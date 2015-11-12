İnternette nasıl görünüyorsunuz? Google'a sorun

İnternet devi Google, kullanıcılarının internette görünen kişisel bilgilerini tek bir merkez üzerinde toplayan “Hakkımda” sayfasını hayata geçirdi.





https://aboutme.google.com adresi üzerinden erişilebilen sayfa, Google görünülürlüğünüzü değiştirmenize ya da diğer bir deyişle yönetmenize imkan tanıyor. Sayfa üzerinde cinsiyet, doğum günü, iş iletişim bilgileri, kişisel iletişim bilgileri, iş geçmişi, yerler ve siteler gibi bilgiler herkese açık ya da gizli olarak ayarlanabiliyor.





Yapılan değişikleri YouTube, Hangouts ve Google Drive gibi popüler Google temelli servislere de uygulayan Hakkımda sayfası, reklamlara kadar özelleştirme seçenekleri veriyor ve böylece sizinle alakalı olarak sadece görmek istediğiniz reklamlar karşınıza çıkartılıyor. Sayfa üzerinde Google servislerinde görünen isim ve profil fotoğrafı da değiştirilebilirken, Google+’da sunulan altyapı artık tüm Google servislerine yayılarak yönetim kolaylığı sağlanmış oluyor.





Google’ın yeni Hakkımda sayfası birçok kullanıcıdan olumlu tepikleri alıyor. Siz de artık Google ve servislerinde nasıl görünüceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.

http://www.trustedreviews.com/news/aboutme-page-updates-enables-google-privacy-tweaks-across-multiple-apps?source=rss