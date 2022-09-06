Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Raptor Lake grafik performansı dahili Vega grafiklerine yetişiyor

    Raptor Lake tabanlı Intel Core i9-13900K işlemcisinin dahili grafik birimi Vega 10 dönemine yetişiyor ancak Vega 11 ve Navi dahili grafik birimlerinin de epey bir gerisinde kalıyor. 
    Oy Ver

    Intel Raptor Lake

    İşlemciye entegre grafik birimi pazarında Intel’in açık ara bir liderliği mevcut ancak performans dediğimiz zaman AMD’nin eline kimse su dökemiyor. Öyle ki Intel Raptor Lake işlemcilerdeki dahili grafikleri henüz dahili Vega dönemini yakalayabilmiş durumda.

    Intel Raptor Lake grafik performansı nasıl?

    OpenCL test sonuçlarına göre Intel Core i9-13900K işlemcisinin dahili grafik birimi 256 çekirdek ve 1650MHz hızlar sunuyor. Bu değerler Intel Core i9-12900K işlemcisine göre yüzde 6.5 daha yüksek hız anlamına geliyor.

    Skor anlamında ise 9498 puan alıyor ki Vega 10 grafik birimi ile başabaş bir hale geliyor. Intel Core i9-12900K grafiklerinden ise yüze 3 daha iyi durumda. Elbette AMD’nin yeni nesil Radeon 680M ve Radeon 660M grafik birimleri lider durumda. Hatta Vega 11 dahili grafiklerin de rakibi yok gibi görünüyor.

    Xe dahili grafik teknolojisi ile oldukça fazla yol kateden Intel’in halen önünde çok yolu var zira AMD Ryzen 7000 APU serisi ile birlikte RDNA 3 mimarisinden izler taşıyacak. Haliyle 2K oyunculuğa doğru artık dahili grafik birimlerinin de önmli bir adımı sayılabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız