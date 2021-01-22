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    iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri belli oldu

    Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümünü Haziran ayında duyurmaya hazırlanıyor. Fransız iPhoneSoft portalı, iOS 15 güncellemesi almayacak iPhone ve iPad modellerinin listesini yayınladı.
    22 Ocak 2021, 17:30 (Güncellendi, 20 Haziran, 10:40)
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    iPad
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri
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    Apple merakla beklenen iOS 15 güncellemesini Haziran ayında duyurmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl, The Verifier internet sitesi yeni sürüme yükseltilmeyecek modellerle ilgili bir rapor yayınlamıştı. iOS 15 yaklaştıkça bu konuyla ilgili sızıntıların sayısı artıyor.

    Fransız iPhoneSoft portalının haberine göre Apple A9 işlemciye sahip iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (2016) modelleri iOS 15'e yükseltilmeyecek. Ayrıca sırasıyla A8, A8X ve A9 işlemcilerle donatılmış iPad mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 tabletler de güncellemeyi almayacak.

    iOS 15 alacak iPhone modelleri

    • 2021 iPhone serisi
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone SE (2020)
    • iPod touch (7. nesil)

    iPadOS 15 uyumlu tabletler:

    • 2021 iPad serisi
    • 12.9 inç iPad Pro
    • 9.7, 10.5 ve 11 inç iPad Pro
    • iPad Air 3
    • iPad Air 4
    • iPad 6/7/8
    • iPad mini 5

    iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri
    Tam Boyutta Gör

    iOS 15'e güncellenmeyecek telefonlar:

    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (2016)

    iPadOS 15'e güncellenmeyecek tabletler:

    • iPad mini 4
    • iPad Air 2
    • iPad 5


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    daysleeperxp 2 gün önce

    Gökçekin robotları bizi korurdu ne gerek vardı böyle işlere

    tolder 3 gün önce

    MaşaAllah

    kazuya58 3 gün önce

    70km den ateşlemişler

    G
    Gt95 4 gün önce

    chp heykelleri bizi koruru ne gerek vardı bunlara ne gerici bir iş böyle

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    24385 kez okundu.
    34 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    güncelleme, ios 15 ve
    4 etiket daha ipados 15 Apple iPhone iOS / OS X / tvOS / watchOS
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