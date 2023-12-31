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    Anlık Bildirim

    OpenAI, 2023 yılında rekor büyüme kaydetti: Yıllık kazanç 1.6 milyar dolar!

    OpenAI, ChatGPT ürününden elde ettiği etkileyici büyüme sayesinde Ekim ortasında 1.3 milyar dolar olan geliri (yıllık) 1.6 milyar dolara çıkardı.                
    OpenAI ChatGPT 2023 yıllık gelir 1.6 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Sam Altman’ın kısa süreli ayrılığı OpenAI’yi finansal anlamda pek etkilememiş gibi görünüyor. Yeni yayınlanan rapora göre, ChatGPT ürünüyle öne çıkan yapay zeka şirketinin yıllık kazancı 1.6 milyar doları aştı. Şirketin gelirleri yalnızca iki ayda %20 oranında artış gösterdi.

    Yıldan yıla %5700 gelir artışı!

    Şirketin gittikçe büyümesi önemli ölçüde ChatGPT’nin hızlı popülaritesinden kaynaklanıyor. OpenAI, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere sahip. ChatGPT çıktığından bu yana kullanıcı abonelikleri arttı. En son veriler, şirketin aylık 130 milyon dolar gelir elde edebildiğini ortaya koyuyor. Bu etkileyici veriler bununla da sınırlı değil. OpenAI’nin geçen yılki geliri ise 28 milyon dolar! Şirketin yıldan yıla inanılmaz bir büyüme kaydettiği görülüyor.

    ABD'nin ikinci en değerli girişimi olma yolunda

    Bloomberg’e göre, OpenAI, 100 milyar dolar veya daha fazla hedef değerlemeyle yeni bir finansman turu başlatmayı planlıyor. Devasa büyüme yatırımcıların ilgisini çekecektir. 100 milyar dolarlık değerleme turu planlandı gibi olursa OpenAI, Elon Musk’ın SpaceX şirketinin ardından ABD’nin ikinci en değerli girişimi olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 19 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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