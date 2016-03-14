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Ankara saldırısı, dijital dünyayı nasıl etkiledi?

Dün akşam saatlerinde Ankara'daki Kızılay Güvenpark otobüs duraklarına yapılan bombalı terör saldırısı sonrasında, sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gerçek dünyada yaşanan olaylar artık dijital dünyayı fazlasıyla etkiliyor. İnsanların dijital cihazlara kolay erişimi sayesinde, çok hızlı bir haberleşme ağı kurulurken, yönetimler de belirli nedenlerden ötürü aşırılığı önleme çabasına girişiyor. Dün Ankara'da yaşanan terör saldırısı bunun en son örneği.
Ankara Valiliğinden verilen bilgilere göre, saat 18.45 civarında, Ankara'daki Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında meydana gelen bombalı terör saldırısı sonucunda 37 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 civarında da yaralı vatandaşımız bulunuyor. 

Patlama bölgesine yakın kullanıcıların ilk bilgileri paylaşması sonrasında hızlanan Twitter'da, Ankara etiketi dünya gündemine yerleşti. Ardından çeşitli görseller Facebook ve Twitter üzerinde dolaşmaya başladı. Saat 21.00 sularında ise Gölbaşı Sulh Ceza mahkemesinin, patlama görselleri nedeniyle Facebook ve Twitter'a erişim engeli kararı aldığı duyuruldu. Bir süre kısıtlı bir şekilde devam eden erişim, ilerleyen saatlerde ise eski haline döndü.

Ayrıca Bkz. "Skype kurucusundan yeni bir güvenli iletişim uygulaması"
Facebook ise, patlama sonrasında Güvendeyim hizmetini kullanıma sundu. Daha önce de gördüğümüz bu hizmet, patlama bölgesine yakın kullanıcıların, bir nevi ben hayattayım deme şeklini ifade ediyor. Kullanıcılar güvendeyim butonunu tıkladıktan sonra, listesindeki arkadaşlarına güvende olduklarına dair mesajlar gidiyor. Ankara gibi kalabalık bir şehirde, Güvendeyim hizmeti de oldukça büyük bir iletişim trafiği oluşturdu.

Geçmişi yıllarda, yaşanan bu tür olayların ilk haberlerini sadece ulusal basından öğrenebilirdik. Artık interneti ve akıllı telefonu olan herkes, sosyal medya muhabiri diye tabir edebileceğimiz şekilde haberleri tüm dünyaya duyurabiliyor. Diğer taraftan, sosyal ağlar da artık büyük felaketler için çeşitli haberleşme hizmetleri geliştirmiş durumda. Bu sayede, büyük bir haberleşme ağı ile karşı karşıyayız.
 

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redoracle 3 yıl en beğenilen
Dijital dünyası batsın afedersşnizde keşke önce bi başsağlığı,taziye yazısı yayınlasaydınız.

Dijital dünyası batsın,eskiden dijitalmi vardı ülkede,ama huzur vardı,gene garbanlık,yoksulluk vs vardı ama bu kadar huzursuzluk,gerginlik hiç bi zaman yoktu,keşke internet vs olmasa gene de huzur,refah olsa yaşayan insanların kafası rahat olsa keşke,görebilecekmiyiz bir gün acaba,hiç umutlu değilim açıkçası,hala hiç bir şey olmamış gibi davranıyor sorumlular ve onları destekleyen kesim,eskiden olsa halkımızla üstesinden gelebilirdik diyecemde o halkın gözü hiçbir olumsuzluğu görmez oldu,survivordu,maçtı,sosyal medyaydı tek gündemi bunlar oldu.
Dijital dünyası batsın afedersşnizde keşke önce bi başsağlığı,taziye yazısı yayınlasaydınız.Dijital dünyası batsın,eskiden dijitalmi vardı ülkede,am...
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i_lenker 3 yıl
görseller dolandı ve erişim yasaklandı, bu saçmalık sadece türkiyede var, hükümet mısırdaki gibi twitterdan devrilecek diye korkuyorlar herhalde.
sürekli yayın ve haber yasağı zaten zihniyeti gözler önüne seriyor.
görseller dolandı ve erişim yasaklandı, bu saçmalık sadece türkiyede var, hükümet mısırdaki gibi twitterdan devrilecek diye korkuyorlar herhalde.sürekli ya...
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Yanıtla +25
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Kasatka 3 yıl
Ulan bi misafir geldiginiz de bile evinize aniden direkt mutfak kapisini vs yi ortup kapiyi acmadan hemen evde ki daginikligi en azindan rezillik boyutundan anlasilabilir boyutuna getirip oyle aciyorsunuz da Devletimiz onca insanin oldugu vucut parcalarinin her tarafta oldugu her yerin (SEHITLERIMIZ diycem cunki inancimuzda masum insanin gelip sebepsiz yere oldurulmesine de SEHIT TANIMI yapmistir) kanlariyla kaplandigi bir alanda goruntu alimini engellemesini TWITER dan bize darbe yapilmasina baglamak da nedir MAL a baglamaktan baska.
Ekrem usta bi satirda keske yazinin basina bi bassagligi dileydin. Biliyorum mesgulsun haldir haldir iphone 7 haberi ariyorsundur netten de onuda araya sIKISTIRSAYDIN bari.
Ulan bi misafir geldiginiz de bile evinize aniden direkt mutfak kapisini vs yi ortup kapiyi acmadan hemen evde ki daginikligi en azindan rezillik boyutundan anl...
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aycibin 3 yıl
çok başımız sağolsun.ancak anlamış değilim,milli yas ilan edilmemesinin özel bir sebebi var mı?

bir arkadaşımın facebook postu çok hoşuma gitti paylaşiyim:

"çocuğunuz radyoda "çok sert kınıyoruz" açıklamasını duyup size kınayınca ne yapılıyor diye sorunca ne cevap veriyorsunuz?"
1 Yanıt Yanıtla
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Glorfindel1907 3 yıl aycibin
aycibin

çok başımız sağolsun.ancak anlamış değilim,milli yas ilan edilmemesinin özel bir sebebi var mı?

bir arkadaşımın facebook postu çok hoşuma gitti paylaşiyim:

"çocuğunuz radyoda "çok sert kınıyoruz" açıklamasını duyup size kınayınca ne yapılıyor diye sorunca ne cevap veriyorsunuz?"

Niye yas ilan edilsin'ki en yüksek makamlardaki insanlar çıkmış terörle yaşamaya alışmak zorundayız diye açıklama yapıyorlar milleti böyle olaylara alıştırmak için ve bu millet buna alışırsa sonumuz ırak veya suriye'den farklı olmayacak lakin bunu anlamayanlar var hala hep mağdur olanlar lanet olsun hepsine söyleyecek söz yok artık bunlara.
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zultaran 3 yıl
saruman_me
bakıyorum da ke-MAL istein biride lanet olsun şu terör e lanet olsun onları destekleye ne ne yaparlar sa yapsınlar bizdeki birlik ve beraberliği asla bozamaz lar diyeceklerine yine işkembe den atıp tutmaya hükümeti suçlamaya aynen devam ediyor lar..yapıcak bişi yok adamlar da 90 yıldır beyin terk ekmek almaya giden bir uçağı düşürdük diye nerdeyse rusya vatandaşı olacaklar dı..yazıklar olsun demek dahi istemiyorum zaten onlara olan olmuşş

O uçağın nelere mal olduğundan haberin yok,siktir boktan suriye'yi komple almış gibi atıp tutuyorsun.
Aslında bu işler için seni suçlasak daha mantıklı demi,seni fedai seni
Terörün kendisi sensin dostum kendisi,senin 90 yıldır aynı beyin dediğin yurtta sulh dünyada sulh sözünü düstur edinmiş insanlardır.Ondan sonra ağlarsın birlik beraberlik diye böyle.Bizim abdesimizden şüphemiz yokki namazımızdan olsun o yüzden sen o birlik berberlik sözünü kendin gibi abdesti olmayanlara öğret.
1 Yanıt Yanıtla +1
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1080p 3 yıl zultaran
zultaran

saruman_me

bakıyorum da ke-MAL istein biride lanet olsun şu terör e lanet olsun onları destekleye ne ne yaparlar sa yapsınlar bizdeki birlik ve beraberliği asla bozamaz lar diyeceklerine yine işkembe den atıp tutmaya hükümeti suçlamaya aynen devam ediyor lar..yapıcak bişi yok adamlar da 90 yıldır beyin terk ekmek almaya giden bir uçağı düşürdük diye nerdeyse rusya vatandaşı olacaklar dı..yazıklar olsun demek dahi istemiyorum zaten onlara olan olmuşş


O uçağın nelere mal olduğundan haberin yok,siktir boktan suriye'yi komple almış gibi atıp tutuyorsun.
Aslında bu işler için seni suçlasak daha mantıklı demi,seni fedai seni
Terörün kendisi sensin dostum kendisi,senin 90 yıldır aynı beyin dediğin yurtta sulh dünyada sulh sözünü düstur edinmiş insanlardır.Ondan sonra ağlarsın birlik beraberlik diye böyle.Bizim abdesimizden şüphemiz yokki namazımızdan olsun o yüzden sen o birlik berberlik sözünü kendin gibi abdesti olmayanlara öğret.


Bu yuzden o sozu dustur edinenenler ulkenin anasini 80 lere kadar aglatti tek bir civi cakmadi doguyu koruculara terk edip meclis iradesi ustunde ki kurumlara kendi ideolojisindeki islam dusmanlarini yerlestirip diledigini fisledi diledigini serbest birakti diledigini rezil etti isine gelince Şekil gelmeyince ESAS dedi ne Asil bu ulkenin VIRÜSÜ kenesidirler.Millet bunu gordu gec masallari.
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zultaran 3 yıl
serafon
Bu ülkede huzur vardı diyenler ne öneriyorlar acaba? Yanlış anlaşılmasın hükümet doğru ya da yanlışlarından bahsetmiyorum. Batının ya da rusya vb nin bize dikte ettiği şekilde hareket etmenin, edilgen olmanın, hiçbir şeye karışmamanın huzur getireceğini zannedenler çok yanılıyorlar. Onlar daha çok aman benim kafam ağrımasın mantığıyla hareket edenler. Zorluğa katlanmadan rahatlığa erişilmez. Dün İrana sayıp sövenler. İran ı bitmiş yaşanmaz zannedenler, bugün İran kendini kabul ettirince İranı methetmeye başladılar. Bu şekilde sürekli algı operasyonlarıyla oradan oraya savrulmak, önüne atılanla yetinmek vs.. sizin onurunuza gururunuza dokunmuyor olabilir ama benim dokunuyor. Bunlarla uğraşacağımıza doğru olanı tespit edip, zorluklara göğüs gerip kendimizi kabul ettirmenin yoluna bakmalıyız aksi halde ipimiz başkasının elindeyken hiçbir zaman gerçekten rahata erişemeyiz!
e
Bekir Hazar senmisin.nasıl piskopatlarsınız siz ya...Ne elde edildi peki elde edileni bana söylermisiniz yetinilmedi şimdiye kadar da yani ne umuyorsun komşularda barış olmamasından.Ben sana elde edileni söyleyeyim sadece elde edilen kan ve zulüm.Sizin gibilerin kafası Yurtta sulh dünyada sulh sözünü silmek isteyen hitler kafasıyla hareket edenlerdir,Atatürk ilke ve inkilaplarını ilkellik ve gerilik olarak göstermek isteyenlerdir.Neyse siz ne olduğunuzu benden daha iyi biliyorsunuz.
Madem o kadar etkendiler,kendi kararlarını kendileri alabilenlerdi kim tutuyordu sizi girseydinizya savaşa suriyede orda ırakta iranda,o örgütü bu örgütü destekleyeceklerine onlara silah pazarlayacaklarına.Emin ol bu kadar insan ölmezdi savaşa girilmiş olsaydı.Çok etken oldukları için tabi savaşa o yüzden girilmemiştir.Bu hükümetin ipi hiç olmadığı kadar abd'nin elindedir. Algı operasyonu diye cahil insanları veya böyle kurgu şeyleri çok seven Türk insanını kandırmak ve kendilerinin ceplerini doldurmak bu insanların asıl etken olduğu şey emin ol başka bişey değil.
Yanıtla +1
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kadirirdem 3 yıl
önce bir baş sağlıgı,taziye mesajı yazın yazık be.....
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zdniz 3 yıl
az önce tv yi açtım haberlerde hiç bir şey olmamış gibi bahsediyorlar YAZIKLAR OLSUN BAŞIMIZDAKİLERE kandili bombalamış neyi bombalıyon sen dağı taşımı şimdiye kadar halkını satan heryerde imajımızı yerle bir eden bir devlet yapısı olmamışdır tek sorumlusuda başımızdaki başkanlık sevdalılarıdır ülke şavaşa gidiyo hala daha başka seylerin peşindeler lanet olsun başkada bişey söylenmez
Yanıtla +9
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Glorfindel1907 3 yıl
İşin özeti: Bakanım bomba patlamış ölüler varmış, Boşver normal bir olay yayın yasağı koyun interneti yavaşlatın başka birşeye gerek yok.
Yanıtla +4
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Mesudum 3 yıl
serafon
Bu ülkede huzur vardı diyenler ne öneriyorlar acaba? Yanlış anlaşılmasın hükümet doğru ya da yanlışlarından bahsetmiyorum. Batının ya da rusya vb nin bize dikte ettiği şekilde hareket etmenin, edilgen olmanın, hiçbir şeye karışmamanın huzur getireceğini zannedenler çok yanılıyorlar. Onlar daha çok aman benim kafam ağrımasın mantığıyla hareket edenler. Zorluğa katlanmadan rahatlığa erişilmez. Dün İrana sayıp sövenler. İran ı bitmiş yaşanmaz zannedenler, bugün İran kendini kabul ettirince İranı methetmeye başladılar. Bu şekilde sürekli algı operasyonlarıyla oradan oraya savrulmak, önüne atılanla yetinmek vs.. sizin onurunuza gururunuza dokunmuyor olabilir ama benim dokunuyor. Bunlarla uğraşacağımıza doğru olanı tespit edip, zorluklara göğüs gerip kendimizi kabul ettirmenin yoluna bakmalıyız aksi halde ipimiz başkasının elindeyken hiçbir zaman gerçekten rahata erişemeyiz!

Bunları ben düşünmek zorunda değilim. Düşünsem de yapabileceklerim kısıtlı. Benim düşündüğüm, ülkemde günlük yaşantıma devam ederken ölümün terör yoluyla gelmesinden çekinmek değil. Düz, basit bir ölümü tercihe ederim. Hasta olayım, trafik kazası olsun, elektrik çarpsın vs. Ama birilerinin diklenmek adına kör kurşunları içeri aldığı meydan okumaların bedelini ödemeyeyim.
Bildiğim çok sayıda büyük devlet var ve onların halkı pek de böyle bedeller ödemiyorlar. Yine de bizden çok daha söz sahibi durumdalar. Ola ki başlarına bizim her gün yaşadığımızın onda biri geldi, hemen bütün dünya ve arka safta biz birleşip baş sağlığı diliyoruz, omuz omuz yürüyoruz, donumuza kadar aranmamıza ses çıkarmıyoruz.
Büyümenin bedeli bunlar değil... Bunlar uçmanın bedeli, haddini bilmemenin, küçük hesaplarla büyük oynamanın, bencilliğin, ayrımcılığın, yazık olmuşluğun!
Çarelerin tükendiği anca çareleri yaratanın bizi kurtarmasını niyaz ediyor ve umuyoruz.
Yanıtla +2
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serafon 3 yıl
Bu ülkede huzur vardı diyenler ne öneriyorlar acaba? Yanlış anlaşılmasın hükümet doğru ya da yanlışlarından bahsetmiyorum. Batının ya da rusya vb nin bize dikte ettiği şekilde hareket etmenin, edilgen olmanın, hiçbir şeye karışmamanın huzur getireceğini zannedenler çok yanılıyorlar. Onlar daha çok aman benim kafam ağrımasın mantığıyla hareket edenler. Zorluğa katlanmadan rahatlığa erişilmez. Dün İran'a sayıp sövenler. İran ı bitmiş yaşanmaz zannedenler, bugün İran kendini kabul ettirince İran'ı methetmeye başladılar. Bu şekilde sürekli algı operasyonlarıyla oradan oraya savrulmak, önüne atılanla yetinmek vs.. sizin onurunuza gururunuza dokunmuyor olabilir ama benim dokunuyor. Bunlarla uğraşacağımıza doğru olanı tespit edip, zorluklara göğüs gerip kendimizi kabul ettirmenin yoluna bakmalıyız aksi halde ipimiz başkasının elindeyken hiçbir zaman gerçekten rahata erişemeyiz!
Yanıtla +1
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mementopolis 3 yıl
FaceBook'ta kendini reklam yapti. U.S'a da Vatandaslaina Ankara Terör Bölgesi diye gitmeyin oraya diye uyari yapsin saka gibi.
Resim Kaynak iPhonedo. :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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reisssss 3 yıl
dün facebook giiti korktum bende bihada gelmiyecek diye bugün gelmiş
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Kasatka 3 yıl
Ulan bi misafir geldiginiz de bile evinize aniden direkt mutfak kapisini vs yi ortup kapiyi acmadan hemen evde ki daginikligi en azindan rezillik boyutundan anlasilabilir boyutuna getirip oyle aciyorsunuz da Devletimiz onca insanin oldugu vucut parcalarinin her tarafta oldugu her yerin (SEHITLERIMIZ diycem cunki inancimuzda masum insanin gelip sebepsiz yere oldurulmesine de SEHIT TANIMI yapmistir) kanlariyla kaplandigi bir alanda goruntu alimini engellemesini TWITER dan bize darbe yapilmasina baglamak da nedir MAL a baglamaktan baska.
Ekrem usta bi satirda keske yazinin basina bi bassagligi dileydin. Biliyorum mesgulsun haldir haldir iphone 7 haberi ariyorsundur netten de onuda araya sIKISTIRSAYDIN bari.
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haciyusu 3 yıl
yok arkadaş 1ay içinde hemen hemen araları 2km olan ve başkentin kalbin de bomba patlaması cumhriyet tarihinde görülmemiştir yok böyle rahatlık 1 kişin hırs arzu isteklerini yerine getirebilmek adına kaos ortamı oluşturmak için oynan bir oyun
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