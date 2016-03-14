Ankara saldırısı, dijital dünyayı nasıl etkiledi?



Gerçek dünyada yaşanan olaylar artık dijital dünyayı fazlasıyla etkiliyor. İnsanların dijital cihazlara kolay erişimi sayesinde, çok hızlı bir haberleşme ağı kurulurken, yönetimler de belirli nedenlerden ötürü aşırılığı önleme çabasına girişiyor. Dün Ankara'da yaşanan terör saldırısı bunun en son örneği.

Ayrıca Bkz.

"Skype kurucusundan yeni bir güvenli iletişim uygulaması"

Ankara Valiliğinden verilen bilgilere göre, saat 18.45 civarında, Ankara'daki Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında meydana gelen bombalı terör saldırısı sonucunda 37 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 civarında da yaralı vatandaşımız bulunuyor.Patlama bölgesine yakın kullanıcıların ilk bilgileri paylaşması sonrasında hızlanan Twitter'da, Ankara etiketi dünya gündemine yerleşti. Ardından çeşitli görseller Facebook ve Twitter üzerinde dolaşmaya başladı. Saat 21.00 sularında ise Gölbaşı Sulh Ceza mahkemesinin, patlama görselleri nedeniyle Facebook ve Twitter'a erişim engeli kararı aldığı duyuruldu. Bir süre kısıtlı bir şekilde devam eden erişim, ilerleyen saatlerde ise eski haline döndü.ise, patlama sonrasındahizmetini kullanıma sundu. Daha önce de gördüğümüz bu hizmet, patlama bölgesine yakın kullanıcıların, bir nevi ben hayattayım deme şeklini ifade ediyor. Kullanıcılar güvendeyim butonunu tıkladıktan sonra, listesindeki arkadaşlarına güvende olduklarına dair mesajlar gidiyor. Ankara gibi kalabalık bir şehirde, Güvendeyim hizmeti de oldukça büyük bir iletişim trafiği oluşturdu.Geçmişi yıllarda, yaşanan bu tür olayların ilk haberlerini sadece ulusal basından öğrenebilirdik. Artık interneti ve akıllı telefonu olan herkes, sosyal medya muhabiri diye tabir edebileceğimiz şekilde haberleri tüm dünyaya duyurabiliyor. Diğer taraftan, sosyal ağlar da artık büyük felaketler için çeşitli haberleşme hizmetleri geliştirmiş durumda. Bu sayede, büyük bir haberleşme ağı ile karşı karşıyayız.