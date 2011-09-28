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İnternete sızan iPhone 5 kılıfları Foxconn'dan çalınan prototipe göre hazırlanmış olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
1
64
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternete sızan iPhone 5 kılıfları Foxconn'dan çalınan prototipe göre hazırlanmış olabilir
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Apple'ın yeni iPhone 5 modelini 4 Ekim'de merkezinde yapacağı bir etkinlikle dünyaya tanıtacağı kesinleşti. iPhone 5 modeliyle ilgili bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Hangisinin gerçek olduğu 4 Ekim'den sonra belli olacak.

İddiaların diğer bir boyutu aksesuar alanında ortaya çıkıyor. Aksesuar pazarındaki iddialar donanımı değil sadece kasa yapısını ilgilendiriyor. Son zamanlarda internete sızan kılıf modellerinin kaynağının ise Foxconn tesislerinden çalınan bir iPhone 5 prototipi olduğu belirtiliyor.

M.I.C. Gadget sitesinin bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Foxconn işçilerinden birisinin iPhone 5 prototipini kaybetmiş görüntüsü altında kaçırarak bir kılıf üreticisine sattığı belirtiliyor. 

Olayda Çin'in Shenzhen eyaleti Futian bölgesindeki Foxconn fabrikasında çalışan bir işçi, prototipi çalarak kamufle edilmiş bir kılıf içerisinde iPhone 4 gibi gösteriyor ve fabrikadan dışarı kaçırıyor. Söylenenlere göre prototip olduğu için içerisinde A4 işlemcisi bulunuyor.

İşçi telefonun yazılımını siliyor, takip edilmemek için GPS donanımını pasif hale getiriyor ve 3100$ karşılığında bir kılıf üreticisine satıyor. Foxconn bu olay duyulduktan sonra sorumluları cezalandırıyor. Ardından da bilindiği üzere güvenlik güçleri olayın peşine düşmüştü.

Damla şeklindeki kasa tasarımının bu yolla sızdırılmış olduğu belirtiliyor. Apple daha önce iPhone 4 modelinin barda unutulması ve iPad 2 modelinin bilgilerinin sızdırılması olaylarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Apple hepsinde de hukuk mücadelesini sonuna kadar takip etti ve sorumluların cezalandırılmasını sağladı.
İnternete sızan iPhone 5 kılıfları Foxconn'dan çalınan prototipe göre hazırlanmış olabilir
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İnternete sızan iPhone 5 kılıfları Foxconn'dan çalınan prototipe göre hazırlanmış olabilir
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pEgaTR 8 yıl en beğenilen
Bugüne kadar çıkan asparagas haberler içersinde en mantılı olanı bu gibi görünüyor . Ya sabır , 6 gün kaldı :-))
Kim ne derse desin Apple bu işi biliyor arkadaş , dünya resmen 4 ekime kitlendi , böyle bir reklam becerisi , aklı az görülmüş bişeydir , 25 değil bence 30 Milyon satarsa kimse şaşırmasın , çünki insanlar hırs yaptılar , donanım olarak beklentileri karşılayamasa bile deli satıcak bu alet !
Bugüne kadar çıkan asparagas haberler içersinde en mantılı olanı bu gibi görünüyor . Ya sabır , 6 gün kaldı :-))Kim ne derse desin Apple bu işi biliyor ar...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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mcff 8 yıl
Yanıtla +10
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Batuist 8 yıl
pEgaTR

Bugüne kadar çıkan asparagas haberler içersinde en mantılı olanı bu gibi görünüyor . Ya sabır , 6 gün kaldı :-))
Kim ne derse desin Apple bu işi biliyor arkadaş , dünya resmen 4 ekime kitlendi , böyle bir reklam becerisi , aklı az görülmüş bişeydir , 25 değil bence 30 Milyon satarsa kimse şaşırmasın , çünki insanlar hırs yaptılar , donanım olarak beklentileri karşılayamasa bile deli satıcak bu alet !

apple'ın yaptığı hiçbirşey yok ki! adamlar oturmuş kendi işyerlerinde kapalı kapılar arkasında çalışıyorlar.. kıyameti koparanlar dışarıda appledan bağımsız fanboy ve antifanboylar.. o kadar nefret eden bir grup varki apple'a taş atmadan duramıyorlar ve ister istemez apple'ın reklamını yapıyorlar.. tabi fanlarıda var yok değil. onlar atifanboyların kin ve nefretlerini kustukları kadar markayı savunamyorlar ama yinede taş atılan yerde onlarıda görmek mümkün. doğal olarak bu savaşta apple yine kendi yerinde çalılşıyrken sessiz sakin bir şekilde kıyamet dışarıda bu iki grup arasında çıkıyor ve ister istemez büyük reklam oluyor. ama bunu yapan apple değil.. insanlara para verip ne haber yaptırıyor nede özel antifanboy tutuyor.. sadece göz önünde olduğu olduğu için reklama ihtiyaç duymuyor ve insanlaırın kendisini izlemesini bekliyor olay bundan ibaret... yoksa apple reklam yapmıyor.. apple hiçbirşey yapmıyor olan bitenleri gülerek seyrediyorlardır kimbilir..
pEgaTRBugüne kadar çıkan asparagas haberler içersinde en mantılı olanı bu gibi görünüyor . Ya sabır , 6 gün kaldı :-))Kim ne der...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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benben2009 8 yıl
aynen öyle apple hiç reklam yapmıyor tv lerde herkesin elinde iphone4 veipad2 ler var aplle ne gerek var reklam yapsınben olsam bende yapmam
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Stanislas Xavier 8 yıl
dJ_bLoW
bu olduğu söyleniyor ama doğrumudur bilmem. inşallah bu değildir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

sadece objektifin yerine bakarak dahi bunun olmadığını anlayabilirsiniz
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volcano2K 8 yıl
iPhone 4 de ekran 326ppi ve 640×960..
1-Eski uygulamalarla sorun olmaması içinde bu oranı korumalı.
2-Retina adını koruması için 300ppi'ın altına düşmemesi lazım.
Eğer 4" ekran yapıp 640x960ı korursa 285ppi'e düşer pixel yoğunluğu.O zaman bu ekran retinadır diyemez..
Bence; ipad çözünürlüğüne çıkacak yani 768×1024 4" yaparsa da yoğunluk 320ppi ye denk gelir. Hem retina adı korunur hemde uygulamalarda sorun olmaz.
Ama kılıflardan anladığım kadarıyla 4"den büyük gibi olacak ekran..
2 model çıkmasıda olası aslında iphone 4 biliyorsunuz 2 tip CDMA ve 3G GSM/UMTS ... Buna 4G'de ekleyip tek telefonda toplarlar iphone 4 kasasını bozmadan iphone 4G olarak sunarlar diye düşünüyordum.
Ama sanırım tümünü bir arada toplayan bir çip yok..CDMA+3G GSM/UMTS bir arada var ama CDMA+4G GSM/UMTS göremedim..
iPhone 5'de çıktığından her sene olduğu gibi bir alt modelin fiyatı 100$ düşecekti..en alt modelinde üretimi duracaktı..Şu ucuz iphone olayı burda devreye girer alt model zaten 100$ düştü diyelim birde 16 ve 32 lik modelleri kaldırıp 8gb a düşürerek 100$ daha kırarlar fiyatı..
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Erasmus78 8 yıl
İki model fikri benim de aklıma yatıyor. Ancak bir şartla! Kritik donanımlar tepe seviye ile aynı olmak kaydı ile. Yani İşlemci, Ram ve GPU top model ile aynı olacakki geliştiriciler androiddeki gibi ayrı donanımlara ayrı uygulama geliştirme veya tüm chiazlarda çalışsın diye uygulamanın kalitesini düşürmek zorunda kalmasınlar.
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alpa07 8 yıl
kim ne derse desin anycool
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kımyasal 8 yıl
5 cıkınca organını satan çinli cocukların haberlerıde gelmeye başlar.yada ıp5 ıcın kızlıgını bozdurdu seklınde :D
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Daxteroy 8 yıl
Resmen pohu çıktı.
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ColDasHeLL 8 yıl
swat882
TamamSakinim Fİyatı tam olarak ne kadar olur ki?
700 euro 700 dolar 2000 tl de türkiye fiyatı olur diyorum

oyle olsa ah keske 2.5 dan girer. "hani çok iyi telefon ya."
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caves 8 yıl
Bu dedikodular pek gerçeği yansıtmıyor gibi.
Yabancı Apple ve Mac sitelerinin neredeyse tamamı 4 Ekim'de iPhone 4S'in çıkacağına emin görünüyorlar.
Yani tasarımda burada söylendiği gibi büyük değişiklikler söz konusu değil.
Yine de belli olmaz, izleyip göreceğiz...
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FRAPS 8 yıl
Eğer kılıf doğruysa ekran en\boy oranı 16/9 olacak demektir. Böyle olacağını sanmıyorum çünkü marketteki tüm uygulamalar uyumsuz olacaktır.
Kısaca kılıf tamamen sahte :)
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srwiper 8 yıl
bence iphone 5 model olarak boyutlarında büyütme olmasının sebebi farklı yelpazede modeller çıkararak isteyene büyük isteyene daha küçük tarzda bir seçenek sunarak pazardaki çeşitli kullanıcıları yeniden kazanmak
yani kısaca artık tek iphone olmayacak


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pEgaTR 8 yıl
1440x960 la gelicek büyük ihtimalle zaten , şu durumda aşağısı şahsen beni şaşırtır .
Ayrıca bu çözünürlük için de 4" veya 4.2" de mutlaka 400 üzerinde PPİ değeri olacaktırki böyle bir ekranı daha kimse görmedi :-))
Çift çekirdek , yeterli bir GPU birimi ile beraber 1 GB da RAM , zaten IOS dan bahsetmeye bile gerek yok , Apple ın en iyi yaptığı iş , mükemmel optimizasyon ile beraber acayip bir makine çıkabilir karşımıza .
Şu bahsettiklerim var ise ben her türlü alıyorum bu makineyi , ÇİN ÇON lar sağolsun :-))
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pEgaTR 8 yıl
Erasmus78
sertacarslan Bence mümkün değil, mevcut çözünürlüğün en ve boy olarak katları olmak zorunda, mevcut uygulamalarda sorun çıkarmaması için. Katlar olursa sorun yok, her bir piksel, yan yana ve alt alta eşit olarak kat kadar tekrarlanır, sonra genel frame üzerinde basit bir antialias, mükemmel sonuca ulaşılır. Tabi eski çözünürlüğe göre yazılmış programlarda (%100 vektörel değillerse) ister istemez bir flu efekti olacaktır, ama kötünün iyisi budur. Buçuklu katlar ya da kat olmayan bir çözünürlüğe geçilirse bir matematik hesabı (oran-orantı) devreye girer, ekrandaki veri vektörel değilse (mesela fotoğraf, ya da piksel bazlı bir oyun vs.) bazı pikseller 2, bazıları 3er kez tekrarlanmak zorunda kalınır, geometri bozulur, antialias da bir işe yaramaz, görüntü berbat olur. En/boy oranının sabit olması kurtarmaz yani bence. Edit : Antialiası görüntü işlem anlamında kullandım herkesçe bilindiği için, tek görüntü işleme tekniği antialias değil elbette.
O kadar detaylı bir bilgim yok bu konuda. Sizin söylediklerinizden yola çıkarsak durum şöyle; Ekran boyutu değişecek ise Appstore uygulamaları nedeni ile çöznürlük hem ende hem de boyda en az 1er kat artmak zorunda. (Buçuklu katlar veya tam olmayan katlar kurtarmıyor dediniz) Bu demektir ki yeni çözünürlük : 1920x1280 piksel olmalı! Bu da; 4.0 de : 577PPi 4.2 de : 550PPi 4.3 de : 537PPi 4.4 de : 524PPi 4.5 de : 513PPi demektir. Böyle bir ekranın yapılmasının zorluğunu bir kenara bırakırsak başlıca sorunlarımız şunlar; 1- Bu ekranın ihtiyaç duyacağı işlem gücünü sağlayacak yeterlilike işlemci, ram ve GPU var mı? 2- Bu ekranın ihtiyaçlarını görecek bileşenleri bulsak bile böyle bir cihaza yeterli süre enerji sağlayacak kapasitede bir batarya o hacme girecek mi? Yani eğer bu iş tam olmayan katsayılardaki artış ile olmuyor ise çözünürlük değişmeyecek demektir. Çözünürlük değişmeyecek ise Apple muhtemelen PPi değerini korumak isteyeceğinden boyutları da artırmayacak demektir.

Size göre Apple İphone4 ü yeniden piyasaya sürecek yani öylemi ?
Çözünürlük kesinlikle artacaktır , öyle olmak zorunda . 1920x1280 de şuan için imkansız gibi olduğuna görede büyük ihtimal buçuklu bir çözünürlük gelicektir .
bana göre apple bu yazılım optimizasyonunu kısa sürede ve başarı ile yapabilicek bir altyapıya ve güce sahip .
Kendi tahminim 1440x960 olması yönünde . Tabii varsayım bunlar !
Bukadar merak ve beklemeden sonra beklentileri karşılaması gerekir diye düşünüyorum , umarımda güzel bişey çıkar ortaya !
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