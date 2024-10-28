Android 16 ile Dinamik Ada benzeri canlı bildirimler gelecek

Android 16 ile canlı bildirimler gelecek
Android Authority'nin Android 15 QPR1 Beta 3 sürümünden elde ettiği bilgiye göre, Zengin Sürekli Bildirimler, uygulamaların durum çubuğunda yalnızca bir simgeden daha fazlasını göstermesine olanak tanıyan yeni bir API. Bu API, uygulamaların durum çubuğunda, kendi metnine ve arka plan rengine sahip canlı bildirimler sunmasına izin verecek.
Her ne kadar bu özellik, Apple'dan kopyalanmış gibi gözükse de, durum çubuğunda canlı bildirim özelliği, Apple'ın Dinamik Ada'yı tanıtmasından bir sene önce Android 12 ile gelmiş ve telefonda görüşürken, aramanın süresinin durum çubuğunda gösterilmesini sağlamıştı. Yine de Google'ın bu özelliği bütün uygulamalar için kullanıma sunacak olmasında iPhone'un Dinamik Ada özelliğinin payının olduğu şüphesiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu