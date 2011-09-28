İnternete sızan iPhone 5 kılıfları Foxconn'dan çalınan prototipe göre hazırlanmış olabilir

Haber Editörü
Apple'ın yeni iPhone 5 modelini 4 Ekim'de merkezinde yapacağı bir etkinlikle dünyaya tanıtacağı kesinleşti. iPhone 5 modeliyle ilgili bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Hangisinin gerçek olduğu 4 Ekim'den sonra belli olacak.
İddiaların diğer bir boyutu aksesuar alanında ortaya çıkıyor. Aksesuar pazarındaki iddialar donanımı değil sadece kasa yapısını ilgilendiriyor. Son zamanlarda internete sızan kılıf modellerinin kaynağının ise Foxconn tesislerinden çalınan bir iPhone 5 prototipi olduğu belirtiliyor.
M.I.C. Gadget sitesinin bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Foxconn işçilerinden birisinin iPhone 5 prototipini kaybetmiş görüntüsü altında kaçırarak bir kılıf üreticisine sattığı belirtiliyor.
Olayda Çin'in Shenzhen eyaleti Futian bölgesindeki Foxconn fabrikasında çalışan bir işçi, prototipi çalarak kamufle edilmiş bir kılıf içerisinde iPhone 4 gibi gösteriyor ve fabrikadan dışarı kaçırıyor. Söylenenlere göre prototip olduğu için içerisinde A4 işlemcisi bulunuyor.
İşçi telefonun yazılımını siliyor, takip edilmemek için GPS donanımını pasif hale getiriyor ve 3100$ karşılığında bir kılıf üreticisine satıyor. Foxconn bu olay duyulduktan sonra sorumluları cezalandırıyor. Ardından da bilindiği üzere güvenlik güçleri olayın peşine düşmüştü.
Damla şeklindeki kasa tasarımının bu yolla sızdırılmış olduğu belirtiliyor. Apple daha önce iPhone 4 modelinin barda unutulması ve iPad 2 modelinin bilgilerinin sızdırılması olaylarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Apple hepsinde de hukuk mücadelesini sonuna kadar takip etti ve sorumluların cezalandırılmasını sağladı.
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Kim ne derse desin Apple bu işi biliyor arkadaş , dünya resmen 4 ekime kitlendi , böyle bir reklam becerisi , aklı az görülmüş bişeydir , 25 değil bence 30 Milyon satarsa kimse şaşırmasın , çünki insanlar hırs yaptılar , donanım olarak beklentileri karşılayamasa bile deli satıcak bu alet !
apple'ın yaptığı hiçbirşey yok ki! adamlar oturmuş kendi işyerlerinde kapalı kapılar arkasında çalışıyorlar.. kıyameti koparanlar dışarıda appledan bağımsız fanboy ve antifanboylar.. o kadar nefret eden bir grup varki apple'a taş atmadan duramıyorlar ve ister istemez apple'ın reklamını yapıyorlar.. tabi fanlarıda var yok değil. onlar atifanboyların kin ve nefretlerini kustukları kadar markayı savunamyorlar ama yinede taş atılan yerde onlarıda görmek mümkün. doğal olarak bu savaşta apple yine kendi yerinde çalılşıyrken sessiz sakin bir şekilde kıyamet dışarıda bu iki grup arasında çıkıyor ve ister istemez büyük reklam oluyor. ama bunu yapan apple değil.. insanlara para verip ne haber yaptırıyor nede özel antifanboy tutuyor.. sadece göz önünde olduğu olduğu için reklama ihtiyaç duymuyor ve insanlaırın kendisini izlemesini bekliyor olay bundan ibaret... yoksa apple reklam yapmıyor.. apple hiçbirşey yapmıyor olan bitenleri gülerek seyrediyorlardır kimbilir..