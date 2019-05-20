Intel ve Qualcomm da Huawei’ye yonga satışını durduruyor

ABD Başkanı Trump’ın yasaklama kararının ardından Huawei darbe üstüne darbe almaya devam ediyor. Google’ın ardından Intel, Qualcomm, Broadcom, Infineon gibi pek çok firma Huawei’ye yonga tedariğini durdurma kararı aldı. Peki Huawei bundan nasıl etkilenecek?

Darbe üstüne darbe

Huawei yaptığı son açıklamalarda yasaklardan en az etkilenecek ve müşterilerini de en az etkileyecek şekilde tedbir almaya başladığını açıklamıştı. Örneğin Android güncellemelerinin verilmesinde bir sorun yaşanmayacağı ve Google’a alternatif uygulamalar geliştirilebileceği açıklanmıştı. Bununla birlikte Huawei dışarıya çok bağımlı bir firma olarak dikkat çekiyor.

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Örneğin HiSilicon ile birlikte geliştirilen Baloong 5G modemler ve Kirin yonga setleri firmanın en önemli kozu durumunda ancak tasarım tarafında önemli bir bağımlılık var. Firma Cadence Design Systems Inc ve Synopsys Inc. ortaklarından hazır tasarımlar alıyor ve test ediyor. Sonrasında bu tasarımları uyguluyor. Bu ortaklık Huawei’ye aylar kazandırıyor. Şimdi ise bu imkân elinden alınmış durumda.

Diğer taraftan Matebook ailesinde Intel işlemciler kullanılıyordu. Bu tarafta da büyük sıkıntılar yaşanabilir. Birkaç ay önce Huawei’nin ortağından önemli miktarda yonga alımı yaptığı belirtiliyor. Muhtemelen tedbir amaçlı olan bu hamle bir süre daha Matebook ailesini ayakta tutacak ancak yeni nesil Intel işlemciler bu cihazlarda yer almayacak. Aynı şekilde AMD ve Qualcomm da alternatif olamayacak.

İletişim ekipmanı alanında lider olsa da yine ABD’li firmalara bağımlılık var. Fiber optik kabloların testleri için kullanılan lazerler NeoPhotonics, Lumentum ve Finisar firmalarından temin ediliyor. Bu noktada da sıkıntı büyük.

Analiz uzmanları Huawei’nin çok zor bir döneme girdiğini ifade ediyor. Şimdilik ABD tarafında bir ümit yok gibi duruyor. ABD’li yonga tasarımcılarına alternatif bulmak ise çok zor. Akla ilk gelen Samsung oluyor ancak masa üstü tarafında işlemcisi yok. Bununla birlikte Samsung da modem gibi pek çok bileşeninde ABD’li firmalardan yardım alıyor. Çinli alternatifler mevcut olsa da bunların global pazarda şansları çok düşük. Bakalım Huawei ne gibi alternatifler geliştirecek?