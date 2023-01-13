Intel Lunar Lake işlemcilerden ilk detaylar geldi: Yepyeni bir mimariye geçiliyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde 13.nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, 16.nesil Lunar Lake mimarisinde önemli değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. Yeni işlemciler için önümüzde uzun bir zaman olsa da, bugün Intel tarafından mimarinin ilk detayları açıklandı.

Intel Lunar Lake, yepyeni bir mimari ile geliyor

Intel'in yönetici başkan yardımcısı ve müşteri bilgi işlem bölümünden sorumlu Michelle Johnston Holthaus, Lunar Lake'in sıfırdan tamamen yeni bir mimari olacağını açıkladı. Ayrıca yetkili isim, mimarinin temel olarak 15W güç segmentini odaklanacağını ve mobil alanda önemli watt başına performans iyileştirmeleri içereceğini söyledi. Böylece Intel, mobil cihazlarda performanstan ödün vermeden tüm gün dayanan bir pil performansına işaret ediyor.

Intel, Lunar Lake'in mobil cihazlar için optimize edileceğini söylese de, masaüstü pazarında da önemli gelişimlere imza atacağını söyleyebiliriz. Zira yeni mimari, 3D kümele kullanan Foveros paketleme teknolojisi ve 20A altı üretim düğümü ile ölçeklenebilir bir yapıda karşımıza çıkacak. Bu ölçeklenebilir mimari ile Intel, her bir silikon için mantıksal blok seçme özgürlüğüne sahip olacak. Ayrıca benzer bir tasarımın yaklaşan Meteor ve Arrow Lake mimarisinde de karşımıza çıkması bekleniyor.

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Kaynaklar ise, Lunar Lake'in Intel 18A üretim düğümüne ve yükseltilmiş bir Xe2-LPG grafik mimarisine sahip olacağına işaret ediyor. Intel yeni mimarinin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak Arrow Lake ile aynı zamanda veya hemen sonra kullanıma sunulacağını söylüyor.

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Intel Lunar Lake, yepyeni bir mimari ile geliyor!