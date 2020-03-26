Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel ve Nvidia yeni dizüstü sistemini tanıtacak

    Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan üst seviye dizüstü sisteminde onuncu nesil Intel Comet Lake-H işlemciler ve GeForce RTX SUPER ekran kartlarının yer alması bekleniyor.
    2 sa.
    873
    38
    2
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel ve Nvidia yeni dizüstü sistemini tanıtacak
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin özellikle yeni nesil Ryzen APU ailesi ile ultra ince ve performans odaklı dizüstü sınıflarında ses getirmesi cevap bulmakta gecikmedi. Intel ve Nvidia yeni bir dizüstü sistemi tanıtacaklar.

    İlginizi Çekebilir Avatar Big.little formatı masa üstüne geliyor

    Çıta yükseliyor

    2 Nisan itibariyle lansmanı beklenen bu yeni sistemin performans odaklı olması bekleniyor. Intel tarafında onuncu nesil Comet Lake-H işlemcileri olacak. 8 çekirdek ve 16 izlek birimine kadar ölçeklenen işlemcilerde frekans değerleri de geliştirilecek.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye dahil koronavirüs ile savaşan 8 ülkeye Binance desteği"

    Nvidia tarafında ise RTX SUPER ekran kartlarının mobile gelmesi bekleniyor. Bir süredir RTX 2060, 2070 ve 2080 ekran kartlarının mobile de sunulacağı biliniyordu. Böylece oldukça kaslı alternatifler ortaya çıkacak. Tanıtımda ilk dizüstü modellerin de sergilenmesi bekleniyor. Bu modeller de 15 Nisan tarihinde piyasada olacak.

    AMD Ryzen 4000 serisi ise mobilde ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ryzen 4000 serisini barındıran oyuncu, performans ve ince dizüstü modelleri tanıtılmıştı. Seride 8 çekirdek ve 16 izlek birimine kadar çıkan işlemciler mevcut. Grafik birimi tarafında ise 8 kümeye kadar Vega çekirdekleri kullanılıyor.



    https://www.techpowerup.com/265113/next-generation-laptop-hardware-from-intel-and-nvidia-coming-april-2nd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 20 dk.
    nvidia çifte ajan amd ile de 4000 serisini tanıtacak.

    10880 hede hödö gelecekmiş de geçiniz 6/12 8750 9750'yi soğutamadı bu ümmet 10bin tırı vırı getirsen 8/16 throttle Allah'ın emri kime ne faydası var işte maksat fiyat kabarsın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. Koronavirüs salgınında bir günde 1000 yeni vaka geldi 58 dk. Samsung Gear VR gözlüğündeki Oculus uygulama desteği sona eriyor 1 sa. Koronavirüs hakkında 12 mit 1 sa. Türkiye'de otomotiv üretimi neredeyse tamamen durdu 1 sa. OnePlus 8 Pro'nun basın görselleri yayınlandı 2 sa. Peugeot 508 Sport Engineered modelinden yeni fotoğraflar geldi [Galeri] 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel ve Nvidia yeni dizüstü sistemini tanıtacak Sonraki Aslında mekanik anahtar mı? "Steelseries Apex 5 incelemesi" 3 sa. Core i9-10880H+RTX 2080 Super ikilisini barındıran dizüstü sızdı 3 sa. Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koronavirüs bulaşacak? (Araştırma) 4 sa. İngiltere internetten koronavirüs antikor testi satacak 4 sa. İş birliği, kültürler arasındaki rekabetin bir sonucu mu? 5 sa. Huawei P40 Pro Plus resmen duyuruldu 5 sa. Dünyanın ilk içten yanmalı motorlu otobüsü 125 yaşında 6 sa. Huawei P40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. iPhone 12 serisi 2021'e ertelenebilir 6 sa. Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli kuruldu 7 sa. Huawei P40 Pro tüm ihtişamıyla karşınızda! İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. Bandsintown ve Twitch müzisyenlere para kazandırmak istiyor 7 sa. Spotify koronavirüs nedeniyle bağış sayfası hazırladı 8 sa. Samsung SDI ve LG Chem pil fabrikalarını geçici olarak kapattı 8 sa. Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor 9 sa. NASA, uzay araçlarında kullanılacak yeni itki sistemlerinin test görüntüsünü paylaştı 9 sa. Üniversiteler bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak 9 sa. Renault Clio, Golf'ü geçerek Şubat ayında Avrupa'nın en çok satan modeli oldu 10 sa. Huawei'den akıllı şarj modu özelliği: Artık bataryalar daha az yıpranacak 10 sa. Her şey dahil hazır sistemlerin avantajları nedir? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    500 km menzilli Polestar 2'nin üretimine başlandı
    DonanımHaber
    Redmi K30 Pro namıdiğer Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte özel...
    DonanımHaber
    LEC 2020 Bahar Mevsimi 8. Haftası Tamamlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gabe Newell: Rekabet Herkesin Yararına
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim