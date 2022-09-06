Intel Raptor Lake grafik performansı dahili Vega grafiklerine yetişiyor

İşlemciye entegre grafik birimi pazarında Intel’in açık ara bir liderliği mevcut ancak performans dediğimiz zaman AMD’nin eline kimse su dökemiyor. Öyle ki Intel Raptor Lake işlemcilerdeki dahili grafikleri henüz dahili Vega dönemini yakalayabilmiş durumda.

Intel Raptor Lake grafik performansı nasıl?

OpenCL test sonuçlarına göre Intel Core i9-13900K işlemcisinin dahili grafik birimi 256 çekirdek ve 1650MHz hızlar sunuyor. Bu değerler Intel Core i9-12900K işlemcisine göre yüzde 6.5 daha yüksek hız anlamına geliyor.

Loongson 3A6000 çıtayı yükseltti 6 gün önce eklendi

Skor anlamında ise 9498 puan alıyor ki Vega 10 grafik birimi ile başabaş bir hale geliyor. Intel Core i9-12900K grafiklerinden ise yüze 3 daha iyi durumda. Elbette AMD’nin yeni nesil Radeon 680M ve Radeon 660M grafik birimleri lider durumda. Hatta Vega 11 dahili grafiklerin de rakibi yok gibi görünüyor.

Xe dahili grafik teknolojisi ile oldukça fazla yol kateden Intel’in halen önünde çok yolu var zira AMD Ryzen 7000 APU serisi ile birlikte RDNA 3 mimarisinden izler taşıyacak. Haliyle 2K oyunculuğa doğru artık dahili grafik birimlerinin de önmli bir adımı sayılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Raptor Lake grafik performansı ortaya çıktı