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Intel ve Qualcomm 5G teknolojisi için hazırlanıyor

Intel ve Qualcomm, birkaç sene içerisinde kullanıma sunulacak 5G teknolojisiyle uyumlu donanımlar üretmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Her iki üretici de teknolojilerini MWC’de sergileyecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,5b
1
10
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Intel ve Qualcomm 5G teknolojisi için hazırlanıyor
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Geleceğin kablosuz bağlantı teknolojisi olan 5G, şu an geliştirilme aşamasında. Bu teknolojinin geliştirilmesine, kullanıma sunulmasına ve 5G ile uyumlu cihazların üretilmesine daha yıllar var ancak bu uzun süreç, Intel ve Qualcomm gibi teknoloji devlerinin 5G’ye yatırım yapmasını engellemiyor.

Daha önceki dönemlerde 5G teknolojisinde yüksekleri hedeflediğini dile getiren Intel, senenin başında düzenlenen CES etkinliğinde ilk 5G modemini tanıttı ve 5G uyumlu donanımlar üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Bunun yanı sıra, şirketlerin 5G teknolojisini test edebilmesi için üçüncü nesil test platformu geliştirdiğini de açıklayan Intel, 10 Gbps hız kapasiteli platformuyla 5G teknolojisinde ne kadar ileriye gidebileceğini gözler önüne serdi. Test platformu 2017’nin dördüncü çeyreğinde tam anlamıyla hazır olacak.

Öte yandan Qualcomm, üretmiş olduğu prototip donanımıyla (aşağıdan fotoğrafını görebilirsiniz) 3.3GHz ve 5GHz frekansları arasında çalışmalarını sürdürüyor. 4G’den daha hızlı olan ve daha az gecikmeye sebep olan bu frekans aralığı, Qualcomm’un 5G teknolojisinde en hızlı olmasını sağlayabilir.

Intel ve Qualcomm 5G teknolojisi için hazırlanıyor
 

Her iki şirket de 5G teknolojisi üzerinde yoğunlaşmış durumda ve geleceğin kablosuz bağlantı teknolojisinde lider olabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ancak bu çabaları, 5G teknolojisi tam anlamıyla hayatımıza dahil olana kadar hiçbir şey yapmayacakları anlamına gelmiyor.

LTE de gelişmeye devam ediyor 

Intel, 1 Gbps indirme ve 225 Mbps yükleme hızını destekleyen XMM 7560 LTE modemini duyurdu. Qualcomm ise 1.2 Gbps hıza ulaşabilen Snapdragon X20 LTE modemiyle önceki indirme hızı rekorunu yüzde 20 oranında aştı. Intel ve Qualcomm’un LTE modemler geliştirmesi, şirketlerin gelecek teknolojilere olduğu kadar zamanımızın teknolojilerine de önem verdiğini gösteriyor.


https://www.engadget.com/2017/02/21/intel-and-qualcomm-are-steadily-gearing-up-for-5g/ Yorum Yaz
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Virtual Reality 2 yıl en beğenilen
Daha vahim durumun ortaya çıkmaması için aşağıda karşılaştırması yapılan ülkeler gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler değil. Sözde Türkiye den daha geri kalmış diye bildiğimiz ülkeler.
İnternet hızları/Fiyat/Alım gücü karşılaştırması;
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Demek ki bunca zaman yanlış bilmişiz, bize yanlış öğretilmiş. Yukarıdaki ülkeler değil, ülkemiz daha geriymiş.
Daha vahim durumun ortaya çıkmaması için aşağıda karşılaştırması yapılan ülkeler gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler değil. Sözde Türkiye den daha geri kalmı...
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WaylandIZMIR 2 yıl
Türkiyede 4g var ama saçmalıktan öteye geçmiyor. İzmirin göbeğinde İnciraltında 3 mbit download, 0.50 mbit upload. Bu mu 4G ? Yakın zamanda 5G ye geçtik derler, hız testi yaparız 4 mbit çıkar. Küfür edecem ama yeri değil.
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Virtual Reality 2 yıl en beğenilen
Daha vahim durumun ortaya çıkmaması için aşağıda karşılaştırması yapılan ülkeler gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler değil. Sözde Türkiye den daha geri kalmış diye bildiğimiz ülkeler.
İnternet hızları/Fiyat/Alım gücü karşılaştırması;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Demek ki bunca zaman yanlış bilmişiz, bize yanlış öğretilmiş. Yukarıdaki ülkeler değil, ülkemiz daha geriymiş.
Yanıtla +12
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SEO-Uzmanı 2 yıl
son yüzyılda değilde !
şu son 10 yılda teknoloji fazla hızlı gelişiyor !
hatta her yıl teknoloji bir öncekinin 2x katı katlanıyor.
bu gelişme süreci fikri açıdan iyi güzel ama
daha tam olarak çevresel etkileri bilimsel olarak tespit bile edilmemiş
bir çok teknoloji hayatımızı kolaylaştırmak yerine sağlığımızı farkında olmadan bozuyor olabilir !
sonra neden kısırlık tedavisi için bu kadar uğraşıyorsunuz dimi !?
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smart1978 2 yıl
Tayyyeap 5G yi bekleyin demisti ben de gizli super projesi sandim Turkiye deki yerli imkanlar ile bir onculuk yapilacak sandim . Megerse yalanmis ...
4G ye gereksiz diyen piyasadakiler korkularindan uc bucuk atanlar 4.5 G diye aslinda 4G nin gelistirilmis haline gecmistik ! Yani 4.5 G denilen sey aslinda LTE-A dir ...
Teknolojiyi desteklemeyen vizyon sahibi olmayan devlet adamlari ile bircok firsatlar da kacmakta Turkiye de .
Bu sebeple de HAYIR li olsun diliyorum ...
1 Yanıt Yanıtla +3
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V4LKyR 2 yıl smart1978
smart1978

Tayyyeap 5G yi bekleyin demisti ben de gizli super projesi sandim Turkiye deki yerli imkanlar ile bir onculuk yapilacak sandim . Megerse yalanmis ...


4G ye gereksiz diyen piyasadakiler korkularindan uc bucuk atanlar 4.5 G diye aslinda 4G nin gelistirilmis haline gecmistik ! Yani 4.5 G denilen sey aslinda LTE-A dir ...


Teknolojiyi desteklemeyen vizyon sahibi olmayan devlet adamlari ile bircok firsatlar da kacmakta Turkiye de .



Bu sebeple de HAYIR li olsun diliyorum ...

4G'nin geliştirilmiş halinin teorik olarak 4.5G olması gerekmiyor mu? İzmir Karşıyaka'dakiler kendilerine 35,5 der. Aslında buna benzer bir örnek.

Nedir burda yanlış olan? Kendi kendinizle çelişmeyin.
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sniper23 2 yıl
Sizce bu 4 GB kotayı mı daha hızlı bitirir yoksa bataryayı mı ?
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There goes your life 2 yıl
reis demişti
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Musty3535123 2 yıl
biz direk geçiyoz yetişemezler :D
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