OpenAI, 2023 yılında rekor büyüme kaydetti: Yıllık kazanç 1.6 milyar dolar!

Tam Boyutta Gör Sam Altman’ın kısa süreli ayrılığı OpenAI’yi finansal anlamda pek etkilememiş gibi görünüyor. Yeni yayınlanan rapora göre, ChatGPT ürünüyle öne çıkan yapay zeka şirketinin yıllık kazancı 1.6 milyar doları aştı. Şirketin gelirleri yalnızca iki ayda %20 oranında artış gösterdi.

ChatGPT’nin arkasındaki Sam Altman, yılın CEO’su seçildi 3 hf. önce eklendi

Yıldan yıla %5700 gelir artışı!

Şirketin gittikçe büyümesi önemli ölçüde ChatGPT’nin hızlı popülaritesinden kaynaklanıyor. OpenAI, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere sahip. ChatGPT çıktığından bu yana kullanıcı abonelikleri arttı. En son veriler, şirketin aylık 130 milyon dolar gelir elde edebildiğini ortaya koyuyor. Bu etkileyici veriler bununla da sınırlı değil. OpenAI’nin geçen yılki geliri ise 28 milyon dolar! Şirketin yıldan yıla inanılmaz bir büyüme kaydettiği görülüyor.

ABD'nin ikinci en değerli girişimi olma yolunda

Bloomberg’e göre, OpenAI, 100 milyar dolar veya daha fazla hedef değerlemeyle yeni bir finansman turu başlatmayı planlıyor. Devasa büyüme yatırımcıların ilgisini çekecektir. 100 milyar dolarlık değerleme turu planlandı gibi olursa OpenAI, Elon Musk’ın SpaceX şirketinin ardından ABD’nin ikinci en değerli girişimi olacaktır.

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OpenAI'nin 2023 yılı kazancı 1.6 milyar doları aştı!