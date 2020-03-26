Intel ve Nvidia yeni dizüstü sistemini tanıtacak

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AMD’nin özellikle yeni nesil Ryzen APU ailesi ile ultra ince ve performans odaklı dizüstü sınıflarında ses getirmesi cevap bulmakta gecikmedi. Intel ve Nvidia yeni bir dizüstü sistemi tanıtacaklar.

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2 Nisan itibariyle lansmanı beklenen bu yeni sistemin performans odaklı olması bekleniyor. Intel tarafında onuncu nesil Comet Lake-H işlemcileri olacak. 8 çekirdek ve 16 izlek birimine kadar ölçeklenen işlemcilerde frekans değerleri de geliştirilecek.

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Nvidia tarafında ise RTX SUPER ekran kartlarının mobile gelmesi bekleniyor. Bir süredir RTX 2060, 2070 ve 2080 ekran kartlarının mobile de sunulacağı biliniyordu. Böylece oldukça kaslı alternatifler ortaya çıkacak. Tanıtımda ilk dizüstü modellerin de sergilenmesi bekleniyor. Bu modeller de 15 Nisan tarihinde piyasada olacak.

AMD Ryzen 4000 serisi ise mobilde ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ryzen 4000 serisini barındıran oyuncu, performans ve ince dizüstü modelleri tanıtılmıştı. Seride 8 çekirdek ve 16 izlek birimine kadar çıkan işlemciler mevcut. Grafik birimi tarafında ise 8 kümeye kadar Vega çekirdekleri kullanılıyor.

https://www.techpowerup.com/265113/next-generation-laptop-hardware-from-intel-and-nvidia-coming-april-2nd

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