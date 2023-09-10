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    14.nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin tam listesi paylaşıldı

    Intel 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin tam listesi paylaşıldı. Yaklaşmakta olan işlemci serisinde 27'den fazla model bulunabilir. İşte tüm bildiklerimiz...
    Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin tam listesi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ekim ayı tarihli Intel etkinliği yaklaşırken, bu etkinlikte tanıtılacak 14.nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri netleşmeye başladı. Son olarak yeni işlemcilere ilişkin çarpıcı bir detay daha paylaşıldı. Raptor Lake Refresh serisinde 27'den fazla model bulunacak.

    Raptor Lake Refresh serisinde 27'den fazla model bulunacak

    Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

    Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin tam listesi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Raptor Lake Refresh işlemcilerin model listesi henüz tam olarak resmileşmedi. Ancak yukarıda da görülebildiği gibi yeni sızıntı, Intel'in masaüstü ürünlerine yönelik kapsamlı planlarını gösteriyor. Öyle ki mevcut durumda planlanan CPU sayısı 27'yi aşabilir. İşte bilinen tüm işlemciler

    Raptor Lake Refresh işlemciler

    • 1x KS Serisi (150W Kilitsiz Özel Sürüm)
    • 3x K Serisi (125W Kilitsiz)
    • 3x KF Serisi (125W Kilitsiz ve iGPU'suz)
    • 7x K Serisi olmayan (65-46W)
    • 4x F Serisi (65W ve iGPU'suz)
    • 7x T Serisi (35W)

    Bu sızıntının doğruluğu kanıtlanırsa Intel'in bir sonraki serisi 2 ile 24 çekirdek arasında değişen işlemciler sunacak. Bu noktada Raptor Lake Refresh serisi, çift çekirdekli Intel 300 CPU'lardan 24 çekirdek i9-14900K serisine kadar uzanacak.

    Raptor Lake Refresh işlemciler

    • Intel Core i9-14900KS
    • Intel Core i9-14900K
    • Intel Core i9-14900KF
    • Intel Core i9-14900
    • Intel Core i9-14900F
    • Intel Core i9-14900T 
    • Intel Core i7-14700K
    • Intel Core i7-14700KF
    • Intel Core i7-14700
    • Intel Core i7-14700F
    • Intel Core i7-14700T
    • Intel Core i5-14600K
    • Intel Core i5-14600KF
    • Intel Core i5-14600
    • Intel Core i5-14600T
    • Intel Core i5-14500
    • Intel Core i5-14500T
    • Intel Core i5-14400
    • Intel Core i5-14400F
    • Intel Core i5-14400T
    • Intel Core i3-14400
    • Intel Core i3-14400F
    • Intel Core i3-14400T
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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