Intel ve Qualcomm 5G teknolojisi için hazırlanıyor

Daha önceki dönemlerde 5G teknolojisinde yüksekleri hedeflediğini dile getiren Intel, senenin başında düzenlenen CES etkinliğinde ilk 5G modemini tanıttı ve 5G uyumlu donanımlar üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Bunun yanı sıra, şirketlerin 5G teknolojisini test edebilmesi için üçüncü nesil test platformu geliştirdiğini de açıklayan Intel, 10 Gbps hız kapasiteli platformuyla 5G teknolojisinde ne kadar ileriye gidebileceğini gözler önüne serdi. Test platformu 2017’nin dördüncü çeyreğinde tam anlamıyla hazır olacak.
Öte yandan Qualcomm, üretmiş olduğu prototip donanımıyla (aşağıdan fotoğrafını görebilirsiniz) 3.3GHz ve 5GHz frekansları arasında çalışmalarını sürdürüyor. 4G’den daha hızlı olan ve daha az gecikmeye sebep olan bu frekans aralığı, Qualcomm’un 5G teknolojisinde en hızlı olmasını sağlayabilir.
Her iki şirket de 5G teknolojisi üzerinde yoğunlaşmış durumda ve geleceğin kablosuz bağlantı teknolojisinde lider olabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ancak bu çabaları, 5G teknolojisi tam anlamıyla hayatımıza dahil olana kadar hiçbir şey yapmayacakları anlamına gelmiyor.
LTE de gelişmeye devam ediyor
Intel, 1 Gbps indirme ve 225 Mbps yükleme hızını destekleyen XMM 7560 LTE modemini duyurdu. Qualcomm ise 1.2 Gbps hıza ulaşabilen Snapdragon X20 LTE modemiyle önceki indirme hızı rekorunu yüzde 20 oranında aştı. Intel ve Qualcomm’un LTE modemler geliştirmesi, şirketlerin gelecek teknolojilere olduğu kadar zamanımızın teknolojilerine de önem verdiğini gösteriyor.
https://www.engadget.com/2017/02/21/intel-and-qualcomm-are-steadily-gearing-up-for-5g/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnternet hızları/Fiyat/Alım gücü karşılaştırması;
Demek ki bunca zaman yanlış bilmişiz, bize yanlış öğretilmiş. Yukarıdaki ülkeler değil, ülkemiz daha geriymiş.