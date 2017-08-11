İnternetten tüketici hakem heyetlerine başvuru nasıl yapılır?

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Tüketici hakem heyetleri bugüne kadar tüketicilerin kurumlarla yaşadığı anlaşmazlıklarda düğümün çözüldüğü önemli bir nokta oldu. İşin mahkemeye gitmesine gerek kalmadan çözüme yanaşmayan kurumlar karşısında tüketicilerin hakkını gözetmeye çalışan kuruma ulaşmak artık çok daha kolay bir hale geliyor.

Daha önce şahsen, avukatlar aracılığı ile veya posta yoluyla yapılabilen başvurular artık kolaylıkla elektronik ortamdan da yapılabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Nasıl Yapılır?

Tüketicilerin e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili ekrandan başvurularını gönderebilmesi olanaklı hale geldi. Kullanıcılar “Tüketici Şikâyeti Uygulaması”na gidip “Tüketici Şikâyeti Başvuruları” adımından başvurularını gerçekleştirebiliyor. E-devlet üzerinden giriş yaptığınız giriş yaptığınız için kişisel bilgileriniz zaten otomatik olarak doldurulmuş olarak geliyor. Size sadece şikayetinizi detaylı bir şekilde açıklamak kalıyor.

Elden başvurmaktan hiçbir farkı olmayan ve yasal bir dayanağı olan başvuru sonuçları kısa süre içerisinde gerekli iletişim bilgileriniz üzerinden size aktarılıyor ve sorununuzun çözümüne dair gerekli tüm adımlar atılıyor.

Kullanıcılar maddi bir değer belirtirken söz konusu meblağ döviz cinsinden ise başvurunun gönderildiği günkü Merkez Bankası döviz satış kuru baz alınacak. Süreçteki artıştan veya düşüşten etkilenme durumu tüketici/kurum aleyhine veya lehine söz konusu olmayacak.

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Bu gelişme, ilçe merkezlerindeki kaymakamlıklarda veya il merkezlerindeki Tüketici Hakem Heyeti noktalarına gitmeye üşenen veya vakti olmadığı için başvuru yapamayan tüketicileri harekete geçirme noktasında önemli bir adım olabilir.





https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr/Tuketici/KisiselBilgi