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    Intel, yapay zeka için yeni bir yazılım şirketi kuruyor

    Intel, yapay zeka tufanında sonunda kadar yararlanmak istiyor. Donanım tarafında Core Ultra ile atılan adımdan sonra firma şimdi de kurumsal odaklı yapay zeka yazılım şirketi kuruyor.
    Intel, yapay zeka için yeni bir yazılım şirketi kuruyor Tam Boyutta Gör
    Intel, üretken yapay zekanın nimetlerinden sadece donanım tarafındaki ürünleriyle yararlanmak istemiyor. Core Ultra serisi ile yapay zekayı işlemcilere getiren Intel, şimdi yazılım tarafına yöneliyor. Yapay zeka destekli kurumsal yazılım pazarında daha büyük hamleler yapmak isteyen Intel, varlık yöneticisi ve yatırımcı DigitalBridge'in desteğiyle yeni bir platform şirketi kuruyor.

    Intel'den yapay zeka yazılım şirketi

    Articul8 AI (Articulate AI) olarak adlandırılan yeni oluşum, Intel'in geçtiğimiz Mayıs ayı başında Boston Consulting Group (BCG) ile yaptığı işbirliğinden doğan bir kavram kanıtını temel alıyor. Intel, donanımını ve açık kaynak ile iç kaynaklı yazılımların bir kombinasyonunu kullanarak, BCG'nin güvenlik gereksinimlerini karşılamak için BCG'nin veri merkezlerinde çalışan, metin ve görüntüleri okuyabilen üretken bir yapay zeka sistemi oluşturmuştu. Intel’in başlangıçta sistemi sadece BCG’ye özel tutmayı planladığı ancak son birkaç ay içinde finansal hizmetler, havacılık, yarı iletken, telekomünikasyon ve güvenlik gibi diğer sektörlerdeki şirketlere sistemi ölçeklendirmek için çalıştığı söyleniyor.

    Intel’e göre Articul8'in üretken yapay zeka yazılım ürünü, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sıfırdan inşa edildi ve maliyetler de dahil olmak üzere dağıtım hızı, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik için optimize edildi. Articul8 platformu, müşteri verilerini, eğitimi ve çıkarımı kurumsal güvenlik çevresi içinde tutan yapay zeka yetenekleri sunuyor. Platform ayrıca müşterilere bulut, şirket içi veya hibrit dağıtım seçenekleri de sunuyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/01/03/intel-spins-out-a-new-enterprise-focused-gen-ai-software-company/ https://www.businesswire.com/news/home/20240103045309/en/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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