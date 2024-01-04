Intel, yapay zeka için yeni bir yazılım şirketi kuruyor

Intel'den yapay zeka yazılım şirketi
Articul8 AI (Articulate AI) olarak adlandırılan yeni oluşum, Intel'in geçtiğimiz Mayıs ayı başında Boston Consulting Group (BCG) ile yaptığı işbirliğinden doğan bir kavram kanıtını temel alıyor. Intel, donanımını ve açık kaynak ile iç kaynaklı yazılımların bir kombinasyonunu kullanarak, BCG'nin güvenlik gereksinimlerini karşılamak için BCG'nin veri merkezlerinde çalışan, metin ve görüntüleri okuyabilen üretken bir yapay zeka sistemi oluşturmuştu. Intel’in başlangıçta sistemi sadece BCG’ye özel tutmayı planladığı ancak son birkaç ay içinde finansal hizmetler, havacılık, yarı iletken, telekomünikasyon ve güvenlik gibi diğer sektörlerdeki şirketlere sistemi ölçeklendirmek için çalıştığı söyleniyor.
Intel’e göre Articul8'in üretken yapay zeka yazılım ürünü, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sıfırdan inşa edildi ve maliyetler de dahil olmak üzere dağıtım hızı, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik için optimize edildi. Articul8 platformu, müşteri verilerini, eğitimi ve çıkarımı kurumsal güvenlik çevresi içinde tutan yapay zeka yetenekleri sunuyor. Platform ayrıca müşterilere bulut, şirket içi veya hibrit dağıtım seçenekleri de sunuyor.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/01/03/intel-spins-out-a-new-enterprise-focused-gen-ai-software-company/ https://www.businesswire.com/news/home/20240103045309/en/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.