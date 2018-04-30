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İnternet kafelerden yüksek ücret aldığı iddia edilen Microsoft hakkında Rekabet Kurulu kararı

Microsoft’un internet kafelerden yüksek lisans ücreti istemesi ile ilgili Rekabet Kurulu hakkında açılan soruşturma sonuçlandı. Soruşturma, Microsoft'un 3+ projesi ile ilgili olarak açılmıştı.
1 yıl
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Diğer Yazılım
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft’un internet kafelere destek vermek ve kafe sahiplerinin uygun fiyata lisanslı Microsoft yazılımları alabilmesini sağlamak için Microsoft tarafından başlatılan 3+ projesi hakkında açılan Rekabet Kurulu soruşturması sonuçlandı. Microsoft'un pazardaki hakim durumunu kötüye kullanarak Türkiye'deki internet kafelerden daha yüksek ücret istediği iddia ediliyordu. 

Proje dâhilinde Windows 7 Professional, Microsoft Office Pro Plus gibi çözümler satışa sunulmuş, Windows Live Essentials ile de MSN, mail, fotoğraf ve video arşivi, kişi yönetimi, not gibi uygulamalar da önerilen yazılım olarak kafelere kurulmaya başlanmıştı. Microsoft’un lisanslı yazılımları birbirine bağlı olarak satması (Windows + Office gibi) ve Türkiye’deki internet kafe yazılımı fiyatlarının yurt dışındaki fiyatlardan çok daha yüksek olması tepkilere neden olmuştu.

Danıştay’ın tutanakları arasında yer alan iddialarda Microsoft'un yazılımları birlikte satma stratejisini diğer ülkelerde uygulamadığı ve bunun sonucunda lisans ücretleri arasında uçurum meydana geldiğine dair iddialar bulunuyor. Bu iddialarda Endonezya'da 56 dolara satılan yazılımın fiyatının Türkiye’de 100 dolar olmasına ilişkin ifadeler yer alıyor.

Soruşturma sonuçlandı

Rekabet Kurulu’na taşınan 3+ projesi 2012 yılında Microsoft tarafından sonlandırıldı. 2011 yılında söz konusu faaliyetler incelenmiş ve soruşturma açılmamasına kara verilmişti. Danıştay bu kararı iptal etmiş ve sonrasında Rekabet Kurulu tarafından 3+ projesi ile ilgili olarak 2017 yılında soruşturma açılmıştı.

Microsoft hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı ve Microsoft’un Rekabet Hukuku kurallarını ihlâl etmediği ve dolayısıyla idari para cezası uygulamasına gerek olmadığına karar verildi.



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esmerbuyucu 1 yıl en beğenilen
"Microsoft hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı ve Microsoft’un Rekabet Hukuku kurallarını ihlâl etmediği ve dolayısıyla idari para cezası uygulamasına gerek olmadığına karar verildi."
Özet.
"Microsoft hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı ve Microsoft’un Rekabet Hukuku kurallarını ihlâl etmediği ve dolayısıyla idari para cezası uygulamasına gere...
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elektrontan 1 yıl
Olmayan haberi haber yapmaya çalışan kişiye yazıklar olsun.
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darkaura 1 yıl
adalet mi cok geriden geliyor, donanimhaber mi? windows live essentials, msn, windows 7, internet cafe sanki 10 yil oncesinin haberini okur gibiyim.
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DH Misafiri 1 yıl
2.el yazılım alsınlar 2.el yazılım artık yasak ve ülkemizde kullanılabiliyor. Yargıtay kararı var google dan bakabilirisiniz.
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Bay Robot 1 yıl
Orijinal windows kullanan internet kafe var mı?
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smart1978 1 yıl
Yuksek ucret aslinda gizli vergilerdir... Yoksa boyle bir karar cikmasinin bir aciklamasi yoktur.
Yurtdisi fiyatlarii ile kiyaslarken biliyoruz ki yurtdisindaki vergilerden fazlasi ve dolayli vergilerin cok asiri cesit cesit olmasi vs yuzunden Turkiye de hersey daha pahalidir . Yani suclama yapilacaksa vergi affi veren ama vergisini odeyenleri de enayi yerine koyan iktidar ile mevcut asiri bol turlu turlu vergi kalemleriyle ucretlerin yukselmesidir. Enflasyon da artmis ayrica ...
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fthkn 1 yıl
İnternet kafeler aynı taksiler gibi Türkiye'de. leş pis düzensiz yerler. Sanki bir kafe sektörü varmış da Microsoft bunu baltalıyormuş gibi anlatıyorlar. Bir de Türkiye'de rekabet varmış gibi rekabet kurulu oluşturmuşlar. Aynen adalet olmadığı halde adalet kurumlarının olması gibi. Her iş rant ve tekelcilikle yürüyor Türkiye'de. Keşke gerçekleri en başında öğrenmemizi sağlayan bir iyilik örgütlenmesi olsa dünyada. eğitim hayatının başında öğrensek asla tökezlemeyiz hayatta.
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TetraYazilim 1 yıl
Microsoft bu haberi beğendi, haberi beğenen microsoft, haber çok beğenildi bilin bakalım kim tarafından tabiki microsoft.
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darkaura 1 yıl
adalet mi cok geriden geliyor, donanimhaber mi? windows live essentials, msn, windows 7, internet cafe sanki 10 yil oncesinin haberini okur gibiyim.
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interwap 1 yıl
Rekabet kurumu MS'u aklamak için elinden geleni yapmış gibi görünüyor.
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lterlemez 1 yıl
Yani kazığı yemeye devam ediyoruz demek bu...
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Logic_Man 1 yıl
Microsoft bunu beğendi
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whoisata 1 yıl
Nesi haber bunun
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