz hafta detaylanmıştı ve Core i9 11900K modeline kadar pek çok seçenek yer alıyor. Yüzde 19 IPC artışı, grafik tarafında yüzde 50’ye varan artış, PCIe 4.0 desteği, RAM hız aşırtma özelliği gibi avantajlar mevcut.

Gelsinger yeni işlemcilerin avantajlarına değinmenin yanı sıra önümüzdeki dönem ürün geliştirme planları, üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik planlar ve projelerden bahsedecek. Bunun haricinde yeni bir ürün tanıtımı beklenmiyor.

https://www.techpowerup.com/279855/intel-ceo-pat-gelsinger-announces-intel-unleashed-webcast-on-march-23rd

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