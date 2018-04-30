İnternet kafelerden yüksek ücret aldığı iddia edilen Microsoft hakkında Rekabet Kurulu kararı

Proje dâhilinde Windows 7 Professional, Microsoft Office Pro Plus gibi çözümler satışa sunulmuş, Windows Live Essentials ile de MSN, mail, fotoğraf ve video arşivi, kişi yönetimi, not gibi uygulamalar da önerilen yazılım olarak kafelere kurulmaya başlanmıştı. Microsoft’un lisanslı yazılımları birbirine bağlı olarak satması (Windows + Office gibi) ve Türkiye’deki internet kafe yazılımı fiyatlarının yurt dışındaki fiyatlardan çok daha yüksek olması tepkilere neden olmuştu.
Soruşturma sonuçlandı
Rekabet Kurulu’na taşınan 3+ projesi 2012 yılında Microsoft tarafından sonlandırıldı. 2011 yılında söz konusu faaliyetler incelenmiş ve soruşturma açılmamasına kara verilmişti. Danıştay bu kararı iptal etmiş ve sonrasında Rekabet Kurulu tarafından 3+ projesi ile ilgili olarak 2017 yılında soruşturma açılmıştı.
Microsoft hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı ve Microsoft’un Rekabet Hukuku kurallarını ihlâl etmediği ve dolayısıyla idari para cezası uygulamasına gerek olmadığına karar verildi.
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Özet.