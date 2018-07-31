İnternet tabanlı servisler hava yolu şirketlerine 15 milyar dolar kazandırabilir

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Bankacılıktan ticarete, sağlıktan otomobile kadar bir dizi sektör son on yılda önemli bir dijital dönüşümden geçti. Karada meydana gelen bu dijital dönüşüm artık yavaş yavaş gökyüzüne de taşınmaya başlıyor. Havacılık sektörüne yönelik ürünler geliştiren Honeywell şirketi ve onun iş ortağı Inmarsat'ın talebi üzerine Londra Ekonomi Okulu'nun yaptığı çalışmaya göre dijital dönüşümün havacılık sektöründeki yansıması havayolu şirketlerine milyarlarca dolarlık tasarruf getirebilir.





Ne gibi avantajlar sağlıyor?

Connected Aircraft isimli hizmetiyle uçaklarda internetin verimli bir şekilde kullanılmasını hedefleyen Honeywell bu hizmeti ile sadece yolcuların uçuş esnasında e-postalarını kontol etmesini, sosyal medyada dolaşmasını ve film izlemesini sağlamıyor. Aynı zamanda havayolu şirketleri için oldukça maliyetli olan filo yönetimi, uçuş güvenliği, yolcu ve mürettebat deneyimi gibi konularda da destek sağlıyor.





Bu kapsamda Connected Aircraft, havayolu şirketlerine uçağın havadaki ve karadaki operasyonları sırasında ciddi bir destek sağlamayı vadediyor. Örneğin pilotların türbülanstan kaçınmak için uçuş yollarını ayarlamasına yardımcı olabilecek gerçek zamanlı hava durumu takibi ve en uygun rotayı belirleyerek yakıt masraflarını azaltma gibi hizmetler sunan Connected Aircraft'ın en büyük faydalarından biri ise bakım sürecini kısaltmak.





Londra Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan rapora göre uçuş sonrasında bakıma alınan her bir uçak bakım operasyonları ve yedek parça temini için beklerken havayolu şirketinin operasyonları aksadığından bakıma alınan her bir uçak şirket için saat başına 150 bin dolara varan zarar anlamına geliyor. Honeywell ise Connected Aircraft'tan faydalanan uçakların henüz uçuş sırasında tahmini arızaları karadaki ekiplere bildirebileceğini ve uçak karaya indiği anda zaten gerekli hazırlığın yapılmış olacağını belirtiyor. Böylece bakım operasyonları kısa sürebilir ve yedek parça temini için harcanan vakit azalabilir.





8.5 milyar litre yakıt tasarrufu

Türk Hava Yolları'nın da 2016 yılından beri hizmet aldığı Honeywell'in, uçaklarda sunduğu internet tabanlı servisler sayesinde havayolu şirketlerinin yılda 15 milyar dolara varan tasarruf sağlayabileceğini vurgulayan Londra Ekonomi Okulu yakıt penceresinden bakıldığında da çarpıcı bir sonuca ulaşmış. Araştırmacılara göre yakıt verimliliğine ilişkin servislerle yılda yüzde 2.5 oranında daha az yakıt kullanılabilir. 8.5 milyar litre daha az yakıt anlamına gelen bu oran sayesinde karbondioksit salınımı da yılda 21.3 milyon ton azaltılabilir.

https://www.forbes.com/sites/marisagarcia/2018/06/20/airlines-could-save-15-billion-per-year-by-offering-better-wi-fi/#12badf9b7792