Intel 12. Nesil işlemci fiyatlarına zam yaptı: Eski nesil yeni nesilden çok daha pahalı oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Intel, 12. Nesil Alder Lake işlemcileri de dahil olmak üzere işlemci fiyatlarını artırmayı planladığını duyurmuştu. Firmanın bu planını yılın son çeyreğinde gerçekleştirmesi bekleniyordu ancak zamlar bu yılın başında uygulanmaya başlandı.

Intel'den işlemcilere zam

Fiyat artışının şimdilik 12. Nesil Alder Lake işlemcilerini kapsadığı görülüyor. Intel’in Ark web sitesi üzerinden de takip edilebilecek olan fiyatların %10 oranında yükseltildiği görülüyor. Öte yandan Intel’in %20’ye varan zam yapması beklenmekteydi. Fiyat artışı nispeten küçük gelebilir fakat hali hazırda 12. Nesil işlemciler yeni 13. Nesil işlemcilerden çok daha pahalı durumda. Örneğin Core i9 12900K an itibariyle 658 dolar, Core i9 13900K ise 599 dolar fiyat etiketine sahip.

Bilgisayar donanımlarında yaşanan arıza oranları paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Öte yandan Intel’in bu fiyat yükseltmesine perakende mağazalarının uyup uymayacağı ise belirsiz. Hali hazırda perakende mağazalarında fiyatlar Intel’in resmi rakamlarına göre çok daha uygun durumda. Tabi buradaki fiyatlar stoklardan kaynaklanıyor olabilir. Yeni stoklar gelince fiyatların arttığını görmemiz muhtemel.

Bunların yanında Intel’in yaptığı fiyat artışı AMD ile rekabeti olumsuz etkileyebilir. Hali hazırda tüketicilerin hem 13. Nesil işlemcilerine hem de Ryzen 7000 işlemcilerine olan talebi istenilen düzeyde değil. AMD’deki durum bu konuda Intel’e göre daha da kötü zira kırmızılı takım yeni nesil işlemcileriyle birlikte yeni AM5 anakart ve DDR5 bellekleri zorunlu kılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, işlemcilerinin fiyatlarını yükseltti