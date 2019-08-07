Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir açık daha

Geçen yıldan bu yana geleneksel işlemcilerde ortaya çıkan açıklar gündemden düşmüyor. Birini kapatmaya çalışırken diğeri ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bu hafta çekirdek seviyesinde yeni bir açık daha keşfedildi.
SWAPGS nedir?
SWAPGS olarak adlandırılan ve Bitdefender araştırmacıları tarafından keşfedilen açığın yaklaşık 12 aylık olduğu ifade ediliyor. Araştırmacıları Intel ve AMD firmalarına konu ile ilgili raporları göndermiş durumda.Ayrıca Bkz. "DDR4 belleklerde yeni hız rekoru "
SWAPGS yine Spectre tarzında bir açık. Yani işlemcinin bir sonraki işlemi tahmin etme fonksiyonunu kullanıyor. İşlemci bir sonraki fonksiyonu tahmin ederek bileşenlerini buna hazırladığında kötü niyetli yazılımlar bu komutları izleyip zamanlamayı ayarlayarak hassas verileri elde edebiliyor.
SWAPGS açığının hem Intel hem AMD işlemcilerde olduğu ifade ediliyor ancak araştırmacılar sadece Intel işlemcilerde çalıştırmayı başarmış. AMD bu tarz spekülatif işlemlere karşı işlemcilerin korumalı olduğunu ifade ediyor.
Yine de üreticiler tedbirli davranıyor. Microsoft geçen hafta bu açığı kapatan bir yama yayınlamış. Red Hat ise her iki platformun da açıktan etkilendiğini ve müşterilerin yükseltme yapmaları gerektiğini duyurdu.
https://www.techpowerup.com/258039/swapgs-another-speculative-side-channel-vulnerability Yorum Yaz Paylaş Tweetle
E şimdi atıyorum 2000-2005 de hiç bir araştırma grubu, şirketi veya bilişimci şuanki gibi açık bulmak için çalışma yapmamışlarki insanlar bu pentiumları bile kapsayan meltdown bilmem ne zırt açıklarından haberleri yoktu yani bu işler kurcalandıkça tecrübelendirir tecrübe edindikçede "Açık Var" diye zınkkk damgayı yapıştırabilirler.
Bi örnek daha veriyim 2009-2010 yıllarında çıkmış meşhur İntel Sandy Bridge işlemci aileside şuan meltdown açığındaki üyelerden ama insanlar o zaman meltdown vs açık olduğunu biliyomuydu veya keşfedilmişmiydi ? Hayır.. Peki o açıkları bulmak için teknoloji ve imkanda yokmuydu ? Vardı... Yani bu işler araştırıldıkça daha neler çıkıcak bak görün . Araştırılmasa didik didik edilmese hakerlarda olaydan bi haber olucak bence saçma işler
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