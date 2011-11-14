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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel ve Toyota gelecek nesil araç içi bilgi ve eğlence sistemleri için ortaklığa gidiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem sadece teyp çalar donanımından ibaret olan araç içi bilgi ve eğlence sistemleri teknolojinin gelişmesinden nasibini aldı ve şimdi uydudan bilgiler alan, kablosuz noktalara bağlanan, dokunmatik arayüzler sunan, aracın tüm ekipmanını kontrol eden ve medya içeriği oynatan komplike sistemlere dönüştü. Giderek daha çok popüler olaran araç içi sistemlerin geleceğiyle ilgili firmalar da çalışmalarını sürdürüyor.

Yongaseti devi Intel ve otomotiv sanayisinin devlerinden Toyota gelecek nesil araç içi sistemlerin geliştirilmesi için ortaklık yaptıklarını duyurdu. İkili araç içinde cihaz bağlanabilirliği ile ilgili yeni kullanım şekilleri geliştirmek için farklı konular araştırıyor ve çalışıyor.

Intel ve Toyota'nın yatırım yaptığı yeni arayüz mekanizmaları arasında dokunma, el hareketleri ve ses etkileşimleri var.

Intel'e göre akıllı telefon ve tabletlerin ardından kablosuz arabalar en hızlı gelişen üçüncü teknolojik cihaz konumunda. Araştırma şoförün dikkatini dağıtmadan daha fazla teknolojisi arabalara entegre etmenin yollarını arıyor. 

Geliştirilecek yeni nesil araç içi sistemlere Intel Atom işlemciler güç verecek. Ancak hangi işlemci sınıfı kullanılacak açıklanmıyor. Ortaya çıkacak sistemlerin Ford Sync ve MyFord Touch gibi türevlerine benzeyeceği tahmin ediliyor. Toyota ve Intel'in geliştireceği eğlence ve temel araç sistemleri sürücünün gözünü yoldan ayırmadan aracı kontrol etmesini sağlayacak.

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ufuks36 8 yıl
@eresist Konuyu sizden daha fazla ciddiye almis olacak ki Toyota gerekli mudaheleyi yapmis,sorun ile alakali olarak size sunu soyleyebilirim oyle abartildigi gibi insan hayatini riske edecek bir durum soz konusu olmayan bir durum aslinda sizin gibi cok bilen ustalarin cocuklari konunun icinde fren kelimesi gecince yaygara yapiyorlar.
Bir aracta bazi parcalarin kac kere revizyon gorerek yeniden uretildigi ve satildigi konusunda bir fikrin varmi?Revizyon goren parca fren balatasida olabilir klima acma kapama dugmeside onemli olan revizyon gormesi gereken kalitesinin yukseltilmesi gereken yerde gerekli islemi yapilmasidir.
Renault gibi 1972 modelininde de 2000 modelininde rolanti devrinde vites kolu titreyen markalar,araclari 10 yasini gectiginde yan sanayisi satilmasin diye yan sanayi ureticisine besinci kalite parca urettirip ucuza orjinal parca satiyoruz havasi yaratirlar ama o vites kolunun altina bir liralik plastik burcu koymayi dusunmezler.Musteriyi sifir arac satarken degil onbes yirmi yil sonrada aracina ilk gunku kalitede parca saglayan markalar dusunurve bunu en iyi yapanlardan biri Toyotadir.
Kalite senin icin fiyat demekse haklisin ama bence Toyota markasini (dolayisi ile Lexus markasini) arastirmani tavsiye ederim.Ayrica dunya capinda musteri memnuniyet arastirmalarinada ufak bir goz gezdirirsen kalite ne demekmis anlayabilirsin sanirim.
Toyota senin mantigindakileri cekme niyetinde olmadigindan senin istedigin fiyatlara satilmiyor.
Kisilik analizi benim isim degil,benim isim demisken 12 senedir Toyota markasina bagli teknikerlikten yedek parca departmanina kadar bircok bolumde gorev yaptigimi belirtmem size yeterli gelir umarim.
Saygilar...
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darkaura 8 yıl
toyotanin amerikan pazarinda cok tutulmasinin nedeni sorunsuzlugu ve dayanikliligidir. hele land cruiser modeli olumsuz adledilir. offroad camiasinda 200bin+ kilometrede, 10 yasindaki modelleri bile 0 aracmis gibi guven duyularak satin alinir.
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eresist 8 yıl ufuks36
ufuks36

@eresist Konuyu sizden daha fazla ciddiye almis olacak ki Toyota gerekli mudaheleyi yapmis,sorun ile alakali olarak size sunu soyleyebilirim oyle abartildigi gibi insan hayatini riske edecek bir durum soz konusu olmayan bir durum aslinda sizin gibi cok bilen ustalarin cocuklari konunun icinde fren kelimesi gecince yaygara yapiyorlar.

Bir aracta bazi parcalarin kac kere revizyon gorerek yeniden uretildigi ve satildigi konusunda bir fikrin varmi?Revizyon goren parca fren balatasida olabilir klima acma kapama dugmeside onemli olan revizyon gormesi gereken kalitesinin yukseltilmesi gereken yerde gerekli islemi yapilmasidir.

Renault gibi 1972 modelininde de 2000 modelininde rolanti devrinde vites kolu titreyen markalar,araclari 10 yasini gectiginde yan sanayisi satilmasin diye yan sanayi ureticisine besinci kalite parca urettirip ucuza orjinal parca satiyoruz havasi yaratirlar ama o vites kolunun altina bir liralik plastik burcu koymayi dusunmezler.Musteriyi sifir arac satarken degil onbes yirmi yil sonrada aracina ilk gunku kalitede parca saglayan markalar dusunurve bunu en iyi yapanlardan biri Toyotadir.

Kalite senin icin fiyat demekse haklisin ama bence Toyota markasini (dolayisi ile Lexus markasini) arastirmani tavsiye ederim.Ayrica dunya capinda musteri memnuniyet arastirmalarinada ufak bir goz gezdirirsen kalite ne demekmis anlayabilirsin sanirim.

Toyota senin mantigindakileri cekme niyetinde olmadigindan senin istedigin fiyatlara satilmiyor.

Kisilik analizi benim isim degil,benim isim demisken 12 senedir Toyota markasina bagli teknikerlikten yedek parca departmanina kadar bircok bolumde gorev yaptigimi belirtmem size yeterli gelir umarim.

Saygilar...

Konuşmalarınıza sürekli kişiselleştiriyorsunuz. Onuda geçtim bu sefer babama da laf söylemişsiniz. Uzatmak istemiyorum ama yazmak zorunda bırakıyorsunuz. İlk yorumumda kendi şahsi fikrimi söyledim güzel bir uslub ile bunun aksini yazmanız gerekirken zihniyetim den ve beğenilerim den yola çıkarak yorum yapmaya çalışıyorsunuz.Son olarakta babamın çok bilmiş olmasına kadar getirebiliyorsunuz ki kendinizi ne sandığınızı anlayamadım. En son yazdığınız mesajı okurken son cümleye gelene kadar acaba Toyota ile bir akrabalığımı var diye düşündüm ve orda çalıştığınızı sizde yazmışsınız. İnsanlar çalıştıkları yerleri belli bir süre sonra benimserler ve sahiplenirler sizinki de o hesap.

Servisteki personellerin nasıl çalıştığını ne kadar teknik bilgi sahibi olduklarını servislerden işin içinden çıkılamayınca bize gelen araçlardan biliyorum.

Ben Toyota kötü arabadır demedim arkadaşın dediği kesinlikle doğrudur Land cruiser lar harika araçlardır.

Ford'ta Bmw'de bir kaç marka daha araçlarını geri çağırdılar.

Renault'un müşteri hizmetleri bence gayet iyi ki benim mesleğimde bu. Eğitimler sırasında müşteri hizmetleri ile alakalı örnek verilen yegane firmadır Renault

Saygılar diliyorsunuz ama saygılı bir şekilde konuşamıyorsunuz.


Son olarak araç hakkında bilgi verecekseniz verin şahsım hakkında herhangi bir yorum yapmadan bir şeyler yazın o şekilde konuşalım yoksa daha fazla size cevap yazmayacağım.

Saygılar..
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ufuks36 8 yıl
@eresist ve free4200 Toyota'nın araçlarını geri çağırması her markada oluşabilecek hataların kullanıcısına yansımaması için yapılmış "dürüst" bir harekettir.Bu piyasayı takip ediyormusunuz bilmiyorum ama son olarak BMW yüzbinlerce aracını yangın tehlikesi sebebi ile geri çağırdı bu BMW markasını kötü bir araç üretici yapmaz,ürettiği aracın arkasında durduğunu gösteren güvenilir bir marka yapar,ayrıca TOYOTA bu mantığını kurulduğu yıllardan bu yana sürdürmektedir.Bu konu yüzlerce topic'te yüzlerce kişi tarafından konuşulmuş ve gerekli cevaplar bilgili kişiler tarafından verilmişti anlaşılan siz kaçırmışsınız.
Kusura bakmayın ama sizin gibi "TÜRK !!!" zihniyetli kişilere göre en iyi araba TOFAŞ ŞAHİN olsa gerek ne de olsa üreticisi tarafından hatasız bir araç olduğu biliniyor ve hiç geri çağırılmadı değil mi?
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darkaura 8 yıl
ufuks36

@eresist ve free4200 Toyota'nın araçlarını geri çağırması her markada oluşabilecek hataların kullanıcısına yansımaması için yapılmış "dürüst" bir harekettir.Bu piyasayı takip ediyormusunuz bilmiyorum ama son olarak BMW yüzbinlerce aracını yangın tehlikesi sebebi ile geri çağırdı bu BMW markasını kötü bir araç üretici yapmaz,ürettiği aracın arkasında durduğunu gösteren güvenilir bir marka yapar,ayrıca TOYOTA bu mantığını kurulduğu yıllardan bu yana sürdürmektedir.Bu konu yüzlerce topic'te yüzlerce kişi tarafından konuşulmuş ve gerekli cevaplar bilgili kişiler tarafından verilmişti anlaşılan siz kaçırmışsınız.

Kusura bakmayın ama sizin gibi "TÜRK !!!" zihniyetli kişilere göre en iyi araba TOFAŞ ŞAHİN olsa gerek ne de olsa üreticisi tarafından hatasız bir araç olduğu biliniyor ve hiç geri çağırılmadı değil mi?

olayin bu kadar abartilmasinin nedeni buyuk oranda amerikan mediasi ve tabiyki amerikan otomotiv lobisi. toyota amerikada en cok satan markaydi ve muhtemelende hala en cok satandir. bu yuzden acigini bulduklarinda olayi olabildince buyutup surekli gundemde tutmak icin ellerinden gelen herseyi yaptilar. yoksa dediginiz gibi olay her ureticide olabilcek bir hata ki oluyorda. her sene bir ureticinin geri cagirdi modeller oluyor. ama hic biri bu kadar buyutulmedigi icin haberimiz bile olmuyor.
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eresist 8 yıl
Bu konularda yeteri kadar bilgim var. Babam oto tamircisi olduğu için çocukluğumdan bu yana arabalar ile haşırneşirim. Söz konusu olan insan hayatı ise bu firma bunu yapmak zorunda lobi faliyetlerine gerek kalmadan veya uyarılmadan zaten bunu yapmak zorunda. Hatırladığım kadarı ile çağırılan arabaların sorunu frenler ile alakalı idi ve bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. e tabi sizin için fren abartılacak bir parça, donanim değilse onu bilemem benim için çok önemli. Bu sıkıntıdan dolayı kaza yapan hayatını kaybeden insanlara ödeyebileceği tazminatlari düşünerek geri çekmişlerdir araçları.

Ford bu durumda kalan yine bir çok aileye binlerce, milyonlarca dolar ödeme yapmiştir.

Amerikada bu tip davaların ne kadar çabuk ve ne şekilde sonuçlandığını sizde duymuşssunuzdur.

Hayatımda Tofaş'a binmedim binmemde. Kendi arabam 2000 model Renault megane coupe 2,0. Tofaş 1,5 sene hiç çalıştırılmaya silecek motoru yanan bir araçtır . Oysaki bir mercedes'i hatırlıyorum silecek motoru 12 sene sonra ilk kez açılmıştı.

Burda Kalite den konuşacaksak Toyota Bmw'nin çok gerisinde kalır.

Toyota beni çeken bir marka değil. Bence ederinden çok fazla paralara satılmakta Türkiyede.

Toyota'nın Amerika'da tutmasının sebepleri, yerli markalara göre daha küçük motorlar ile daha düşük yakıt performansı ve ailelere hitap edebilen daha düzgün arabalar üretmesi olabilir.

Bu arada bir cümle ile kişilik analizide yaptınız ayrıca tebrik etmek istiyorum sizi.

Ben Türk zihniyetimden ve böyle düşünmekten memnunum. Rahatsız olan düşünsün.!!!

Basşkaları konuştu diye fikrimi söyleyemeyecek miyim ?
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DH Misafiri 8 yıl
bu sistemleri kolay arayüzlerle yapmaları lazım. sonuçta araba kullanırken bu ekrana bakmak zorunda kalıcaz. tuş olduğunda el yordamıyla bulabiliyosun, ayrıca bu aletleri teknolojiden anlamayan insanlar da kullanmak zorunda kalacaklar, onları düşünmek daha önemli bence. şu resimdeki ekranda o kadar çok bilgi var ki, bunlara ihtiyaç yok bence, daha sade daha kullanıcı dostu arayüzler lazım
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darkaura 8 yıl
artik akusu bitip yolda kalan toyotalara sahit olacaz demektir :)
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free4200 8 yıl
@eresist, aynen katılıyorum..
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eresist 8 yıl
Toyota önce geri çağırmayacağı arabalar üretsin.
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demirparcasi 8 yıl
ARM işlemcileri gibi hızla gelişen ve mobil uygulamalarda Intel'a karşı üstünlük sağlayan bir teknoloji varken Toyota'nın yeni geliştireceği bir ürün için Intel'i partner olarak seçmesini mantıksız buluyorum. Ama tabii ki daha gelişmiş arayüzler için yatırım yapmasını da çok doğru buluyorum. Bu kadar gelişmiş mobil teknolojiler varken otomobillerde çok eski teknoloji ürünleri kullanılıyor.
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