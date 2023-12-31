OpenAI, 2023 yılında rekor büyüme kaydetti: Yıllık kazanç 1.6 milyar dolar!

Yıldan yıla %5700 gelir artışı!
Şirketin gittikçe büyümesi önemli ölçüde ChatGPT’nin hızlı popülaritesinden kaynaklanıyor. OpenAI, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere sahip. ChatGPT çıktığından bu yana kullanıcı abonelikleri arttı. En son veriler, şirketin aylık 130 milyon dolar gelir elde edebildiğini ortaya koyuyor. Bu etkileyici veriler bununla da sınırlı değil. OpenAI’nin geçen yılki geliri ise 28 milyon dolar! Şirketin yıldan yıla inanılmaz bir büyüme kaydettiği görülüyor.
ABD'nin ikinci en değerli girişimi olma yolunda
Bloomberg’e göre, OpenAI, 100 milyar dolar veya daha fazla hedef değerlemeyle yeni bir finansman turu başlatmayı planlıyor. Devasa büyüme yatırımcıların ilgisini çekecektir. 100 milyar dolarlık değerleme turu planlandı gibi olursa OpenAI, Elon Musk’ın SpaceX şirketinin ardından ABD’nin ikinci en değerli girişimi olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.