Japonya, çip üretimi için 65 milyar dolarlık dev teşvik planlıyor

Son yıllarda gelişmiş ülkeler, çip endüstrilerini geliştirmek ve jeopolitik riskleri minimize etmek için çok yüksek miktarda mali yardım ve teşvikler hazırlıyor. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, yerel çip endüstrisi kurmanın önemli olduğunu ortaya koydu.
Japonya çip üretiminde gaza basıyor
Japonya hükümetinin hazırladığı yeni taslak, özellikle son teknoloji çiplerin seri üretimini mali olarak desteklemeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl Japonya, çip endüstrisini desteklemek için yaklaşık 13 milyar dolar tahsis edeceğini açıklamıştı. Son plan, kabine tarafından 22 Kasım'da onaylanacak olan hükümetin kapsamlı ekonomik paketinin bir parçası olarak sunulacak ve önümüzdeki 10 yıl içinde çiplere toplam 325 milyar dolar kamu ve özel sektör yatırımı çağrısında bulunacak. Taslağa göre hükümet, ekonomik etkinin yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde olmasını bekliyor.
Son teknoloji çiplerin üretimi konusunda geride kalan Japonya, 2022 yılında birçok Japon şirketin bir araya gelmesiyle Rapidus isimli bir girişim ortaya çıkarmıştı. IBM ve Belçika merkezli araştırma kuruluşu Imec ile ortaklık kuran Rapidus, 2027'den itibaren kuzeydeki Hokkaido adasında 2nm çiplerin seri üretimini hedefliyor.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über