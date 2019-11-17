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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Xeon E-2274G işlemcileri toplatılıyor

    Intel Xeon E-2274G giriş seviye işlemcisi kutu içerisinden çıkan soğutucusunun yeterince performans gösterememesi nedeniyle firma tarafından geri çağrılıyor.
    5 gün
    2,5b
    1
    2
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Xeon E-2274G işlemcileri toplatılıyor
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    Intel’in giriş seviyesi sunucular ve iş istasyonları için tasarladığı Xeon E-2274G işlemcisinin soğutuculu versiyonunda sıkıntı oluştu. Intel bu versiyonları toplatarak yenisiyle değiştirme kararı aldı.

    Intel Xeon E-2274G sorunu ne?

    Intel Xeon E-2274G işlemcisi 4 çekirdekli ve 8 izlek birimi barındırıyor. 14nm++ üretim süreciyle tasarlanan Coffee Lake tabanlı işlemci 88W ısıl tasarım gücüne sahip. İşlemcide soğutucu da entegre edilmiş durumda.

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    Foxconn tarafından üretilen E973708-003 model fanlı ve ısı dağıtıcılı soğutucu, bir termal materyal üzerinden işlemci ile temas ediyor. Bununla birlikte bakır bir çekirdeği olmayan soğutucunun işlemcinin ısısını düşürmekte zorlandığı ve sıkıntılar yaşadığı rapor edilmişti.

    Intel aldığı karar ile Xeon E-2274G işlemcisinin soğutuculu versiyonunu toplatma kararı aldı. Mağazalarda bu versiyonun satış sayfası “Üretimi durduruldu” şeklinde değiştirildi. Intel bu versiyonun yerine sadece yonga olarak satılan diğer versiyonu veriyor. Böylece işlemci sahipleri soğutucu tarafında kendi tercihlerini kullanabilecekler.



    https://www.techpowerup.com/261168/intel-recalls-boxed-xeon-e-2274g-processors-due-to-inadequate-stock-cooler-effectiveness Yorum Yaz
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    OverClocK1ng 5 gün en beğenilen
    Gitgide cortlamaya devam ediyor. Neresinden tutsan elinde kalıyor.
    AMD 5nm falan geçecek. O sırada Intel Dantel 14nm ++² ye geçebilir.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng 5 gün en beğenilen
    Gitgide cortlamaya devam ediyor. Neresinden tutsan elinde kalıyor.
    AMD 5nm falan geçecek. O sırada Intel Dantel 14nm ++² ye geçebilir.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    babgozd 5 gün
    14++ az gelmiş bir + daha ekleyip 14+++ yapacaklarmış.
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