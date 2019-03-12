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Intel işlemci sıkıntısı önümüzdeki dönem daha da ciddileşecek

Bu yıl özellikle Intel Core i5 işlemcilere talep çok fazla ve üretim yetersizliği yaşanıyor. Yaz aylarına kadar Core i5 işlemci tedariğinde stok sıkıntısının devam etmesi bekleniyor.
2 ay
8,2b
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15
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle Apple’a modem tedariği için bantlarını ayırınca 14nm sürecindeki işlemcilerin üretiminde yetersiz kalmaya başlayan Intel bir türlü kesin çözüm bulabilmiş değil. Bu yıl rahatlama beklerken durum daha da ciddileşebilir.

Core i5 odaklı

Geçen yıl yaz aylarından itibaren bu üretim yetersizliği ortaya çıkmaya başladı. HP, Dell, Lenovo gibi üreticilerin bilgisayar portföylerini genişletme çabaları haliyle daha fazla talep oluşturdu ve üretim hatlarını Apple’a ayıran Intel’i zorlamaya başladı. Sıkıntıya sebep olan talep ve arz arasındaki oranın yüzde 5 civarında olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple’ın 25 Mart etkinliği resmileşti"

Sektörden gelen bilgilere göre bu yıl da sıkıntılarla başladı. Ana akım dizüstü modellerine ve Chromebook modellerine ilgi arttığı için özellikle Core i5 işlemcisinde stok sıkıntısı yaşandığı ifade ediliyor.

Bu yaşanan sıkıntı elbette AMD’ye olumlu yansıyor. CES 2019 fuarında AMD işlemcili ilk Chromebook modelleri dikkat çekmişti. Sektörde üreticiler AMD tercihi yapmaya başladı. Firmanın OEM sektöründe yüzde 10 olan pazar payını yaz aylarına kadar yüzde 16 seviyesine çıkarması bekleniyor. Diğer taraftan üreticilerin bir süre Core i3 işlemci tercihi yapacağı da gelen bilgiler arasında.

 

https://www.techpowerup.com/253515/intel-cpu-shortages-to-worsen-thru-q2-2019 Yorum Yaz
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vamp 2 ay en beğenilen
zen 2 çıkınca kimse kalkıp i5 6/6 işlemciye bakmayacağı için talep sorunu kalmaz. İntel kardeş sıkıntı yok yani sıkma canını
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_Dominic_Toretto_ 2 ay
Bunu duyan AMD
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Yanıtla +18
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dere.beyi 2 ay
i5 3570k kullanıyorum ama
artık ryzen kullanıcam bende
intel sıkıntı çekicek kadar talep gelmicektir :))
2 Yanıt Yanıtla +6
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TheNewAtilla 2 ay
Şu intelin acizliğinin üstüne amd de 200 dolara 8c/16t 5.0 ghz işlemciyi çıkartsın da inteli çarmıha gerelim
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furkankaya585587 2 ay
Ryzen iyidir.
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enja 2 ay
eminim intelin çok umurunda yani bu yazılanlar
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Spider_hip 2 ay
Ryzen 3000 serisi gelince rahatlarlar, piyasada bol bol i5 ler kalır. Pentium 2 lerden beri intel kullanan biri olarak ilk kez amd işlemcisi beni epey heyecanlandırdı. O 3700 falan harika ötesi görünüyor. İlk kez amd ye geçeceğim.
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innformatics 2 ay
He yavrum he he heeeeee!
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jitemci 2 ay

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Mellkor 2 ay
Bu firmalar ne kadar ahlaklı acaba merak ediyorum. Birbirlerine modem için yapmadıklarını bırakmadılar. Şimdi modem yapmak için üretim hattını özel olarak kapatıyorlar. Onur ve gurur bizim için mi değişik acaba.
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bluedevil866 2 ay
amd de cok bosluyor.
laptop secemiyoruz yahu! 2500u aldik iyi hos isimi goruyor. VS2017, altta youtube, sql servisleri calisiyor, fb acik tabi opera uzerinde, 4 tane acik pdf ... pek kasmiyor yani hissettirmiyor.
lakin yeni cikardigi islemci olan 3550h`in da 2500u dan farki yok. fiyat ayni.
cikar soyle laptoplara 6 cekirdek 12 izlekli islemci, 3 4 yil lap top almayalim.
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Elsa 2 ay bluedevil866
3xxx Mobil serisi Zen+ tabanlı, Zen2 değil. Daha düşük güç tüketimi ve iyileştirilmiş grafik birimi ile geliyor.
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vamp 2 ay en beğenilen
zen 2 çıkınca kimse kalkıp i5 6/6 işlemciye bakmayacağı için talep sorunu kalmaz. İntel kardeş sıkıntı yok yani sıkma canını
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_Dominic_Toretto_ 2 ay
Bunu duyan AMD
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