Intel Xeon E-2274G işlemcileri toplatılıyor

Tam Boyutta Gör

Intel’in giriş seviyesi sunucular ve iş istasyonları için tasarladığı Xeon E-2274G işlemcisinin soğutuculu versiyonunda sıkıntı oluştu. Intel bu versiyonları toplatarak yenisiyle değiştirme kararı aldı.

Intel Xeon E-2274G sorunu ne?

Intel Xeon E-2274G işlemcisi 4 çekirdekli ve 8 izlek birimi barındırıyor. 14nm++ üretim süreciyle tasarlanan Coffee Lake tabanlı işlemci 88W ısıl tasarım gücüne sahip. İşlemcide soğutucu da entegre edilmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi"

Foxconn tarafından üretilen E973708-003 model fanlı ve ısı dağıtıcılı soğutucu, bir termal materyal üzerinden işlemci ile temas ediyor. Bununla birlikte bakır bir çekirdeği olmayan soğutucunun işlemcinin ısısını düşürmekte zorlandığı ve sıkıntılar yaşadığı rapor edilmişti.

Intel aldığı karar ile Xeon E-2274G işlemcisinin soğutuculu versiyonunu toplatma kararı aldı. Mağazalarda bu versiyonun satış sayfası “Üretimi durduruldu” şeklinde değiştirildi. Intel bu versiyonun yerine sadece yonga olarak satılan diğer versiyonu veriyor. Böylece işlemci sahipleri soğutucu tarafında kendi tercihlerini kullanabilecekler.

https://www.techpowerup.com/261168/intel-recalls-boxed-xeon-e-2274g-processors-due-to-inadequate-stock-cooler-effectiveness