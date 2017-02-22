Intel ve Qualcomm 5G teknolojisi için hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Geleceğin kablosuz bağlantı teknolojisi olan 5G, şu an geliştirilme aşamasında. Bu teknolojinin geliştirilmesine, kullanıma sunulmasına ve 5G ile uyumlu cihazların üretilmesine daha yıllar var ancak bu uzun süreç, Intel ve Qualcomm gibi teknoloji devlerinin 5G’ye yatırım yapmasını engellemiyor.

Daha önceki dönemlerde 5G teknolojisinde yüksekleri hedeflediğini dile getiren Intel, senenin başında düzenlenen CES etkinliğinde ilk 5G modemini tanıttı ve 5G uyumlu donanımlar üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Bunun yanı sıra, şirketlerin 5G teknolojisini test edebilmesi için üçüncü nesil test platformu geliştirdiğini de açıklayan Intel, 10 Gbps hız kapasiteli platformuyla 5G teknolojisinde ne kadar ileriye gidebileceğini gözler önüne serdi. Test platformu 2017’nin dördüncü çeyreğinde tam anlamıyla hazır olacak.

Öte yandan Qualcomm, üretmiş olduğu prototip donanımıyla (aşağıdan fotoğrafını görebilirsiniz) 3.3GHz ve 5GHz frekansları arasında çalışmalarını sürdürüyor. 4G’den daha hızlı olan ve daha az gecikmeye sebep olan bu frekans aralığı, Qualcomm’un 5G teknolojisinde en hızlı olmasını sağlayabilir.

Her iki şirket de 5G teknolojisi üzerinde yoğunlaşmış durumda ve geleceğin kablosuz bağlantı teknolojisinde lider olabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ancak bu çabaları, 5G teknolojisi tam anlamıyla hayatımıza dahil olana kadar hiçbir şey yapmayacakları anlamına gelmiyor.

LTE de gelişmeye devam ediyor

Intel, 1 Gbps indirme ve 225 Mbps yükleme hızını destekleyen XMM 7560 LTE modemini duyurdu. Qualcomm ise 1.2 Gbps hıza ulaşabilen Snapdragon X20 LTE modemiyle önceki indirme hızı rekorunu yüzde 20 oranında aştı. Intel ve Qualcomm’un LTE modemler geliştirmesi, şirketlerin gelecek teknolojilere olduğu kadar zamanımızın teknolojilerine de önem verdiğini gösteriyor.

https://www.engadget.com/2017/02/21/intel-and-qualcomm-are-steadily-gearing-up-for-5g/