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Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir açık daha

Gün geçmiyor ki geleneksel işlemcilerde yeni bir açık haberi duymayalım. SWAPGS adındaki yeni açık Spectre açığında olduğu gibi çekirdek seviyesinde verilerin çalınmasına neden oluyor.
4 sa.
1,3b
11
11
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıldan bu yana geleneksel işlemcilerde ortaya çıkan açıklar gündemden düşmüyor. Birini kapatmaya çalışırken diğeri ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bu hafta çekirdek seviyesinde yeni bir açık daha keşfedildi.

SWAPGS nedir?

SWAPGS olarak adlandırılan ve Bitdefender araştırmacıları tarafından keşfedilen açığın yaklaşık 12 aylık olduğu ifade ediliyor. Araştırmacıları Intel ve AMD firmalarına konu ile ilgili raporları göndermiş durumda.

Ayrıca Bkz. "DDR4 belleklerde yeni hız rekoru "

SWAPGS yine Spectre tarzında bir açık. Yani işlemcinin bir sonraki işlemi tahmin etme fonksiyonunu kullanıyor. İşlemci bir sonraki fonksiyonu tahmin ederek bileşenlerini buna hazırladığında kötü niyetli yazılımlar bu komutları izleyip zamanlamayı ayarlayarak hassas verileri elde edebiliyor.

SWAPGS açığının hem Intel hem AMD işlemcilerde olduğu ifade ediliyor ancak araştırmacılar sadece Intel işlemcilerde çalıştırmayı başarmış. AMD bu tarz spekülatif işlemlere karşı işlemcilerin korumalı olduğunu ifade ediyor.

Yine de üreticiler tedbirli davranıyor. Microsoft geçen hafta bu açığı kapatan bir yama yayınlamış. Red Hat ise her iki platformun da açıktan etkilendiğini ve müşterilerin yükseltme yapmaları gerektiğini duyurdu.

 


https://www.techpowerup.com/258039/swapgs-another-speculative-side-channel-vulnerability Yorum Yaz
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Alex5 4 sa. en beğenilen
Başlık neden "Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir açık daha" diye?
AMD de bu açığın olmadığı onaylandı. Açık sadece Intel'de
Yanıtla +42
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Mete Can Karahasan 4 sa.
Her zamanki spekülatif haberler. ŞU BAŞLIKLA ŞU CÜMLEYİ BİR ARAYA KOYABİLİYOR MUSUNUZ?
SWAPGS açığının hem Intel hem AMD işlemcilerde olduğu ifade ediliyor ancak araştırmacılar sadece Intel işlemcilerde çalıştırmayı başarmış. AMD bu tarz spekülatif işlemlere karşı işlemcilerin korumalı olduğunu ifade ediyor.
Her zamanki spekülatif haberler. ŞU BAŞLIKLA ŞU CÜMLEYİ BİR ARAYA KOYABİLİYOR MUSUNUZ?SWAPGS açığının hem Intel hem AMD işlemcilerde olduğu ifade edili...
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Yanıtla +26
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jem991 4 sa.
Sevgili ekrem bir haberi çervirirken lütfen oku çevir yorum katma bu haberde verdiğin kaynak sitede bu açığın hem intel hem amd işlemcilerde olabileceği tahmin ediliyor ama şuan için kanıtlanmış olarak sadece intel işlemcilerde var. diyor senin gibi editör alacaklarsa 15 16 yaşında lise öğrencileri daha iyi iş yapar
Sevgili ekrem bir haberi çervirirken lütfen oku çevir yorum katma bu haberde verdiğin kaynak sitede bu açığın hem intel hem amd işlemcilerde olabileceği tahmin...
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Mr. Decent 1 sa.
ekrem71'e eksi oylarınızı buradan alayım
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PurposeLess sinan 1 sa.
haber yapma şeklinizden soğudum, eleştirilerden de ders almıyorsunuz ki. ne desek boş...
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Mete Can Karahasan 1 sa. PurposeLess sinan
Saf olmayın, adamların ekmek kapısı karalama yayınlamak. Forumda kaç tane paralı eleman gibi çalışan taraftarları vardı. Hepsi tüydü. İnsanda azıcık şeref olur ama nerede...
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Porno Graffiti 1 sa.
Başlık tam bir click bait.
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reaper2346 2 sa.
Bu editörden dolayı donanımhaber bana 3. Kalite teknoloji gağhvehanesi gibi bir site gibi geliyor. Süper sabıkalı editörü çalıştıran sitede son zamanlarım burdan daha fazla birşey okuyamam artık yoksa sağlam bir hakaret ve küfür edip ban yiyeceğim....
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jem991 4 sa.
Sevgili ekrem bir haberi çervirirken lütfen oku çevir yorum katma bu haberde verdiğin kaynak sitede bu açığın hem intel hem amd işlemcilerde olabileceği tahmin ediliyor ama şuan için kanıtlanmış olarak sadece intel işlemcilerde var. diyor senin gibi editör alacaklarsa 15 16 yaşında lise öğrencileri daha iyi iş yapar
Yanıtla +13
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MeGaDave06 4 sa.
Bence bu işler kurcalandıkça ortaya çıkıyor. Çünkü 2017 de patlama yapan meltdown ve spectre açıkları; özellikle meltdown sadece intele özgü bi açık olup etkilenen işlemciler taaa 1995-99 yıllarında sükse yapmış pentium 3 ve pentium 4 işlemcileride kapsıyordu.
E şimdi atıyorum 2000-2005 de hiç bir araştırma grubu, şirketi veya bilişimci şuanki gibi açık bulmak için çalışma yapmamışlarki insanlar bu pentiumları bile kapsayan meltdown bilmem ne zırt açıklarından haberleri yoktu
yani bu işler kurcalandıkça tecrübelendirir tecrübe edindikçede "Açık Var" diye zınkkk damgayı yapıştırabilirler.
Bi örnek daha veriyim 2009-2010 yıllarında çıkmış meşhur İntel Sandy Bridge işlemci aileside şuan meltdown açığındaki üyelerden ama insanlar o zaman meltdown vs açık olduğunu biliyomuydu veya keşfedilmişmiydi ? Hayır.. Peki o açıkları bulmak için teknoloji ve imkanda yokmuydu ? Vardı... Yani bu işler araştırıldıkça daha neler çıkıcak bak görün
. Araştırılmasa didik didik edilmese hakerlarda olaydan bi haber olucak bence saçma işler
1 Yanıt Yanıtla
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Mete Can Karahasan 4 sa. MeGaDave06
2017 değil, 2016. Olay ilk sayısal çözümleme sırasında skylakelerin hata vermesiyle patlak verdi. Sanırım ilk kez de ben haber verdim, o zamandan bu zamana çok hesap emekli ettik. forum.donanimhaber.com/...
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Alex5 4 sa. en beğenilen
Başlık neden "Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir açık daha" diye?
AMD de bu açığın olmadığı onaylandı. Açık sadece Intel'de
Yanıtla +42
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Mete Can Karahasan 4 sa.
Her zamanki spekülatif haberler. ŞU BAŞLIKLA ŞU CÜMLEYİ BİR ARAYA KOYABİLİYOR MUSUNUZ?
SWAPGS açığının hem Intel hem AMD işlemcilerde olduğu ifade ediliyor ancak araştırmacılar sadece Intel işlemcilerde çalıştırmayı başarmış. AMD bu tarz spekülatif işlemlere karşı işlemcilerin korumalı olduğunu ifade ediyor.
Yanıtla +26
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kreat 4 sa.
İşlemciler delik deşik mübarek. Daha neler çıkacak bakalım. Bütün işlemcilere "UnLocked" ibaresi koysunlar madem öyle.
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