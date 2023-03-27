Intel’in yeni nesil Arc ekran kartları ikiye katlayarak geliyor

Tam Boyutta Gör Intel, masaüstü ekran kartı pazarından beklenenden daha iyi performans sergiledi. Arc Alchemist serisi ekran kartları özellikle fiyat avantajlarıyla tercih edildi. Intel’in mevcut nesildeki en güçlü kartı Nvidia’nın RTX 3060 serisiyle benzer performans gösteriyordu ancak yeni gelen bilgiler Arc Battlemage serisiyle performans çıtası yükselecek.

Intel daha güçlü geliyor

RedGamingTech tarafından yayınlanan slaytlarda Battlemage serisinin gelecek piyasaya adım atacağı görülüyor. 2024’ün ilk yarısında piyasaya girmesi beklenen seriden önce 2023’ün ikinci yarısında kod adı “Alchemist+” olan Alchemist serisinin yeni sürümünün piyasaya sürülmesi planlanıyor. Battlemage serisine dönecek olursak bu nesildeki en büyük GPU’nun "BMG-G10" olarak adlandırıldığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Paylaşılanlara göre Arc Battlemage, performans segmentinde rekabet edecek ve Nvidia’nın GeForce Ada GPU'larına benzer bir TSMC 4 nm sınıfı EUV üretim teknolojisiyle inşa edilecek. Aktarılan teknik özelliklerde BMG-G10 ile birlikte önceki neslin en güçlüsü ACM-G10 GPU’ya kıyasla Xe-Core sayısının iki katına yani 32'den 64 adede yükseldiği dikkat çekiyor. Ayrıca yeni nesilde 256 bit bellek veri yolu ve 48 MB L2 önbellek detayları da gözlerden kaçmıyor.

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Tam Boyutta Gör İddialar Battlemage serisinin ışın izleme performansında büyük geliştirmeler getireceğini söylüyor ancak saf performans konusunda Intel, gelecek yıl da en tepeyi hedeflemeyecek gibi görünüyor. Zira bahsi geçen BMG-G10 GPU’su RTX 4080'e güç sağlayan "AD103" GPU’suna sadece kalıp olarak benziyor. Intel, Xe-Core sayılarını ikiye katlayarak 8192 çekirdeğe ulaşmış olsa da RTX 4080 (9728 çekirdek) düzeyine erişmeyi başaramamış. Bu nedenler Battlemage serisinin performans çıtası RTX 4070 Ti ile RTX 4080 arasında bir yerde olması muhtemel.

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