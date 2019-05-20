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Huawei telefonlara Google darbesi - Güncellendi

Android ekosisteminin sahibi durumundaki Google, eski ortağı Huawei’yi oyun dışı bırakmaya karar verdi. Huawei telefonları artık Google hizmetlerine erişemeyecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Başkan Trump’ın talimatıyla Huawei ve ilgili iştiraklerine ekipman tedariğinin izne bağlanmasının ardından ağır bir darbe de uzun soluklu ortağı Google’da geldi. Google ortağına olan tüm desteğini kesiyor.

Ağır darbe

Sektöre yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Google bundan böyle Huawei’den donanım veya yazılım tedariği yapmayacak. Daha da kötüsü Google’ın mevcut hizmet ve teknik desteğine de erişimi engellenecek.

Bunun anlamı bundan sonra Huawei telefonlarında Google Play ve Gmail gibi popüler Google uygulamaları olmayacak. Ayrıca bunlara harici kaynaklardan erişme imkânı da ortadan kalkacak. Kaynaklar sistem güncellemeleri konusunda da Google’ın desteğini tamamen keseceğini ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "ABD’de izne tabi olan Huawei için bir istisna - Güncellendi"

Bu durumun tek istisnası açık kaynak olarak erişilebilen Android sürümleri olacak. Huawei’nin bu sürümlere erişerek kendi telefonlarına güncelleme sağlayabilmesi mümkün olacak. Bunun dışında yine herhangi bir Google uygulamasını sunamayacak. Mevcut Huawei telefonları ise bu durumdan etkilenmeyecek.

Tam da Huawei’nin akıllı telefon pazarında iki numaraya oturması sonrasında gelen ardı ardına yasaklamalar kafalarda soru işareti oluşturuyor. Özellikle global pazarda yasaklar etkili olabilir. Bundan sonra Huawei’nin atacağı adımlar çok önemli.

Elbette tabiri yerindeyse Huawei’nin eli de armut toplamıyor. Firma kendisine ait bir işletim sistemi geliştirme çalışmaları yapıyor ve hatta Çin’de bu sistemin ilk testleri de başladı. Firmanın Google’dan bu tür bir hamle beklediği anlaşılıyor.

Google tarafına dönecek olursak milyarlık Android ekosisteminin sahibinin tarafsız olması gerekir miydi bilemiyoruz ancak sonuçta bir ABD firması. Zira geçmişte Nexus telefonlarda Huawei ile çalışmıştı. Diğer taraftan sürekli büyüyen itici güç Huawei’den ekosistemi mahrum bırakmış olacak. Android dünyasını çok ilginç gelişmeler bekliyor diyebiliriz.

Güncelleme: Huawei telefonların Google Play ve diğer uygulamaları almaya devam edeceği ancak güncelleme ve teknik destek alamayacağı belirtildi. 

https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-alphabet-exclusive/exclusive-google-suspends-some-business-with-huawei-after-trump-blacklist-source-idUSKCN1SP0NB? Yorum Yaz
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V4LKyR 3 hf. en beğenilen
Kılıçlar çekildi demek. Huawei'yi hafife almayın, kendi işlemcisini, modemini üreten, elinde inanılmaz patentler bulunan dev bir şirket için işletim sistemi geliştirmek basit bir iş.
Bu savaştan kazanan teknoloji dünyası olacak. Belki ileride başka firmalar da Huawei'nin geliştirdiği çözümleri tercih edecek.
Google'ın tekeli bir noktada kırılmış olacak.
Kılıçlar çekildi demek. Huawei'yi hafife almayın, kendi işlemcisini, modemini üreten, elinde inanılmaz patentler bulunan dev bir şirket için işletim sistemi gel...
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11 Yanıt Yanıtla +229
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Informed 3 hf.
Çinde yıllardır google yasaklı olunca birşey yok; Google Huawei'yi engelleyince auvv
5 Yanıt Yanıtla +147
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12 Angry Men 3 hf.
Çinliler orta asya da uygur türklerine soykırım yapıyorlar. Forumdakilerde 7/24 huawei övüyor, yazık. Ne hali varsa görsün bu çinli firmaların, alayı casuslukla meşgul.
Edit: Sokakta iphone kıranlar, portakal bıçaklayanlar nedense uygur türklerine yapılan zulme ve soykırıma sessiz kalıyorlar, görmezden geliyorlar. Araplar için yaptığınızın çeyreğini türk kardeşleriniz için yapmadınız.

Çinliler orta asya da uygur türklerine soykırım yapıyorlar. Forumdakilerde 7/24 huawei övüyor, yazık. Ne hali varsa görsün bu çinli firmaların, alayı casuslukl...
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11 Yanıt Yanıtla +116
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DH Misafiri 2 hf.
Cihaz üreticilerinin bu konuda birlik olması lazım. Yarın aynısı kendilerine yapılabilir.
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RefLections 2 hf.
Eski cihaz güncelleme takvimi devam edecek mi mesela p20 lite hazirana kadar pie güncellemesi alacaktı noldu o
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DH Misafiri 2 hf.
Huawei'nin sadece telefon üretmedigini bilmeyenler 15 sene önceki Telekom tarafından verilen modellerinin arkasına baksınlar..su anda 5G altyapısını kuran firmaya baksınlar..
Kaldı ki Huawei'nin de eli armut toplamiyor.. Huawei'nin bomba etkisi yaratacak hamlesi..
Eğer kısıtlama ve tamamen erişim kesilirse, Satılmış ve Güncelleme alması gereken tüm Huawei ve Hiçbir markalı Android ürünlerin ücret iadesi yapılarak geri verilmesi.. bilin bakalım bu durumda anlaşma ve sözleşmeyi sebepsiz fesih yoluna giden ve tüm sorumluluğu üstlenecek firma kim..
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kasabalı türk 2 hf.
Huawei elden gidiyeah
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_turbo_ 3 hf.
Yesinler birbirini. Yerli ve Milli ceptelefonu uretmek sart, icinde yerli isletim sistemi olan.
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Askaparta 3 hf.
Yeni güncellemeler yeni yumuşamalar görecek miyiz bakalım.
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WB 3 hf.
Yaygin uygulamalari magazasinda bulunduramayan bir akilli telefonu kimseler tercih etmez.. gecmis olsun huawei..
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drupal 3 hf.
Sıfırdan başlamasına gerek yok Tizen var. Kendi yazılımcıları Tizen marketine destek verirse Tizen'de kullanılır. Mobil işletim sistemi yapılır yapılmasına fakat yazılım dünyasını marketinize çekmeniz gerekiyor. Microsoft bu alanda başarılı olamadığı için devamlılığı olmadı.
tizenstore.com/...
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edgar1899 3 hf.
Bu arada
VW GM'i geçerek dünya da ikinciliğe oturdu ve Amerika tarafından emisyon manipülasyonu patlatıldı.
Huawei Apple'ı geçerek dünya ikinciliğine oturdu ve bu olay patlatıldı.
Hala güvenlik, açık kapı, casusluk falan diyenler fazla polyanna geliyor.
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HINATORY 3 hf. edgar1899
Polyanna değilde hocam huawei'de aranıyor.
Ya kardeşim 2 yıla yakındır senin ensende boza pişiriliyor,casusuluk yapılıyor diye.Sen ise geçen sene ani karar ile Android telefonlarının kaynak kodunu paylaşımını durdurup, birde üstüne boot kilidi açma taleplerini geri çeviriyor kapalı sisteme geçiyorsun.
en son 1,5 yıl önce P10 modelinin kaynak kodlarını geliştiricilere açmışsın, hali hazırda kirin zaten aosp için zor işlemci.
Yanlış anlmayın marka fanatiklği değil , ama şeffaf olmayan her türlü sisteme karşıyım Nokia symbian da iken(-ki 2010 yılında kaynak kodlarını erişime açmıştı oda), bir süre diretmiş sonra pes etmişti.
BlackBerry android durumu resmen faciası, tüm kodları kapalı birde üstüne güncelleme falan vermiyordu sözüm ona güvenlik diye, Abi android sisteme geçiyorsan şeffaf olmalısın bana göre.
Ha ben şeffaf olmayacağım diyorsan , o zaman android sistemi kullanmayacaksın, yasaldır illaki ama etik değildir.
Demezler mi adama "Birader ben open source yazdığım sistemi sen ne ayak kapalıda tutuyorsun, yoksa hakkındaki iddalar doğru mu ?" diye
Yani Turp'un büyüklüğüne bişey demiyoruzda huawei'de az değil hani.
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Kanatlandırmayan_Redbull 3 hf.
Şimdi benim pro 20 cöpmü
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Lumibrite 3 hf. Kanatlandırmayan_Redbull
Olay çözülür bence...
He, çöp!
1000TL Veririm, Sen at artık onu
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18 Tane aaaaaaaaaaaaaaaaa 3 hf. Kanatlandırmayan_Redbull
Senin pro 30 lvl düştü pro 20 mi oldu hocam
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