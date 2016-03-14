Ankara saldırısı, dijital dünyayı nasıl etkiledi?

Haber Editörü
Gerçek dünyada yaşanan olaylar artık dijital dünyayı fazlasıyla etkiliyor. İnsanların dijital cihazlara kolay erişimi sayesinde, çok hızlı bir haberleşme ağı kurulurken, yönetimler de belirli nedenlerden ötürü aşırılığı önleme çabasına girişiyor. Dün Ankara'da yaşanan terör saldırısı bunun en son örneği.
Ankara Valiliğinden verilen bilgilere göre, saat 18.45 civarında, Ankara'daki Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında meydana gelen bombalı terör saldırısı sonucunda 37 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 civarında da yaralı vatandaşımız bulunuyor.
Patlama bölgesine yakın kullanıcıların ilk bilgileri paylaşması sonrasında hızlanan Twitter'da, Ankara etiketi dünya gündemine yerleşti. Ardından çeşitli görseller Facebook ve Twitter üzerinde dolaşmaya başladı. Saat 21.00 sularında ise Gölbaşı Sulh Ceza mahkemesinin, patlama görselleri nedeniyle Facebook ve Twitter'a erişim engeli kararı aldığı duyuruldu. Bir süre kısıtlı bir şekilde devam eden erişim, ilerleyen saatlerde ise eski haline döndü.
Ayrıca Bkz. "Skype kurucusundan yeni bir güvenli iletişim uygulaması"
Facebook ise, patlama sonrasında Güvendeyim hizmetini kullanıma sundu. Daha önce de gördüğümüz bu hizmet, patlama bölgesine yakın kullanıcıların, bir nevi ben hayattayım deme şeklini ifade ediyor. Kullanıcılar güvendeyim butonunu tıkladıktan sonra, listesindeki arkadaşlarına güvende olduklarına dair mesajlar gidiyor. Ankara gibi kalabalık bir şehirde, Güvendeyim hizmeti de oldukça büyük bir iletişim trafiği oluşturdu.
Geçmişi yıllarda, yaşanan bu tür olayların ilk haberlerini sadece ulusal basından öğrenebilirdik. Artık interneti ve akıllı telefonu olan herkes, sosyal medya muhabiri diye tabir edebileceğimiz şekilde haberleri tüm dünyaya duyurabiliyor. Diğer taraftan, sosyal ağlar da artık büyük felaketler için çeşitli haberleşme hizmetleri geliştirmiş durumda. Bu sayede, büyük bir haberleşme ağı ile karşı karşıyayız.
Patlama bölgesine yakın kullanıcıların ilk bilgileri paylaşması sonrasında hızlanan Twitter'da, Ankara etiketi dünya gündemine yerleşti. Ardından çeşitli görseller Facebook ve Twitter üzerinde dolaşmaya başladı. Saat 21.00 sularında ise Gölbaşı Sulh Ceza mahkemesinin, patlama görselleri nedeniyle Facebook ve Twitter'a erişim engeli kararı aldığı duyuruldu. Bir süre kısıtlı bir şekilde devam eden erişim, ilerleyen saatlerde ise eski haline döndü.
Ayrıca Bkz. "Skype kurucusundan yeni bir güvenli iletişim uygulaması"
Facebook ise, patlama sonrasında Güvendeyim hizmetini kullanıma sundu. Daha önce de gördüğümüz bu hizmet, patlama bölgesine yakın kullanıcıların, bir nevi ben hayattayım deme şeklini ifade ediyor. Kullanıcılar güvendeyim butonunu tıkladıktan sonra, listesindeki arkadaşlarına güvende olduklarına dair mesajlar gidiyor. Ankara gibi kalabalık bir şehirde, Güvendeyim hizmeti de oldukça büyük bir iletişim trafiği oluşturdu.
Geçmişi yıllarda, yaşanan bu tür olayların ilk haberlerini sadece ulusal basından öğrenebilirdik. Artık interneti ve akıllı telefonu olan herkes, sosyal medya muhabiri diye tabir edebileceğimiz şekilde haberleri tüm dünyaya duyurabiliyor. Diğer taraftan, sosyal ağlar da artık büyük felaketler için çeşitli haberleşme hizmetleri geliştirmiş durumda. Bu sayede, büyük bir haberleşme ağı ile karşı karşıyayız.
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Dijital dünyası batsın,eskiden dijitalmi vardı ülkede,ama huzur vardı,gene garbanlık,yoksulluk vs vardı ama bu kadar huzursuzluk,gerginlik hiç bi zaman yoktu,keşke internet vs olmasa gene de huzur,refah olsa yaşayan insanların kafası rahat olsa keşke,görebilecekmiyiz bir gün acaba,hiç umutlu değilim açıkçası,hala hiç bir şey olmamış gibi davranıyor sorumlular ve onları destekleyen kesim,eskiden olsa halkımızla üstesinden gelebilirdik diyecemde o halkın gözü hiçbir olumsuzluğu görmez oldu,survivordu,maçtı,sosyal medyaydı tek gündemi bunlar oldu.
sürekli yayın ve haber yasağı zaten zihniyeti gözler önüne seriyor.
Ekrem usta bi satirda keske yazinin basina bi bassagligi dileydin. Biliyorum mesgulsun haldir haldir iphone 7 haberi ariyorsundur netten de onuda araya sIKISTIRSAYDIN bari.