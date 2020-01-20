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    Intel Panther Canyon NUC ilk Xe grafikli sistem olacak

    Intel'in uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ilk etapta Tiger Lake işlemcileri ile entegre edilecek Xe grafik mimarisi Intel Panther Canyon NUC serisi üzerinde boy gösterecek.
    2 gün
    2,4b
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Panther Canyon NUC ilk Xe grafikli sistem olacak
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    Intel'in her ne kadar bazı eleştiriler olsa da Xe adındaki bağımsız grafik mimarisi çalışmaları devam ediyor. Ticarileşmenin ilk adımı olan geliştirici kartı yazılım sahiplerine dağıtılıyor. Sonrasında ise oyuncu ekosistemine açılım gerçekleştirilecek. 

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    Intel Panther Canyon NUC neler sunacak?

    Intel'in ilk etapta 10nm Tiger Lake işlemcilerine Xe grafiklerini entegre etmesi bekleniyor. Entegre sistemler bir nevi nabız yoklama anlamında grafik biriminin performansını da test etmiş olacak. Sonrasında ise bağımsız ekran kartlarının görücüye çıkacağı tahmin ediliyor. 

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    Xe grafik birimli Tiger Lake işlemcilerini ilk kullanacak sistemin ise Intel Panther Canyon NUC olacağı iddia ediliyor. Bu sistemde 28W TDP değerine çıkan Tiger Lake U işlemcileri kullanılacak. 28W Core i7 işlemci ve üst seviye Xe grafik biriminin Panther Canyon Extreme versiyonunda olacağı aşağı doğru ise Core i5 ve Core i3 gibi seçeneklerin yer alacağı ifade ediliyor. 

    Yine seçeneklere göre seride PCIe 4.0, 64GB'a kadar DDR4-3200 RAM bellek, Intel Optane M10 tampon bellek, Thunderbolt portları (dördüncü nesil olabilir) gibi özellikler olacağı ifade ediliyor. Panther Canyon NUC serisi sonbahar aylarına doğru piyasada olacak.  

    Intel Panther Canyon NUC ilk Xe grafikli sistem olacak
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    https://www.techpowerup.com/263116/intel-panther-canyon-nuc-implements-tiger-lake-soc-with-xe-graphics Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 8 sa.
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    clarq26 2 gün
    benım anlamadıgım konu şu yanlışsam düzeltin lütfen bilgili arkadaslar

    nuc pc ler diyince aklımıza avuc içi android box tarzı salonumuzda tv nin yanında yhada usb seklı tv baglı modeller değilmidir. ben bunun gibi bi kasa almak ıstesem silverstone rvz tarzı ps4 kasa envayi görünüşte çok daha güzel bi sestem toplaya bilirim amac nedir yani bu tarz kasa cıkartınca 4k 60 fps oyun vaadimi veriyolar ?
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    wert1903 2 gün
    bu kurukafalı markalar beelink firmasına ait ve android tv boxları ile ünlü bir firma, intelle de daha önce çalışmaları vardır.
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