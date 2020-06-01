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    Intel yine AMD’den üst düzey bir yönetici transfer etti

    13 yıldır AMD bünyesinde bulut oyun sistemleri ve Xbox özelleştirilmiş yongaları konusunda görev alan Lübnan asıllı Ali Ibrahim Intel’e başkan yardımcısı oldu.
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    Intel yine AMD’den üst düzey bir yönetici transfer etti
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    Bağımsız grafik birimi çalışmalarına başladığı günden bu yana Intel adeta AMD’nin grafik mühendislerini yağma etti. Raja Khoduri ile başlayan süreçte sayısız AMD mühendisi Intel saflarına katıldı. Geçtiğimiz hafta önemli bir isim daha AMD’den ayrıdı.

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    Ali Ibrahim kimdir?

    Lübnan asıllı olan Ali Ibrahim üniversite öğrenimini İtalya’da tamamladıktan sonra doktora eğitimi için 2000 yılında Utah’a geldi. Doktorasını tamamladıktan sonra önce Siemens’e, 2007 yılında da AMD’ye transfer oldu.

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    Yaklaşık 13 yıldır Ali Ibrahim; bulut oyun sistemleri ve Xbox için özelleştirilmiş yongalar konusunda şef mühendis olarak görev yapmaktaydı. Intel bünyesinde Mimari, Grafik ve Yazılım grubundan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışacak.

    Ali Ibrahim’in Intel’e transferi bulut oyun sistemleri ve konsol yongaları konusunda firmanın da çalışmaları olduğunu gösteriyor. Henüz Intel Xe grafik birimleri sektörde iddialı olacak bir konumda değil ancak Intel’in gelecek yıllarda agresif bir politika izleyeceği kesin.



    https://www.techpowerup.com/267820/intel-scores-another-amd-graphics-higher-up-ali-ibrahim Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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