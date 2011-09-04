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İnternet kavramını baştan aşağı değiştiren Google 13 yaşına bastı

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Hayatına 4 Eylül 1998 yılında sıradan bir arama motoru olarak başlayan ve kendisine fazla şans tanınmayan Google bugün 13. yılını kutluyor ve internet kavramını sonsuza kadar değiştirdi.

13 yıl önce bugün internetin şimdiki kadar yaygın olarak kullanılmadığı bir dönemde popüler iki arama motoru Yahoo ve AOL idi. AOL Instant Messenger - AIM en çok kullanılan sohbet uygulamasıydı. İnsanlar kendilerini ifade etmek için GeoCities platformunda siteler oluşturarak birbirlerine komşu oluyordu.

4 Eylül 1998 tarihinde Larry Page ve Sergey Brin başvuruda bulunarak Google Inc adlı şirketlerinin kuruluşu için ilk adımı attı ve bir yatırımcı tarafından ilk yatırımları olan 100 000 dolar hesaplarına yatırıldı. Bu parayı kanuni teminat için kullandılar.

Sergey Brin ve Larry Page 1995 yılında Stanford'da bir arama hizmeti kurmayı görüşmek için biraraya geldiklerinde aldıkları karar gereği Haziran 1996 tarihinde BackRub adlı servisi hizmete sokmuşlardı. Daha sonra isim Google olarak değiştirildi ve sayfa numaralarından tanıdığımız 1 ve 0 lardan oluşan matematiksel figür kullanılmaya başlandı.

1998 yılında Kaliforniya Menlo Park şehrinde bir garajda hayata geçen Google'ın ilk çalışanı ise Craig Silverstein olmuştu. 1999 yılında Google, Perkins şirketinden 25 milyon dolar fon elde etti. 2000 yılında URL indeksi 1 milyara ulaşan Google, Yahoo'nun da arama motoru sağlayıcısı haline geldi. 

Bu tarihten sonra hızla büyüyen Google; Labs, Adsense, Maps, Gmail, Android, YouTube, Google+ servisleri ile milyarlarca kişiye hizmet sunar hale geldi. Evlerde bile Google'da arama yapmak artık tavsiye edilir oldu. Geliştirdiği arama motoru algoritması ise SEO tarihini baştan yazdı.

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