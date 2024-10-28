Google, gelecek yılki Android 16 güncellemesi ise bildirimleri iPhone'daki Dinamik Ada (Dynamic Island) benzeri bir yapıya kavuşturarak Zengin Sürekli Bildirimler (Rich Ongoing Notifications) özelliğini kullanıma sunacak.

Android 16 ile canlı bildirimler gelecek

Android Authority'nin Android 15 QPR1 Beta 3 sürümünden elde ettiği bilgiye göre, Zengin Sürekli Bildirimler, uygulamaların durum çubuğunda yalnızca bir simgeden daha fazlasını göstermesine olanak tanıyan yeni bir API. Bu API, uygulamaların durum çubuğunda, kendi metnine ve arka plan rengine sahip canlı bildirimler sunmasına izin verecek.

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Yeni API henüz üçüncü taraf uygulamalar için yayında olmasa da Android Authority'den Mishaal Rahman, komut satırı arayüzünü kullanarak Zengin Devam Eden Bildirimler için bazı taslaklar oluşturmayı başardı. Ekran görüntülerinde görebileceğiniz gibi, bir taksi çağırma uygulaması taksinizin gelmesinin ne kadar süreceğini gösterebilirken, bir havayolu uygulaması uçağa biniş için ne kadar zaman kaldığını durum çubuğunda gösterebilecek.

Yakında diğer Android üreticileri de 7 yıl güncelleme sunabilir 2 gün önce eklendi

Her ne kadar bu özellik, Apple'dan kopyalanmış gibi gözükse de, durum çubuğunda canlı bildirim özelliği, Apple'ın Dinamik Ada'yı tanıtmasından bir sene önce Android 12 ile gelmiş ve telefonda görüşürken, aramanın süresinin durum çubuğunda gösterilmesini sağlamıştı. Yine de Google'ın bu özelliği bütün uygulamalar için kullanıma sunacak olmasında iPhone'un Dinamik Ada özelliğinin payının olduğu şüphesiz.

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Android 16 ile Dinamik Ada benzeri canlı bildirimler gelecek