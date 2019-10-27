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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13'teki tasarım değişikliği, e-postaların yanlışlıkla silinmesine neden oluyor

    Apple'ın geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu iOS 13 işletim sistemi beraberinde birçok hata getirdi. Bunlardan biri de kullanıcıların e-postalarını yanlışlıkla silmelerine neden oluyor.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13'teki tasarım değişikliği, e-postaların yanlışlıkla silinmesine neden oluyor
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    Teknoloji devi Apple'ın iOS 13 güncellemesi ile birlikte zor bir dönem geçirdiğini söylemek mümkün. iPhone kullanıcılarının yüzde 50'sinin yükseltme yaptığı iOS işletim sisteminin son sürümü birçok hatayı da beraberinde getirdi ve bunlardan biri de yeni tasarım kaynaklı.

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    Can sıkan bir değişiklik

    Önceki haberlerimizde de duyurduğumuz üzere iOS 13, üçüncü taraf klavyelere tam erişim sağlamak ve hatta kredi kartı bilgilerini başkalarının görebilmesi gibi bir takım hatalar barındırıyordu. Ortaya çıkan yeni durumu bunlarla aynı kefeye koymasak da, bir tasarım hatası olduğunu söylemek mümkün. E-posta yanıtlama düğmesinin hemen soluna eklenen çöp kutusu seçeneği, kullanıcıların e-postlarını yanlışlıkla silmelerine neden oluyor.

    iOS 13'teki tasarım değişikliği, e-postaların yanlışlıkla silinmesine neden oluyor
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    Bu tarz sorunlar yaşayan kullanıcı sayısı ise oldukça fazla diyebiliriz. Kullanıcılar kas hafızası nedeniyle sürekli çöp kutusu simgesine tıklamaktan şikayetçiler ve bu durumun Apple tarafından bir an önce düzeltilmesini bekliyorlar. Eğer bu tarz bir sorun yaşıyorsanız, ayarlardaki "silmeden önce sor" seçeneğini aktif duruma getirerek kısmen de olsa bu hatanın önüne geçebilirsiniz.



    https://twitter.com/MarcusSmithKTLA/status/1185365872099020801 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MR.BERK 10 sa.
    Sorun silinmesi değil, inatla silinmeyen postalar.
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