iOS 16.3 "bazı kullanıcılarda" iCloud yedeklemeyi devre dışı bıraktı

Tam Boyutta Gör Telefonlarını iOS 16.3 sürümüne güncelleyen bazı kullanıcılar, iCloud yedekleme özelliğinin otomatik olarak devre dışı kalmasından şikayetçi ve bu sorun Apple destek forumlarına yansımış durumda.

iOS 17 detayları belli oldu: İşte sunulacak yenilikler 1 hf. önce eklendi

Sorunu yaşayan kullanıcılar iCloud yedeklemeyi açmaya çalıştıklarında “Bilinmeyen bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” hata mesajıyla karşılaştıklarını ve Ayarlar - Apple ID - iCloud altında yedekleme seçeneğinin pasif olduğunu belirtti. iCloud yedeklemesi açılmaya çalışıldığında beklenmedik şekilde işlem engelleniyor.

Bazı kullanıcılar, iki faktörlü kimlik doğrulamayı açarak sorunu çöztüklerini belirtti. Bu, Apple’ın kullanıcıları kimlik doğrulama özelliğini kullanmaya zorlamaya çalıştığı yönünde spekülasyonlara yol açtı ancak durum pek öyle görünmüyor. Çünkü iki adımlı doğrulama tüm kullanıcılar için sorunu çözmedi.

Bazı kullanıcılar, ilginç olarak bu hata mesajını almalarına rağmen yedeklemenin sürdüğünü söylüyor. Anlaşılan o ki, iCloud’u etkileyen birden fazla sorun var ve muhtemelen iOS 16.3.1 güncellemesi ile çözüme kavuşturulacak. Apple’ın bir sonraki güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iOS 16.3, bazı iPhone'larda iCloud yedeklemeyi devre dışı bıraktı