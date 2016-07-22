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Intel’in sonraki E serisi işlemcileri, yeni soket gerektirecek

Intel’in sonraki yıllar için planladığı , 14nm üretim sürecine sahip Skylake-E ve Kaby Lake-E serisi profesyonel işlemciler, LGA2066 soket türüne geçiş yapacak.
2 yıl
7,5b
1
9
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in profesyonellere hitap eden E serisi işlemcileri, bilindiği üzere orijinal serilerin piyasaya çıkışından bir müddet sonra satışa sunuluyor. Son olarak, Broadwell-E serisi işlemciler piyasaya çıkmış ve son kullanıcıya yönelik olarak ilk 10 çekirdekli işlemciyi getirmişti. Skylake sonrasında ise önemli değişiklikler var.

Sızdırılan sunumlara göre, 14nm üretim sürecine sahip Skylake-E ve Kaby Lake-E serisi profesyonel işlemciler, LGA2066 soketine geçiş yapacak. Daha önceki E serisi işlemciler, LGA2011 soket versiyonlarını kullanmaktaydı.

Bugüne kadar profesyonel serilerde, E-EP-EX şeklinde isimlendirmeler görmekteydik. Yeni nesillerde Intel’in sadece X şeklinde bir isimlendirme kullandığı dikkat çekiyor. Bu durumda tüm E serisinin X olarak adlandırılması şaşırtıcı olmayacaktır.

Sunumlara bakıldığında, 2066 pinli soketleri destekleyecek olan Kaby Lake-X işlemcilerin 4 çekirdekli olacağı ve Turbo Boost 2.0 ile geleceği görülüyor. Skylake-X işlemcilerde ise 6, 8 ve 10 çekirdekli işlemciler olacak. Dikkat çeken nokta ise, her iki seri de Basin Falls adında yeni bir platformu temel alıyor.

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2066 pinli soketlerin yanı sıra, yeni çipsetleri de barındıracak olan Basin Falls, 10 adede kadar USB 3.0 portu, 24 adede kadar PCIe Gen 3 hattı, 8 adede kadar SATA Gen 3 portu gibi çeşitli destekler sunuyor. Bununla birlikte, Basin Falls platformu en erken gelecek yılın ikinci yarısında piyasada olacak. Bu bakımdan, Skylake-X veya Kaby Lake-X serisinin hangisi önce çıkacaksa, en erken gelecek yıl sonlarını bulacak.

Tabloda dikkat çeken diğer bir detay ise, ana akım bilgisayarlara hitap edecek Kaby Lake-S işlemcilerin, 4 çekirdekli ve 95W TDP değerine sahip olacağı. Kaby Lake işlemcilerin, Intel 200 serisi çipsetler ile gelecek ve 100 serisi çipsetlere de uyumlu olacağı daha önce dile getirmişti. Bu sızıntı da, onu teyit etmiş oldu.

14nm sürecini henüz tamamlamayan Intel’in şu anda ilk sırasında Kaby Lake işlemcilerin piyasaya çıkışı var. 200 serisi çipsetler ile yılın sonlarına doğru gelecek olan Kaby Lake işlemcileri, ardından Skylake-X veya Kaby Lake-X serileri takip edecek. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/high-end-skylake-processors-to-get-yet-another-socket.html Yorum Yaz
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atof 2 yıl en beğenilen
neden şaşırmadım acaba
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selahattın ısık 2 yıl
2066 dan 2011 cikar 55 yapar ve Intel in tuketiciye yeni igneleri hayirli ugurlu olsun...


Sirf millet tepki gostwrmesin diye fazladan inge eklemistir.Gercekte gerekli olan 1 veya 2 ignedir...
2066 dan 2011 cikar 55 yapar ve Intel in tuketiciye yeni igneleri hayirli ugurlu olsun...Sirf millet tepki gostwrmesin diye fazladan inge...
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DUBLO 2 yıl
socket değiştirmiş neden acaba ? nede olsa aliyor koyunlar.
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DUBLO 2 yıl
socket değiştirmiş neden acaba ? nede olsa aliyor koyunlar.
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zulfu_kartal 2 yıl
İNTEL YENİ İŞLEMCİ YENİ SOCET YENİ ANAKART OLAN HEP SON KULLANICIYA
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erce.erdem 2 yıl
Pek supriz olmadi alistik :D
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Mixus 2 yıl
daha fazla pin daha fazla performans daha fazla para.
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alemburda34 2 yıl
Oh ne guzel yeni yontemi bulmus bunlar
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ydagli42 2 yıl
Yine masraf yolu güzüktü.
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OldGamers86 2 yıl
Maşallah. Boyna soket değiştiriyorlar. :)
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selahattın ısık 2 yıl
2066 dan 2011 cikar 55 yapar ve Intel in tuketiciye yeni igneleri hayirli ugurlu olsun...


Sirf millet tepki gostwrmesin diye fazladan inge eklemistir.Gercekte gerekli olan 1 veya 2 ignedir...
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atof 2 yıl en beğenilen
neden şaşırmadım acaba
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