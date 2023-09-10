14.nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin tam listesi paylaşıldı

Raptor Lake Refresh serisinde 27'den fazla model bulunacak
Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.
Raptor Lake Refresh işlemciler
- 1x KS Serisi (150W Kilitsiz Özel Sürüm)
- 3x K Serisi (125W Kilitsiz)
- 3x KF Serisi (125W Kilitsiz ve iGPU'suz)
- 7x K Serisi olmayan (65-46W)
- 4x F Serisi (65W ve iGPU'suz)
- 7x T Serisi (35W)
Bu sızıntının doğruluğu kanıtlanırsa Intel'in bir sonraki serisi 2 ile 24 çekirdek arasında değişen işlemciler sunacak. Bu noktada Raptor Lake Refresh serisi, çift çekirdekli Intel 300 CPU'lardan 24 çekirdek i9-14900K serisine kadar uzanacak.
Raptor Lake Refresh işlemciler
- Intel Core i9-14900KS
- Intel Core i9-14900K
- Intel Core i9-14900KF
- Intel Core i9-14900
- Intel Core i9-14900F
- Intel Core i9-14900T
- Intel Core i7-14700K
- Intel Core i7-14700KF
- Intel Core i7-14700
- Intel Core i7-14700F
- Intel Core i7-14700T
- Intel Core i5-14600K
- Intel Core i5-14600KF
- Intel Core i5-14600
- Intel Core i5-14600T
- Intel Core i5-14500
- Intel Core i5-14500T
- Intel Core i5-14400
- Intel Core i5-14400F
- Intel Core i5-14400T
- Intel Core i3-14400
- Intel Core i3-14400F
- Intel Core i3-14400T
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.