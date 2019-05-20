Huawei telefonlara Google darbesi - Güncellendi

Başkan Trump’ın talimatıyla Huawei ve ilgili iştiraklerine ekipman tedariğinin izne bağlanmasının ardından ağır bir darbe de uzun soluklu ortağı Google’da geldi. Google ortağına olan tüm desteğini kesiyor.

Ağır darbe

Sektöre yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Google bundan böyle Huawei’den donanım veya yazılım tedariği yapmayacak. Daha da kötüsü Google’ın mevcut hizmet ve teknik desteğine de erişimi engellenecek.

Bunun anlamı bundan sonra Huawei telefonlarında Google Play ve Gmail gibi popüler Google uygulamaları olmayacak. Ayrıca bunlara harici kaynaklardan erişme imkânı da ortadan kalkacak. Kaynaklar sistem güncellemeleri konusunda da Google’ın desteğini tamamen keseceğini ifade ediyor.

Ayrıca Bkz.

"ABD’de izne tabi olan Huawei için bir istisna - Güncellendi"

Bu durumun tek istisnası açık kaynak olarak erişilebilen Android sürümleri olacak. Huawei’nin bu sürümlere erişerek kendi telefonlarına güncelleme sağlayabilmesi mümkün olacak. Bunun dışında yine herhangi bir Google uygulamasını sunamayacak. Mevcut Huawei telefonları ise bu durumdan etkilenmeyecek.

Tam da Huawei’nin akıllı telefon pazarında iki numaraya oturması sonrasında gelen ardı ardına yasaklamalar kafalarda soru işareti oluşturuyor. Özellikle global pazarda yasaklar etkili olabilir. Bundan sonra Huawei’nin atacağı adımlar çok önemli.

Elbette tabiri yerindeyse Huawei’nin eli de armut toplamıyor. Firma kendisine ait bir işletim sistemi geliştirme çalışmaları yapıyor ve hatta Çin’de bu sistemin ilk testleri de başladı. Firmanın Google’dan bu tür bir hamle beklediği anlaşılıyor.

Google tarafına dönecek olursak milyarlık Android ekosisteminin sahibinin tarafsız olması gerekir miydi bilemiyoruz ancak sonuçta bir ABD firması. Zira geçmişte Nexus telefonlarda Huawei ile çalışmıştı. Diğer taraftan sürekli büyüyen itici güç Huawei’den ekosistemi mahrum bırakmış olacak. Android dünyasını çok ilginç gelişmeler bekliyor diyebiliriz.

Güncelleme: Huawei telefonların Google Play ve diğer uygulamaları almaya devam edeceği ancak güncelleme ve teknik destek alamayacağı belirtildi.