İnternete sızan iPhone 5 kılıfları Foxconn'dan çalınan prototipe göre hazırlanmış olabilir

Apple'ın yeni iPhone 5 modelini 4 Ekim'de merkezinde yapacağı bir etkinlikle dünyaya tanıtacağı kesinleşti. iPhone 5 modeliyle ilgili bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Hangisinin gerçek olduğu 4 Ekim'den sonra belli olacak.





İddiaların diğer bir boyutu aksesuar alanında ortaya çıkıyor. Aksesuar pazarındaki iddialar donanımı değil sadece kasa yapısını ilgilendiriyor. Son zamanlarda internete sızan kılıf modellerinin kaynağının ise Foxconn tesislerinden çalınan bir iPhone 5 prototipi olduğu belirtiliyor.





M.I.C. Gadget sitesinin bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Foxconn işçilerinden birisinin iPhone 5 prototipini kaybetmiş görüntüsü altında kaçırarak bir kılıf üreticisine sattığı belirtiliyor.





Olayda Çin'in Shenzhen eyaleti Futian bölgesindeki Foxconn fabrikasında çalışan bir işçi, prototipi çalarak kamufle edilmiş bir kılıf içerisinde iPhone 4 gibi gösteriyor ve fabrikadan dışarı kaçırıyor. Söylenenlere göre prototip olduğu için içerisinde A4 işlemcisi bulunuyor.





İşçi telefonun yazılımını siliyor, takip edilmemek için GPS donanımını pasif hale getiriyor ve 3100$ karşılığında bir kılıf üreticisine satıyor. Foxconn bu olay duyulduktan sonra sorumluları cezalandırıyor. Ardından da bilindiği üzere güvenlik güçleri olayın peşine düşmüştü.





Damla şeklindeki kasa tasarımının bu yolla sızdırılmış olduğu belirtiliyor. Apple daha önce iPhone 4 modelinin barda unutulması ve iPad 2 modelinin bilgilerinin sızdırılması olaylarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Apple hepsinde de hukuk mücadelesini sonuna kadar takip etti ve sorumluların cezalandırılmasını sağladı.



