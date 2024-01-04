Tam Boyutta Gör Intel, üretken yapay zekanın nimetlerinden sadece donanım tarafındaki ürünleriyle yararlanmak istemiyor. Core Ultra serisi ile yapay zekayı işlemcilere getiren Intel, şimdi yazılım tarafına yöneliyor. Yapay zeka destekli kurumsal yazılım pazarında daha büyük hamleler yapmak isteyen Intel, varlık yöneticisi ve yatırımcı DigitalBridge'in desteğiyle yeni bir platform şirketi kuruyor.

Intel'den yapay zeka yazılım şirketi

Articul8 AI (Articulate AI) olarak adlandırılan yeni oluşum, Intel'in geçtiğimiz Mayıs ayı başında Boston Consulting Group (BCG) ile yaptığı işbirliğinden doğan bir kavram kanıtını temel alıyor. Intel, donanımını ve açık kaynak ile iç kaynaklı yazılımların bir kombinasyonunu kullanarak, BCG'nin güvenlik gereksinimlerini karşılamak için BCG'nin veri merkezlerinde çalışan, metin ve görüntüleri okuyabilen üretken bir yapay zeka sistemi oluşturmuştu. Intel’in başlangıçta sistemi sadece BCG’ye özel tutmayı planladığı ancak son birkaç ay içinde finansal hizmetler, havacılık, yarı iletken, telekomünikasyon ve güvenlik gibi diğer sektörlerdeki şirketlere sistemi ölçeklendirmek için çalıştığı söyleniyor.

OpenAI'nin 2023 yılı kazancı 1.6 milyar doları aştı! 4 gün önce eklendi

Intel’e göre Articul8'in üretken yapay zeka yazılım ürünü, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sıfırdan inşa edildi ve maliyetler de dahil olmak üzere dağıtım hızı, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik için optimize edildi. Articul8 platformu, müşteri verilerini, eğitimi ve çıkarımı kurumsal güvenlik çevresi içinde tutan yapay zeka yetenekleri sunuyor. Platform ayrıca müşterilere bulut, şirket içi veya hibrit dağıtım seçenekleri de sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Intel, yapay zeka için yeni bir yazılım şirketi kuruyor