Intel Panther Canyon NUC ilk Xe grafikli sistem olacak

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Intel'in her ne kadar bazı eleştiriler olsa da Xe adındaki bağımsız grafik mimarisi çalışmaları devam ediyor. Ticarileşmenin ilk adımı olan geliştirici kartı yazılım sahiplerine dağıtılıyor. Sonrasında ise oyuncu ekosistemine açılım gerçekleştirilecek.

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Intel Panther Canyon NUC neler sunacak?

Intel'in ilk etapta 10nm Tiger Lake işlemcilerine Xe grafiklerini entegre etmesi bekleniyor. Entegre sistemler bir nevi nabız yoklama anlamında grafik biriminin performansını da test etmiş olacak. Sonrasında ise bağımsız ekran kartlarının görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.

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Xe grafik birimli Tiger Lake işlemcilerini ilk kullanacak sistemin ise Intel Panther Canyon NUC olacağı iddia ediliyor. Bu sistemde 28W TDP değerine çıkan Tiger Lake U işlemcileri kullanılacak. 28W Core i7 işlemci ve üst seviye Xe grafik biriminin Panther Canyon Extreme versiyonunda olacağı aşağı doğru ise Core i5 ve Core i3 gibi seçeneklerin yer alacağı ifade ediliyor.

Yine seçeneklere göre seride PCIe 4.0, 64GB'a kadar DDR4-3200 RAM bellek, Intel Optane M10 tampon bellek, Thunderbolt portları (dördüncü nesil olabilir) gibi özellikler olacağı ifade ediliyor. Panther Canyon NUC serisi sonbahar aylarına doğru piyasada olacak.

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https://www.techpowerup.com/263116/intel-panther-canyon-nuc-implements-tiger-lake-soc-with-xe-graphics

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