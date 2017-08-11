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İnternetten tüketici hakem heyetlerine başvuru nasıl yapılır?

Tüketicilerin her türlü işleminde yaşadığı sorunu gidermek için görevlendirilen tüketici hakem heyetlerine başvurular kolaylaşıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
1 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İnternetten tüketici hakem heyetlerine başvuru nasıl yapılır?
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Tüketici hakem heyetleri bugüne kadar tüketicilerin kurumlarla yaşadığı anlaşmazlıklarda düğümün çözüldüğü önemli bir nokta oldu. İşin mahkemeye gitmesine gerek kalmadan çözüme yanaşmayan kurumlar karşısında tüketicilerin hakkını gözetmeye çalışan kuruma ulaşmak artık çok daha kolay bir hale geliyor.

Daha önce şahsen, avukatlar aracılığı ile veya posta yoluyla yapılabilen başvurular artık kolaylıkla elektronik ortamdan da yapılabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Nasıl Yapılır?

Tüketicilerin e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili ekrandan başvurularını gönderebilmesi olanaklı hale geldi. Kullanıcılar “Tüketici Şikâyeti Uygulaması”na gidip “Tüketici Şikâyeti Başvuruları” adımından başvurularını gerçekleştirebiliyor. E-devlet üzerinden giriş yaptığınız giriş yaptığınız için kişisel bilgileriniz zaten otomatik olarak doldurulmuş olarak geliyor. Size sadece şikayetinizi detaylı bir şekilde açıklamak kalıyor. 

İnternetten tüketici hakem heyetlerine başvuru nasıl yapılır?
 

Elden başvurmaktan hiçbir farkı olmayan ve yasal bir dayanağı olan başvuru sonuçları kısa süre içerisinde gerekli iletişim bilgileriniz üzerinden size aktarılıyor ve sorununuzun çözümüne dair gerekli tüm adımlar atılıyor.

Kullanıcılar maddi bir değer belirtirken söz konusu meblağ döviz cinsinden ise başvurunun gönderildiği günkü Merkez Bankası döviz satış kuru baz alınacak. Süreçteki artıştan veya düşüşten etkilenme durumu tüketici/kurum aleyhine veya lehine söz konusu olmayacak.

İnternetten tüketici hakem heyetlerine başvuru nasıl yapılır?
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Bu gelişme, ilçe merkezlerindeki kaymakamlıklarda veya il merkezlerindeki Tüketici Hakem Heyeti noktalarına gitmeye üşenen veya vakti olmadığı için başvuru yapamayan tüketicileri harekete geçirme noktasında önemli bir adım olabilir.



https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr/Tuketici/KisiselBilgi Yorum Yaz
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derepaca 1 yıl en beğenilen
Bu konu sitede bir yere sabitlensin, malum Türk şirketlerin müşteri politikasını biliyoruz.. Herkesin bilmesi gereken bilgiler.
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Exterminio 1 yıl
Keşke tüketici hakem heyeti gibi, belediyeler veya siyasi kimliği olan insanlar hakkında da şikayette bulunabileceğimiz yaptırım gücü olan bir kurum olsa. Bazı insanlar kendilerini kontrol eden veya yargılayan herhangi bir güçle karşılaşmadıkları için keyifleri estiğince davranabiliyorlar, insanları ve insan haklarını hiçe sayabiliyorlar
Keşke tüketici hakem heyeti gibi, belediyeler veya siyasi kimliği olan insanlar hakkında da şikayette bulunabileceğimiz yaptırım gücü olan bir kurum olsa. Bazı ...
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ercument007 1 yıl
Özensiz yazılmış bir yazı. Sadece e-devlet tarafında yer alan link görülüp yazılmış gibi. Buradan yapılan başvurulardan sonra tüm belgelerin elden teslim edilmesi gerekiyor. Burası kaydı tutup size numara veriyor ve takibi kolaylaştırıyor sadece. Eğer burada başvuru yaptıktan sonra 15 gün içerisinde belgeleri götürmez iseniz başvuru iptal ediliyor. Ayrıca dendiği gibi imzalı belge istiyorlar. İnternet başvurusu sonarsı o formu imzalayıp teslim ediyorsunuz.
E-devletteki bu yerin amacı kayıt işlemlerini ve takibini kolaylaştırıp vatandaşların tam bilgi girmesini sağlamak. Nasıl dilekçe yazacağım sorusuna gerek kalmadan hazır sorular ile sizden almaları gereken tüm bilgileri alıyorlar bu işe yarıyor.
Özensiz yazılmış bir yazı. Sadece e-devlet tarafında yer alan link görülüp yazılmış gibi. Buradan yapılan başvurulardan sonra tüm belgelerin elden teslim edilme...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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programmer_onur 4 ay
Buradaki ifadeye göre ıslak veya e-imza gerekmiyor, zaten E-Devlet üzerinden giriliyor: kanalb.com.tr/...
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boyka06 10 ay
Son durum nedir şimdi,e-devletten başvurunca belgeleri de pdf olarak yükleyince ayrıca gitmek gerekiyor mu?
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osmanlıminder 9 ay boyka06
Daha önce ocak ayında e devlet üzerinden başvuru yaptım gerekli olan şeyleri yükledim tebligat geldi bugün müracaat dosyanızla ilgili fatura ve servis fişleri ile birlikte tüketici hakem heyetine gelmeniz bilgilerinize rica ederim diye yazı geldi aradım gelmeniz lazım vs firmayla uzlaştım dedim olsun başvuru iptali için gelin dedi
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Extralarge 12 ay
Arkadaşlar havale ile alinan ürün ve siparis iptal edildikten ne kadar süre sonunda başvurabiliriz ? Yani sipariş iptalinden sonra kanuni bir başvurma süresi varmıdır ?
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canınıyerim 1 yıl
Edevletten başvuruyu tamamlayınca belgeyi yazdırıp imzaladıktan sonra elden teslim etmemiz gerekiyor mu?
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DH Misafiri 1 yıl
Merhabalar benim bir sorum olacak;
Ürün iade talebinde bulunmak amacıyla bir dilekçe oluşturdum E-Devlet üzerinden
Başvuru Sahibinin Talebi kısmını ''Bedel İadesini İçeren Sözleşmeden Dönme'' olarak kaydettim. Doğru mudur? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen...
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aslanoto 1 yıl
çok iyi ya E Devlet çalişiy
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JimmyJimmy 1 yıl
Arkadaşlar merhaba.
Eksik bilgilerle başvuru yaptım ve başvurum haksız bulunmuş.
Ama kesinlikle haklı olduğumu düşünüyorum.
Acaba sıfırdan mı başvurayım ?
Malumunuz tekrardan itiraz edersem 180 lira bir meblağ çıkıyor karşıma.
Bunun bir süresi var mıydı ? Yani sıfırdan başvururken alışverişten geçen süre en geç ne kadar olmalı ?
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CeyKalDa 1 yıl JimmyJimmy
JimmyJimmy
Arkadaşlar merhaba.
Eksik bilgilerle başvuru yaptım ve başvurum haksız bulunmuş.
Ama kesinlikle haklı olduğumu düşünüyorum.
Acaba sıfırdan mı başvurayım ?
Malumunuz tekrardan itiraz edersem 180 lira bir meblağ çıkıyor karşıma.
Bunun bir süresi var mıydı ? Yani sıfırdan başvururken alışverişten geçen süre en geç ne kadar olmalı ?

dün e-devlet üzerinden şikayet dilekçemi ibraz ettiğim thh den görevli telefonla arayarak
sen ikametinin olduğu ilçenin thh ne şikayet edeceksin bu yanlış olmuş
ben de bugüne kadar başka thh lerden bir sürü karar çıkardığımı hatta icraya verdiğimi söyleyince
onlar da tüketici mahkemesine itiraz ederlerse sırf bu yüzden kaybedersin dedi
baktım telefonda tartışma faydasız tamam kardeşim dedim
hemen ardından vakit kaybetmeden yine e-devlet üzerinden ombudsman a thh ni şikayet ettim ve başvurumun işleme alınmasını talep ettim
daha önce başka thh leri ombudsman a şikayet ettim ve fazla zaman kaybetmeden hakkımı vermişlerdi
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programmer_onur 1 yıl
E-Devlet üzerinden THH'ye başvuru yapıp sonuç alan arkadaşlar var mı?
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Leopard2A6 1 yıl
Beyler e-devlet üzerinden başvuru yaptım ve gerekli belgeleri elden verdim fakat şimdi baktığımda e-devletteki formda ''Başvuranın İmzaası'' kısmı boş.Bana orada bişey de imzalatmadılar.Tekrar kaymakamlığa gitmeli miyim yoksa imza olması şart değil mi ?
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ali9949 1 yıl
takıp
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