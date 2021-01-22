iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri belli oldu

- iPadOS 15 uyumlu tabletler:
- iOS 15'e güncellenmeyecek telefonlar:
- iPadOS 15'e güncellenmeyecek tabletler:
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Haber Editörü
Apple merakla beklenen iOS 15 güncellemesini Haziran ayında duyurmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl, The Verifier internet sitesi yeni sürüme yükseltilmeyecek modellerle ilgili bir rapor yayınlamıştı. iOS 15 yaklaştıkça bu konuyla ilgili sızıntıların sayısı artıyor.
Fransız iPhoneSoft portalının haberine göre Apple A9 işlemciye sahip iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (2016) modelleri iOS 15'e yükseltilmeyecek. Ayrıca sırasıyla A8, A8X ve A9 işlemcilerle donatılmış iPad mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 tabletler de güncellemeyi almayacak.
iOS 15 alacak iPhone modelleri
- 2021 iPhone serisi
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (2020)
- iPod touch (7. nesil)
iPadOS 15 uyumlu tabletler:
- 2021 iPad serisi
- 12.9 inç iPad Pro
- 9.7, 10.5 ve 11 inç iPad Pro
- iPad Air 3
- iPad Air 4
- iPad 6/7/8
- iPad mini 5
iOS 15'e güncellenmeyecek telefonlar:
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (2016)
iPadOS 15'e güncellenmeyecek tabletler:
- iPad mini 4
- iPad Air 2
- iPad 5
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