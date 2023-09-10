14.nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin tam listesi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Ekim ayı tarihli Intel etkinliği yaklaşırken, bu etkinlikte tanıtılacak 14.nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri netleşmeye başladı. Son olarak yeni işlemcilere ilişkin çarpıcı bir detay daha paylaşıldı. Raptor Lake Refresh serisinde 27'den fazla model bulunacak.

Raptor Lake Refresh serisinde 27'den fazla model bulunacak

Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

Tam Boyutta Gör Raptor Lake Refresh işlemcilerin model listesi henüz tam olarak resmileşmedi. Ancak yukarıda da görülebildiği gibi yeni sızıntı, Intel'in masaüstü ürünlerine yönelik kapsamlı planlarını gösteriyor. Öyle ki mevcut durumda planlanan CPU sayısı 27'yi aşabilir. İşte bilinen tüm işlemciler

Raptor Lake Refresh işlemciler

1x KS Serisi (150W Kilitsiz Özel Sürüm)

KS Serisi (150W Kilitsiz Özel Sürüm) 3x K Serisi (125W Kilitsiz)

K Serisi (125W Kilitsiz) 3x KF Serisi (125W Kilitsiz ve iGPU'suz)

KF Serisi (125W Kilitsiz ve iGPU'suz) 7x K Serisi olmayan (65-46W)

K Serisi olmayan (65-46W) 4x F Serisi (65W ve iGPU'suz)

F Serisi (65W ve iGPU'suz) 7x T Serisi (35W)

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Bu sızıntının doğruluğu kanıtlanırsa Intel'in bir sonraki serisi 2 ile 24 çekirdek arasında değişen işlemciler sunacak. Bu noktada Raptor Lake Refresh serisi, çift çekirdekli Intel 300 CPU'lardan 24 çekirdek i9-14900K serisine kadar uzanacak.

Raptor Lake Refresh işlemciler

Intel Core i9-14900KS

Intel Core i9-14900K

Intel Core i9-14900KF

Intel Core i9-14900

Intel Core i9-14900F

Intel Core i9-14900T

Intel Core i7-14700K

Intel Core i7-14700KF

Intel Core i7-14700

Intel Core i7-14700F

Intel Core i7-14700T

Intel Core i5-14600K

Intel Core i5-14600KF

Intel Core i5-14600

Intel Core i5-14600T

Intel Core i5-14500

Intel Core i5-14500T

Intel Core i5-14400

Intel Core i5-14400F

Intel Core i5-14400T

Intel Core i3-14400

Intel Core i3-14400F

Intel Core i3-14400T

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Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin tam listesi paylaşıldı