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Tam Boyutta Gör Japonya, çip endüstrisini canlandırmak için 65 milyar dolarlık (10 trilyon yen) dev bir plan hazırlıyor. Reuters'in haberine göre, hükümetin üzerinde çalıştığı plan, önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde şirketler için milyarlarca dolarlık sübvansiyon ve mali yardımları kapsıyor.

Son yıllarda gelişmiş ülkeler, çip endüstrilerini geliştirmek ve jeopolitik riskleri minimize etmek için çok yüksek miktarda mali yardım ve teşvikler hazırlıyor. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, yerel çip endüstrisi kurmanın önemli olduğunu ortaya koydu.

Japonya çip üretiminde gaza basıyor

Japonya hükümetinin hazırladığı yeni taslak, özellikle son teknoloji çiplerin seri üretimini mali olarak desteklemeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl Japonya, çip endüstrisini desteklemek için yaklaşık 13 milyar dolar tahsis edeceğini açıklamıştı. Son plan, kabine tarafından 22 Kasım'da onaylanacak olan hükümetin kapsamlı ekonomik paketinin bir parçası olarak sunulacak ve önümüzdeki 10 yıl içinde çiplere toplam 325 milyar dolar kamu ve özel sektör yatırımı çağrısında bulunacak. Taslağa göre hükümet, ekonomik etkinin yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

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Son teknoloji çiplerin üretimi konusunda geride kalan Japonya, 2022 yılında birçok Japon şirketin bir araya gelmesiyle Rapidus isimli bir girişim ortaya çıkarmıştı. IBM ve Belçika merkezli araştırma kuruluşu Imec ile ortaklık kuran Rapidus, 2027'den itibaren kuzeydeki Hokkaido adasında 2nm çiplerin seri üretimini hedefliyor.



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Japonya, çip üretimi için 65 milyar dolarlık dev teşvik planlıyor