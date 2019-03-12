Intel işlemci sıkıntısı önümüzdeki dönem daha da ciddileşecek

Özellikle Apple’a modem tedariği için bantlarını ayırınca 14nm sürecindeki işlemcilerin üretiminde yetersiz kalmaya başlayan Intel bir türlü kesin çözüm bulabilmiş değil. Bu yıl rahatlama beklerken durum daha da ciddileşebilir.

Core i5 odaklı

Geçen yıl yaz aylarından itibaren bu üretim yetersizliği ortaya çıkmaya başladı. HP, Dell, Lenovo gibi üreticilerin bilgisayar portföylerini genişletme çabaları haliyle daha fazla talep oluşturdu ve üretim hatlarını Apple’a ayıran Intel’i zorlamaya başladı. Sıkıntıya sebep olan talep ve arz arasındaki oranın yüzde 5 civarında olduğu ifade ediliyor.

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Sektörden gelen bilgilere göre bu yıl da sıkıntılarla başladı. Ana akım dizüstü modellerine ve Chromebook modellerine ilgi arttığı için özellikle Core i5 işlemcisinde stok sıkıntısı yaşandığı ifade ediliyor.

Bu yaşanan sıkıntı elbette AMD’ye olumlu yansıyor. CES 2019 fuarında AMD işlemcili ilk Chromebook modelleri dikkat çekmişti. Sektörde üreticiler AMD tercihi yapmaya başladı. Firmanın OEM sektöründe yüzde 10 olan pazar payını yaz aylarına kadar yüzde 16 seviyesine çıkarması bekleniyor. Diğer taraftan üreticilerin bir süre Core i3 işlemci tercihi yapacağı da gelen bilgiler arasında.