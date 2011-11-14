Intel ve Toyota gelecek nesil araç içi bilgi ve eğlence sistemleri için ortaklığa gidiyor

Bir dönem sadece teyp çalar donanımından ibaret olan araç içi bilgi ve eğlence sistemleri teknolojinin gelişmesinden nasibini aldı ve şimdi uydudan bilgiler alan, kablosuz noktalara bağlanan, dokunmatik arayüzler sunan, aracın tüm ekipmanını kontrol eden ve medya içeriği oynatan komplike sistemlere dönüştü. Giderek daha çok popüler olaran araç içi sistemlerin geleceğiyle ilgili firmalar da çalışmalarını sürdürüyor.





Yongaseti devi Intel ve otomotiv sanayisinin devlerinden Toyota gelecek nesil araç içi sistemlerin geliştirilmesi için ortaklık yaptıklarını duyurdu. İkili araç içinde cihaz bağlanabilirliği ile ilgili yeni kullanım şekilleri geliştirmek için farklı konular araştırıyor ve çalışıyor.





Intel ve Toyota'nın yatırım yaptığı yeni arayüz mekanizmaları arasında dokunma, el hareketleri ve ses etkileşimleri var.





Intel'e göre akıllı telefon ve tabletlerin ardından kablosuz arabalar en hızlı gelişen üçüncü teknolojik cihaz konumunda. Araştırma şoförün dikkatini dağıtmadan daha fazla teknolojisi arabalara entegre etmenin yollarını arıyor.





Geliştirilecek yeni nesil araç içi sistemlere Intel Atom işlemciler güç verecek. Ancak hangi işlemci sınıfı kullanılacak açıklanmıyor. Ortaya çıkacak sistemlerin Ford Sync ve MyFord Touch gibi türevlerine benzeyeceği tahmin ediliyor. Toyota ve Intel'in geliştireceği eğlence ve temel araç sistemleri sürücünün gözünü yoldan ayırmadan aracı kontrol etmesini sağlayacak.