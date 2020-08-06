Intel Tiger Lake işlemciler 2 Eylül tarihinde çıkıyor

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Intel’in bir süredir testleri internette paylaşılan ve bu yüzden merakla beklenen Tiger Lake işlemci serisi gelecek ay tüketici ile buluşuyor. Intel bir sanal etkinlik ile yeni işlemcileri tanıtmayı planlıyor.

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Tiger Lake neler sunacak?

Firmanın 10nm sürecindeki üretim bantlarından çıkacak olan Tiger Lake mimarisi özellikle Intel Xe grafik teknolojisine yer vereceği için merak ediliyor. İlk testlerde Battlefield V oyunu akıcı bir şekilde çalıştırılmıştı. Özellikle oyuncu dışı dizüstü modellerinde Tiger Lake iyi bir alternatif olacak.

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Tiger Lake daha verimli çekirdekler barındırıyor ve segmentinde AMD’nin Ryzen 4000 APU serisinin önünü kesmeyi amaçlıyor. Ayrıca Intel büyük ve küçük çekirdek formatına geçmeye başladığı için kalan son tek çekirdek türü dizilimi de olabilir. İlk dizüstü modelleri de muhtemelen yılın sonlarına doğru piyasada olacak.

Intel ayrıca 13 Ağustos tarihinde de bir web konferans düzenleyecek. Raja Khoduri bu konferansta Intel Xe grafik birimi projesinin son durumunu ve yeni yol haritasını da teknoloji dünyası ile paylaşacak.

https://www.techpowerup.com/270688/intel-tiger-lake-launch-slated-for-september-2-raja-koduri-to-update-xe-progress-mid-august

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