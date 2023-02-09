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    Anlık Bildirim

    iOS 16.3 "bazı kullanıcılarda" iCloud yedeklemeyi devre dışı bıraktı

    iOS 16.3 güncellemesini yükleyen bazı iPhone kullanıcıları, iCloud yedekleme özelliğinin çalışmadığını bildirmeye başladı.                                       
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    iOS 16.3 iCloud yedekleme devre dışı Tam Boyutta Gör
    Telefonlarını iOS 16.3 sürümüne güncelleyen bazı kullanıcılar, iCloud yedekleme özelliğinin otomatik olarak devre dışı kalmasından şikayetçi ve bu sorun Apple destek forumlarına yansımış durumda.

    Sorunu yaşayan kullanıcılar iCloud yedeklemeyi açmaya çalıştıklarında “Bilinmeyen bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” hata mesajıyla  karşılaştıklarını ve Ayarlar - Apple ID - iCloud altında yedekleme seçeneğinin pasif olduğunu belirtti. iCloud yedeklemesi açılmaya çalışıldığında beklenmedik şekilde işlem engelleniyor.

    Bazı kullanıcılar, iki faktörlü kimlik doğrulamayı açarak sorunu çöztüklerini belirtti. Bu, Apple’ın kullanıcıları kimlik doğrulama özelliğini kullanmaya zorlamaya çalıştığı yönünde spekülasyonlara yol açtı ancak durum pek öyle görünmüyor. Çünkü iki adımlı doğrulama tüm kullanıcılar için sorunu çözmedi.

    Bazı kullanıcılar, ilginç olarak bu hata mesajını almalarına rağmen yedeklemenin sürdüğünü söylüyor. Anlaşılan o ki, iCloud’u etkileyen birden fazla sorun var ve muhtemelen iOS 16.3.1 güncellemesi ile çözüme kavuşturulacak. Apple’ın bir sonraki güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor.

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