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İnternette nasıl görünüyorsunuz? Google'a sorun

İnternet denilince akla gelen ilk isim olan ve yaptığımız aramalarla bizi bizden iyi tanıyan Google, bu uçsuz bucaksız sanal alemde nasıl görüneceğiniz ile alakalı özel bir sayfa açtı.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternette nasıl görünüyorsunuz? Google'a sorun

İnternet devi Google, kullanıcılarının internette görünen kişisel bilgilerini tek bir merkez üzerinde toplayan “Hakkımda” sayfasını hayata geçirdi.

https://aboutme.google.com adresi üzerinden erişilebilen sayfa, Google görünülürlüğünüzü değiştirmenize ya da diğer bir deyişle yönetmenize imkan tanıyor. Sayfa üzerinde cinsiyet, doğum günü, iş iletişim bilgileri, kişisel iletişim bilgileri, iş geçmişi, yerler ve siteler gibi bilgiler herkese açık ya da gizli olarak ayarlanabiliyor. 

Yapılan değişikleri YouTube, Hangouts ve Google Drive gibi popüler Google temelli servislere de uygulayan Hakkımda sayfası, reklamlara kadar özelleştirme seçenekleri veriyor ve böylece sizinle alakalı olarak sadece görmek istediğiniz reklamlar karşınıza çıkartılıyor. Sayfa üzerinde Google servislerinde görünen isim ve profil fotoğrafı da değiştirilebilirken, Google+’da sunulan altyapı artık tüm Google servislerine yayılarak yönetim kolaylığı sağlanmış oluyor.

Google’ın yeni Hakkımda sayfası birçok kullanıcıdan olumlu tepikleri alıyor. Siz de artık Google ve servislerinde nasıl görünüceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.

http://www.trustedreviews.com/news/aboutme-page-updates-enables-google-privacy-tweaks-across-multiple-apps?source=rss Yorum Yaz
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ø 3 yıl en beğenilen
İfşa Team bunu beğendi.
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Zendo 3 yıl
Daha olgunlaşmamış bi yenilik
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Patren 3 yıl
zaten bir telefona baksam netde hemen o telefonların satış reklamları çıkıyor,daha ne kadar daha izlecen google sıf reklam için yapmışlar bunu bize faydası yok
1 Yanıt Yanıtla +3
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BARIŞ55 3 yıl Patren
patren

zaten bir telefona baksam netde hemen o telefonların satış reklamları çıkıyor,daha ne kadar daha izlecen google sıf reklam için yapmışlar bunu bize faydası yok

O işi o kadar ilerlettiler ki nerelerden neler çıkıyor.

İlla android kullanmanıza gerek yok. Her yerdeler.

Dünyanın patlamayan bir balonu varsa o da google dır arkadaş. Ancak sektörler çöker de internet önemsizleşirse ayvayı yer.
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Altaylılar 3 yıl
Daha yararlı şeylere kafalarını yorsunlar bence
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ø 3 yıl
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