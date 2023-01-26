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    Anlık Bildirim

    iOS 17 detayları belli oldu: İşte sunulacak yenilikler

    Apple'ın iOS 17 ile sunacağı yenilikler belli oldu. iPhone 15 ailesine eşlik edecek yeni sürüm, tasarım yerine verimlilik ve sistem kararlığı geliştirmelerine odaklanacak. İşte iOS 17 detayları
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    iOS 17 detayları belli oldu: İşte sunulacak yenilikler Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Apple, özellikle iPhone 14 ailesine önemli yenilikler ve özellikler kazandıran iOS 16.3’ü yayınladı. Günümüzde ise iPhone 15 ailesi için çalışmalarını sürdüren teknoloji devinin bu yılın sonlarında iOS 17'yi yayınlaması bekleniyor. Bugün güvenilir sızıntı kaynağı AppleLeaksPro tarafından iOS 17 ile sunulacak yenilikler açıklandı. Peki yeni sürüm beraberinde neler getirecek? İşte detaylar

    iOS 17 ile sunulacak yenilikler belli oldu

    Bildirilenlere göre iOS 17, büyük bir görsel revizyonyerine Apple Reality Pro AR/VR desteği, verimlilik ve sistem kararlılığı geliştirmeleri ile öne çıkacak. Bununla birlikte iPhone 15 serisine eşlik edecek sürümün, iOS 16 ile hemen hemen aynı görünmesi bekleniyor.

    Sürümün detaylarına gelirsek, iOS 17’de kulaklık için yeni, özel bir uygulama yer alacak. Bu uygulamanın Watch uygulamasına benzer bir konsept olacağı, ancak beraberinde ''çok sayıda özellik'' getirmesi bekleniyor. Ek olarak Apple, Müzik, Posta, Hatırlatıcılar, Dosyalar, Fitness ve Cüzdan uygulamalarında da bazı küçük değişikliklere imza atacak.

    iPhone 15 ailesi USB-C ile yenileniyor

    Bununla birlikte, şirketin Dynamic Island'ı (Dinamik Ada) bu yılki tüm iPhone'lara getirmek de dahil olmak üzere bir dizi değişiklik yaptığı düşünülüyor. Böylece yaklaşan dört iPhone 15 modelinin tümü Dinamik Ada'ya sahip olacak ve nihayet çentiği terk edecek.

    Ayrıca sızdırılan kodlar arasında uzun zamandır beklenen bir değişiklik bulunuyor. Buna göre iPhone 15 serisinde yer alan tüm modeller USB-C bağlantı noktası ile gelecek. Ancak söz konusu cihazlar arasından yalnızca Pro ve Pro Max modelleri USB 3.2 hızlarını destekleyecek. Pro olmayan modellerin ise, mevcut Lightning ile benzer hızlara sahip olması bekleniyor. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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