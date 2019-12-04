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    Intel önemli bir girişimi satın almak üzere

    Yapay zekâ alanında önemli teknolojiler geliştiren firmalardan Intel, artan rekabete karşı koyabilmek adına İsrailli girişim Habana Labs’ı satın almaya hazırlanıyor.
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    1,5b
    1
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel önemli bir girişimi satın almak üzere
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    Yonga sektöründe farklı ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek adına bugüne kadar çeşitli firma satın alımları gerçekleştiren Intel yeni bir hamle daha yapıyor. İsrail’in önemli yapay zekâ girişimi Habana Labs firmanın radarında.

    Habana Labs nedir?

    2015 yılında kurulan Habana Labs makine öğrenme modellerinin hem eğitilmesi hem de bu verilerin uygulanması konusunda performans odaklı yongalar tasarlıyor. Girişimin kurucusu Avigdor Willenz iki önemli girişime daha sahip. Intel de hali hazırda yapay zekâ alanında önemli teknolojiler geliştiriyor. Habana Labs bu anlamda önemli bir takviye olacak.

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    Intle ve Habana Labs’ın bir süredir görüşme halinde olduğu kaynaklar tarafından ifade ediliyor. Intel’in girişim için 1-2 milyar dolar arasında bir meblağ planladığı belirtiliyor. Habana Labs böylece firmanın satın aldığı ikinci büyük İsrailli firma olacak. Şimdilik iki taraftan da resmî açıklama yok ancak kısa süre zarfında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/261794/intel-in-negotiations-for-habana-labs-acquisition Yorum Yaz
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