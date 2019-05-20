Intel ve Qualcomm da Huawei’ye yonga satışını durduruyor

ABD Başkanı Trump’ın yasaklama kararının ardından Huawei darbe üstüne darbe almaya devam ediyor. Google’ın ardından Intel, Qualcomm, Broadcom, Infineon gibi pek çok firma Huawei’ye yonga tedariğini durdurma kararı aldı. Peki Huawei bundan nasıl etkilenecek?
Darbe üstüne darbe
Huawei yaptığı son açıklamalarda yasaklardan en az etkilenecek ve müşterilerini de en az etkileyecek şekilde tedbir almaya başladığını açıklamıştı. Örneğin Android güncellemelerinin verilmesinde bir sorun yaşanmayacağı ve Google’a alternatif uygulamalar geliştirilebileceği açıklanmıştı. Bununla birlikte Huawei dışarıya çok bağımlı bir firma olarak dikkat çekiyor.Ayrıca Bkz. "Huawei telefonlara Google darbesi - Güncellendi"
Örneğin HiSilicon ile birlikte geliştirilen Baloong 5G modemler ve Kirin yonga setleri firmanın en önemli kozu durumunda ancak tasarım tarafında önemli bir bağımlılık var. Firma Cadence Design Systems Inc ve Synopsys Inc. ortaklarından hazır tasarımlar alıyor ve test ediyor. Sonrasında bu tasarımları uyguluyor. Bu ortaklık Huawei’ye aylar kazandırıyor. Şimdi ise bu imkân elinden alınmış durumda.
Diğer taraftan Matebook ailesinde Intel işlemciler kullanılıyordu. Bu tarafta da büyük sıkıntılar yaşanabilir. Birkaç ay önce Huawei’nin ortağından önemli miktarda yonga alımı yaptığı belirtiliyor. Muhtemelen tedbir amaçlı olan bu hamle bir süre daha Matebook ailesini ayakta tutacak ancak yeni nesil Intel işlemciler bu cihazlarda yer almayacak. Aynı şekilde AMD ve Qualcomm da alternatif olamayacak.
İletişim ekipmanı alanında lider olsa da yine ABD’li firmalara bağımlılık var. Fiber optik kabloların testleri için kullanılan lazerler NeoPhotonics, Lumentum ve Finisar firmalarından temin ediliyor. Bu noktada da sıkıntı büyük.
Analiz uzmanları Huawei’nin çok zor bir döneme girdiğini ifade ediyor. Şimdilik ABD tarafında bir ümit yok gibi duruyor. ABD’li yonga tasarımcılarına alternatif bulmak ise çok zor. Akla ilk gelen Samsung oluyor ancak masa üstü tarafında işlemcisi yok. Bununla birlikte Samsung da modem gibi pek çok bileşeninde ABD’li firmalardan yardım alıyor. Çinli alternatifler mevcut olsa da bunların global pazarda şansları çok düşük. Bakalım Huawei ne gibi alternatifler geliştirecek?
https://www.phonearena.com/news/Qualcomm-Intel-Broadcom-chips-Huawei_id116152 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çinde Apple yasaklı mı ? Ya da herhangi Amerikan markaları ?
Bugün Amerika diye gördüğünüz bir devlet yok, o sizin kafanızda yaşattığınız 3. dünya ülkesi komünist bir rejim hayalidir. Sizin Amerika diye bildiğiniz Amerika, o eski Amerika değil, O: 'Çin'.
Herkes tası tarağı bırakıp Çin'e iltica etmek derdinde - bilim adamıyla, zanaatkarıyla, teknokratıyla Çin var; Amerika yok.
Ahanda: bu adamı örnek vereyim, Çin'li hanım almış. Daha 3. gömlek Amerikan kunduracılık sektöründe çekirdekten yetişme adam bu.
Bunları neden anlatıyorum? Çünkü siz öküzsünüz; siz bilmezsiniz. Adamlar karpuz gibi yata yata büyümenin hesapları peşinde değil, gidiyor kendine yeni bir dünya inşâ ediyor.
Çin dediğin ülke batı sermayesi sayesinde fare yemekten kurtulmuş bir ülke
Çin gibi komünist diktatörlüğe kim gidiyormuş ya
Bugün dünyada sermaye batinindir. Çin cer çöp satarak batıya rakip falan olamaz
Sen git çin diktatörünün 2 dönem başkanlık yasasını neden kaldırdığını sorsana
Yanlız bu hadise dışa bağımlılığın ne kadar büyük bir tehlike olduğunun en net örneklerinden biri oldu. Yazık ülkeme..
ABD yasaklayinca olur mu öyle şey
*Düşen satış hacmiyle birlikte artan modem vs. yonga ücretleri
*Zaten Apple tarafında azalan satış rakamları ile birlikte artan telefon fiyatları
*Apple gg :D
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