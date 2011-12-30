Intel'in CES 2012 fuarında tanıtacağı Medfield işlemcili akıllı telefon modeli LG olabilir

Mobil cihaz segmentinde işlemci alanında ARM ile büyük bir rekabete girmeye hazırlanan Intel, Medfield platformu taşıyan akıllı telefon ve tabletler üzerinde Android optimizasyonlarına devam ediyor. Intel Android optimizasyonlarını hangi üreticiye ait oldukları bilinmeyen bir tablet ve akıllı telefon üzerinde gerçekleştiriyor. Bugün akıllı telefon prototipinin LG'ye ait olduğuna dair bir iddia ortaya atıldı.





İddianın sahibi Korean Times gazetesi. Gazete, halen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT'de devam eden Intel ve Android uyumu çalışmalarında LG firmasının üretimi Medfield işlemcili bir akıllı telefon prototipi kullanıldığını belirtiyor. Kaynak ise Intel Güney Kore departmanı başkanı.





Gazete bunun yanında gelecek hafta yapılacak CES 2012 tüketici elektroniği fuarında Intel CEO'su Paul Otellini'nin Medfield platformu üzerinde çalışan Android'li bir LG modelini de tanıtacağını iddia ediyor. Modelin satışı ise 2012 ortalarına doğru başlayacak.





LG ve Intel daha önce de benzer bir ortaklık yapmıştı. CES 2010'da Moorestown platformu üzerinde çalışan MeeGo'lu LG GW990 modelinin piyasaya çıkacağı duyurulmuş ancak proje akim kalmıştı.





Bunun yanında LG firmasının kendi içinde Medfield platformu taşıyan bir modelin piyasaya çıkmasına şüpheyle yaklaşanlar da var. Nedeni ise LG'nin bu ortaklık için Intel'den yüklü bir sermaye alması gerekiyor. Diğer taraftan Samsung'un da Medfield tabanlı bir Android 4.0 cihazını CES 2012 fuarına yetiştirmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında. Bu durumda birden fazla Medfield tabanlı mobil cihazı fuarda görmemiz olası.