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    Anlık Bildirim

    Android 16 ile Dinamik Ada benzeri canlı bildirimler gelecek

    Google, Android 16 ile birlikte bildirimleri iPhone'daki Dinamik Ada benzeri bir yapıya kavuşturarak Zengin Sürekli Bildirimler (Rich Ongoing Notifications) özelliğini kullanıma sunacak.
    Android 16 ile Dinamik Ada benzeri canlı bildirimler gelecek
    Google, gelecek yılki Android 16 güncellemesi ise bildirimleri iPhone'daki Dinamik Ada (Dynamic Island) benzeri bir yapıya kavuşturarak Zengin Sürekli Bildirimler (Rich Ongoing Notifications) özelliğini kullanıma sunacak.

    Android 16 ile canlı bildirimler gelecek

    Android Authority'nin Android 15 QPR1 Beta 3 sürümünden elde ettiği bilgiye göre, Zengin Sürekli Bildirimler, uygulamaların durum çubuğunda yalnızca bir simgeden daha fazlasını göstermesine olanak tanıyan yeni bir API. Bu API, uygulamaların durum çubuğunda, kendi metnine ve arka plan rengine sahip canlı bildirimler sunmasına izin verecek.

    Android 16 ile Dinamik Ada benzeri canlı bildirimler gelecek Tam Boyutta Gör

    Android 16 ile Dinamik Ada benzeri canlı bildirimler gelecek
    Yeni API henüz üçüncü taraf uygulamalar için yayında olmasa da Android Authority'den Mishaal Rahman, komut satırı arayüzünü kullanarak Zengin Devam Eden Bildirimler için bazı taslaklar oluşturmayı başardı. Ekran görüntülerinde görebileceğiniz gibi, bir taksi çağırma uygulaması taksinizin gelmesinin ne kadar süreceğini gösterebilirken, bir havayolu uygulaması uçağa biniş için ne kadar zaman kaldığını durum çubuğunda gösterebilecek.

    Her ne kadar bu özellik, Apple'dan kopyalanmış gibi gözükse de, durum çubuğunda canlı bildirim özelliği, Apple'ın Dinamik Ada'yı tanıtmasından bir sene önce Android 12 ile gelmiş ve telefonda görüşürken, aramanın süresinin durum çubuğunda gösterilmesini sağlamıştı. Yine de Google'ın bu özelliği bütün uygulamalar için kullanıma sunacak olmasında iPhone'un Dinamik Ada özelliğinin payının olduğu şüphesiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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