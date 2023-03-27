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    Anlık Bildirim

    Intel’in yeni nesil Arc ekran kartları ikiye katlayarak geliyor

    Intel’in Arc Alchemist serisi ekran kartları beklenenden daha başarılı oldu. Görünüşe göre Intel, gelecek yeni nesil Arc "Battlemage" ekran kartlarında ciddi yükseltmelere gidecek.
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    Intel’in yeni nesil Arc ekran kartları dopdolu geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, masaüstü ekran kartı pazarından beklenenden daha iyi performans sergiledi. Arc Alchemist serisi ekran kartları özellikle fiyat avantajlarıyla tercih edildi. Intel’in mevcut nesildeki en güçlü kartı Nvidia’nın RTX 3060 serisiyle benzer performans gösteriyordu ancak yeni gelen bilgiler Arc Battlemage serisiyle performans çıtası yükselecek.

    Intel daha güçlü geliyor

    RedGamingTech tarafından yayınlanan slaytlarda Battlemage serisinin gelecek piyasaya adım atacağı görülüyor. 2024’ün ilk yarısında piyasaya girmesi beklenen seriden önce 2023’ün ikinci yarısında kod adı “Alchemist+” olan Alchemist serisinin yeni sürümünün piyasaya sürülmesi planlanıyor. Battlemage serisine dönecek olursak bu nesildeki en büyük GPU’nun "BMG-G10" olarak adlandırıldığını görüyoruz.

    Intel’in yeni nesil Arc ekran kartları dopdolu geliyor Tam Boyutta Gör
    Paylaşılanlara göre Arc Battlemage, performans segmentinde rekabet edecek ve Nvidia’nın GeForce Ada GPU'larına benzer bir TSMC 4 nm sınıfı EUV üretim teknolojisiyle inşa edilecek. Aktarılan teknik özelliklerde BMG-G10 ile birlikte önceki neslin en güçlüsü ACM-G10 GPU’ya kıyasla Xe-Core sayısının iki katına yani 32'den 64 adede yükseldiği dikkat çekiyor. Ayrıca yeni nesilde 256 bit bellek veri yolu ve 48 MB L2 önbellek detayları da gözlerden kaçmıyor.

    Intel’in yeni nesil Arc ekran kartları dopdolu geliyor Tam Boyutta Gör
    İddialar Battlemage serisinin ışın izleme performansında büyük geliştirmeler getireceğini söylüyor ancak saf performans konusunda Intel, gelecek yıl da en tepeyi hedeflemeyecek gibi görünüyor. Zira bahsi geçen BMG-G10 GPU’su RTX 4080'e güç sağlayan "AD103" GPU’suna sadece kalıp olarak benziyor. Intel, Xe-Core sayılarını ikiye katlayarak 8192 çekirdeğe ulaşmış olsa da RTX 4080 (9728 çekirdek) düzeyine erişmeyi başaramamış. Bu nedenler Battlemage serisinin performans çıtası RTX 4070 Ti ile RTX 4080 arasında bir yerde olması muhtemel.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 1 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 6 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 7 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 7 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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